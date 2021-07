La empresa prestadora del servicio de agua potable de Dolores, Aguas Bonaerenses S.A., cuyo capital accionario en un 90% pertenece a la Provincia de Buenos Aires, y el resto a los trabajadores, presentó un plan de obras para la ciudad de Dolores de casi $400 millones en el Expte. Nº 55.952 «PEREYRA GERMÁN Y OTROS C/ ABSA Y OTROS S/ Amparo Colectivo», que tramita en el Juzgado Civil y Comercial nº 2 de nuestra ciudad.

Dicho plan contempla la construcción de nuevos pozos de agua, recambio de cañerías, mejoras en la gestión por adquisición de equipamiento nuevo, recambio de micromedidores, entre otros. El plan fue objetado por el accionante, por no adecuarse a los lineamientos que se impusieron en la sentencia dictada por la Dra. Galdos, no contemplar el desarrollo de la ciudad, ni el impacto del Parque Termal, así como deficiencias técnicas de su presentación, y el largo plazo para llevar a cabo las obras, que podrían llegar a ser 25 años o más. También ha sido objetado por el perito designado en el Expte. quien remarcó deficiencias técnicas del mismo, como la falta de tratamiento adecuado de las pérdidas en la red, así como también el largo período para la realización de las construcciones y reformas. Sobre esta última objeción se deben expedir tanto ABSA como la Provincia, y luego deberá ser resuelto por la Juez, que dirá si el plan es adecuado o no, y más adelante se deberá controlar la efectiva realización de las obras.

Cabe recordar que el había hecho lugar a la acción de amparo colectivo presentada por Germán Pereyra, quien junto con algunos vecinos que adhirieron al reclamo, tomaron la representación de todos los usuarios del servicio de agua potable de Dolores, y condenado a que: «1) la Provincia de Buenos Aires y A.B.S.A. presentaran en un plazo no superior a los 180 días un Plan integral de Obras y Gestión, que contemple: a) estudio, proyecto y construcción de la infraestructura adecuada, b) gestión adecuada del servicio para lo cual se deberá contar con un presupuesto acorde a fin de garantizar el funcionamiento constante y continuo de las obras planificadas. La partida presupuestaria correspondiente deberá ser provista y otorgada por la demandada en un tiempo razonable para cumplir las etapas de su ejecución y c) control de calidad y cantidad de la prestación. El Plan de Gestión deberá contemplar un control de fugas, mallas cerradas y diámetros acordes a la demanda y usos sectoriales, ampliación de la red domiciliaria, estudios de nuevas fuentes de captación, acondicionamiento de la infraestructura existente, control de calidad, gestión adecuada del servicio, plazos de ejecución razonables y etapas si correspondieren y provisión de partidas presupuestarias en tiempo razonable conforme lineamientos sentados en el punto 8). La presentación del plan de obra y gestión es bajo apercibimiento de imponerse astreintes (sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial ); 2) Que el Estado Provincial y A.B.S.A. den debida publicidad e informen sobre el Plan de Obras y de Gestión a la comunidad de Dolores; 3) Que la ejecución del Plan de Obras y de Gestión sea solventada por sendas demandadas; …; y 5) Ordenar al concesionario A.B.S.A. la refacturación del servicio descontando el consumo de agua potable en los casos en que la Gerencia de Control Técnico y de Calidad del Servicio del Organismo de Control de Agua de Buenos constate o se acredite por cualquier medio fehaciente la falta de suministro y/o falta de presión en los domicilios de los usuarios. La previa demostración se exige por encontrarse en situaciones disímiles los diferentes usuarios y cambiar la provisión de agua en las distintas épocas del año. La refacturación corresponderá hasta que el prestador notifique que la provisión de agua en las condiciones del Dec. 878/03 está efectivamente solucionada, la cual deberá ser notificada fehacientemente al Organismo de Contralor del Agua de Buenos Aires, el que en todos los casos deberá corroborarlo».