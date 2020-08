En un fallo dictado en el acuerdo de ayer, la Sala 1era. de la Cámara Penal de Dolores rechazó las apelaciones planteadas por las defensas de tres médicos imputados por la muerte de la menor Evelyn Baigorria (Jopito), hecho ocurrido en septiembre de 2015.

La Sala estuvo integrada para este caso por los Dres. Fernando Sotelo (de primer voto) y Felipe Defelitto, indicando la resolución, que la Juez de Garantías Dra. Laura Elías había denegado los sobreseimientos pedido por las defensas de estos tres procesados, al propio tiempo que había dictado el sobreseimiento de un cuarto profesional médico, recurriendo en apelación ante la Cámara los abogados defensores y el Fiscal interviniente en relación al sobreseimiento.

Sobre el hecho indica el fallo: que entre los días 2 al 11 de septiembre de 2015, una persona que revestía la calidad de médica de cabecera y tratante de la menor Evelyn Baigorria (de 17 años), en circunstancias que la misma estaba internada en el Hospital Municipal “San Roque”, a partir de un “error de diagnóstico” de la patología que presentaba y sin profundizar el estado de la paciente, omitió solicitar las interconsultas necesarias para arribar a un correcto diagnóstico. Que debería haber ordenado su derivación a una unidad de cuidados intensivos a fin de realizar un diagnóstico etiológico inmediato, detectar y tratar las complicaciones, y que esas omisiones habían influido en el desenlace fatal, ya que la profesional no había actuado con la celeridad y precaución que requería el cuadro, contribuyendo la médica de esa forma a aumentar el riesgo de muerte de Evelyn Baigorria.

Que entre los mismos días un médico que revestía calidad de médico y además era funcionario del Hospital “San Roque”, estando la menor internada en dicho nosocomio omitió profundizar en debida forma el estudio de la patología que presentaba la paciente, también de solicitar las interconsultas necesarias para descartar patologías y arribar a un correcto diagnóstico. Que por el contrario había intentado desligar su responsabilidad médica en una profesional que no pertenecía al Hospital, mientras que sus omisiones habían influido en el desenlace fatal de la paciente.

En cuanto al tercer profesional imputado se consigna que revestía la calidad de médico de guardia en el Hospital, y que en circunstancias que la menor estaba internada omitió profundizar en debida forma la patología que presentaba la paciente, no solicitando las interconsultas necesarias, como tampoco ordenado su derivación a una unidad de cuidados intensivos. Y que el 11 de septiembre de 2015, encontrándose este médico en la sala de terapia intensiva del nosocomio, intentó colocar en forma errónea en al menos tres oportunidades un catéter de vía central, provocando una lesión en la vena subclavia que produjo una hemorragia que llevó a la menor a un cuadro de shock hipovolémico, en una paciente que presentaba trastornos de la coagulación. Que con posterioridad no procedió al examen médico clínico que correspondía, omitiendo un debido control y seguimiento para comprobar la correcta localización de la punta del catéter, violando de esta forma el deber de cuidado y contribuyendo a aumentar el riesgo de vida, el que derivó en el óbito por shock hipovolémico “en el contexto de una paciente con descompensación hemodinámica por fallo hepático fulminante secundario a una hepatopatía de causa clínica no quirúrgico”.

Para el Dr. Sotelo las apelaciones planteadas no contenían una crítica razonada a la resolución de la doctora Elías, considerando que la misma se encontraba debidamente motivada y constituía una derivación razonada del derecho vigente. “La Sra. Juez de Grado ha esgrimido los motivos que la llevaron a adoptar su decisión con apoyatura en los elementos de cargo obrante en autos, resultando ser los mismos a todas luces idóneos y suficientes para fundamentar su resolución” resaltó el magistrado.

En cuanto al caso del médico sobreseído y a quien el Fiscal atribuyó falta de control con posterioridad a que se le colocará el catéter a la enferma, para el Juez de Cámara no resultaba así, ya que según surgía de las actuaciones lo había hecho, auscultando a la paciente en forma permanente para comprobar la entrada de aire a sus pulmones. Que se había además comprobado que la falta de una radiografía de tórax se debió a la falta de aparato de rayos portátil (el cual fuera adquirido recién al año siguiente), como también, a que el grave estado de la paciente desaconsejaba su traslado a la sala de rayos situada en el Hospital, entendiendo el magistrado que el actuar de este profesional había sido de acuerdo con las reglas que gobiernan el arte de curar, no contribuyendo en modo alguno con su conducta a elevar el riesgo de producción del resultado finalmente acaecido, es decir la muerte de la víctima, destacando también, que el médico había permanecido todo el tiempo junto a la paciente, actuando de forma activa y poniendo su mayor diligencia y pericia para lograr mejoría en su estado de salud, lo que no se había podido lograr por cuestiones ajenas a su actuación.

Por todo ello el Juez Dr. Sotelo sostuvo sobre los tres médicos imputados, que el cúmulo de alegaciones proferidas por las defensas merecían ser reeditadas en juicio, que será el lugar propicio para desarrollar con mayor amplitud las cuestiones aquí planteadas, siendo el debate una garantía trascendental de los encausados para hacer valer su plena defensa, resaltando: “atento la prueba reunida hasta el momento, no existe lo que ha dado en llamarse ‘certeza negativa¿ que permita cerrar definitivamente el proceso”.

Consecuentemente los Dres. Sotelo y Defelitto (que votó en igual sentido), resolvieron denegar los sobreseimientos de los tres médicos y elevar la causa a juicio por el delito de “Homicidio culposo”, confirmando a su vez el sobreseimiento del cuarto profesional imputado en la causa.