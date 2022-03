Se conoció por estos días la resolución del Tribunal de Cuentas de la Provincia respecto de la Rendición de Cuentas 2019 de la Municipalidad de Dolores, fallo que puntualiza irregularidades y/o falta de documentación respaldatoria, e impone multas y cargos dinerarios al Intendente Etchevarren y funcionarios políticos, también a los de Ley que ocupan cargos administrativos contables.

El fallo consigna entre otras observaciones a la publicación del Boletín Oficial, faltantes en Legajos de Pago; Subsidios a Entidades del Sector Público o Privado, Compra Directa por Excepción, Excesos en gastos, etc., en muchos casos con una reiterada observación: “las autoridades (municipales) no ofrecen respuestas”, y que sin dudas deja un gran interrogante sobre esas erogaciones aparentemente realizadas.

Veamos algunas de las observaciones o irregularidades:

Boletín Oficial Municipal : tal como lo hemos venido reiteradamente denunciado desde nuestras páginas, el Intendente Etchevarren incumple con la Ley en cuando a la no publicación del total de los Decretos por él firmados, como también de los textos de todas las Ordenanzas promulgadas.

Puntualmente el fallo del Tribunal de Cuentas indica, haber verificado en la página Web Oficial del Municipio “la falta de actualización de la publicación de Ordenanzas y Decretos”, el no cumplimiento con la “publicación mínima mensual” (art. 108º incisos 18 y 19 Ley Orgánica de las Municipalidades), resaltándose que las autoridades municipales no efectuaron descargos al respecto, consignándose como funcionarios responsables de esa irregularidad al Intendente Camilo Etchevarren y a la Asesora Legal Mariana Etchevarren.

Falta de Certificaciones de Servicios : se solicitó a la Municipalidad que informara sobre eventos publicitados, resaltándose que estos “deberán estar en un todo de acuerdo con el quehacer municipal y la respectiva certificación del servicio prestado”, observando en consecuencia 4 pagos efectuados a la firma Big Sofo SA por un monto total de 75.000 pesos, resaltando el fallo: “No se ofrecen respuestas por parte de las autoridades municipales”.

Falta acreditación del carácter de Representante de Artistas : señala la resolución del Tribunal de Cuentas que el Municipio no adjuntó “el poder que acredite la representación de artistas en distintos eventos” por parte de un vecino de Dolores, quien en un caso cobró $. 204.153 y $. 1.500.000 en el otro, no habiendo las autoridades municipales ofrecido respuestas sobre esa situación.

Anticipo de fondos a funcionarios. Comprobantes : se consigna que la falta de documentación respaldatoria no permitió verificar la legalidad de los egresos, por lo cual fueron considerados sin respaldo legal.

Subsidios a Personas : se consignan dos casos, dinero entregado a dolorenses para que participaran de carreras de autos distintas, subsidios que no fueron rendidos y a los que se les consignó la misma observación: “las autoridades no ofrecen respuestas”.

Compra Directa por Excepción : sin dudas el punto con mayores erogaciones. Se trata de la compra de “Gas Propano a Granel para abastecer el Parque Termal Dolores”, y por el cual en ese año 2019 la administración Etchevarren gastó a través de 33 Órdenes de Pago un total de $. 8.531.884, de los cuales 3.373.035 pesos lo fueron en forma directa y sin evaluar que justificaba esa forma de compra “a precio de mercado”..

Como justificativo las autoridades municipales dijeron, que el gas se utilizaba “estrictamente para cumplir con el servicio (funcionamiento) que presta el Municipio dentro del predio termal para el uso de piletas, vestuarios, y el mantenimiento de la temperatura del agua…”.

Incumplimiento al Circuito de Compras : se constató que el Municipio abonó la Suscripción de la Revista La Provincia (en dos oportunidades) con anterioridad a la solicitud de suministro.

Documentación respaldo de obras : las observaciones son por el no envío de los respectivos expedientes de las obras “segunda etapa reparación Teatro Unione” y “pavimento Melgar entre Alvarez y Richieri”.

También se formularon observaciones por falta de “seguros de mala praxis” en profesionales de la salud; y por “extralimitaciones en partidas presupuestarias”.

Por ello el Tribunal en general aprobó la Rendición de Cuentas 2019 de la Municipalidad de Dolores, y resolvió:

Aplicar multas: por $. 25.000 al Intendente Camilo Etchevarren y de $ 17.500 a la Contadora Municipal;

Desaprobar egresos y formular cargos:

Por $. 107.459,68 y por el que deberán responder en forma solidaria el Intendente Camilo Etchevarren y la (entonces) Secretaria de Turismo Sara Angelinetti.

Por $. 2.456.887,39 y por el que deberán responder el Intendente Camilo Etchevarren en solidaridad con el Tesorero Fernando Agustín García y la Jefa de Compras María Soledad Oroz.

Por $. 180.718,15, por el que deberán responder en forma solidaria el Intendente Camilo Etchevarren en solidaridad con el Secretario de Obras y Servicios Públicos Guillermo Elhalem.

Además se les formuló “llamado de atención” a la Presidente del Concejo Deliberante, a la Asesora Legal, al Director de Presupuesto y al Director de Patrimonio.