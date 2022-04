En un juicio oral realizado en el Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental, integrado por los Dres. Antonio Severino, Eduardo Campos Campos y Matías Zabaljauregui, se condenó a un Pastor Evangélico por hechos de abusos sexuales perpetrados contra menores en la localidad de Mar de Ajó.

El doctor Severino (de primer voto), consideró que con los elementos y testimonios incorporados al juicio había formado convicción que:

Hecho I: en el transcurso del año 2019 en Mar de Ajó, cuando una niña tenía ocho años de edad y se encontraba a su cuidado, un adulto en el interior de un vehículo de su propiedad en reiteradas oportunidades abusó sexualmente de ella.

La denunciante resulta ser maestra de una escuela primaria de la localidad, quien señaló que la orientadora social del establecimiento le había referido que una alumna había contado que había sido violada, razón por la cual luego de comunicarse con su progenitor había efectuado la denuncia junto con aquél, testimonio que fue ratificado durante el debate.

A su turno otra testigo manifestó que la menor había identificado a esa persona como “su abuelo” aunque no lo era, sino que ella lo consideraba así, que esos abusos ocurrían dentro de un vehículo y que se trataba de tocamientos en sus partes íntimas.

La madre de la niña dijo que ésta nunca había dicho algo sobre lo que le sucedía, que ese día en la Comisaría se había enterado que también abusaba de la otra menor, y que recién cuando regresaban de la seccional su hija le había dicho quien había abusado de ella.

Hecho II: entre agosto de 2008 y el año 2010, cuando una menor tenía entre 10 y 12 años de edad, el mismo sujeto en el interior de una vivienda de Mar de Ajó abusó de ella en reiteradas oportunidades. También lo hizo durante viajes a distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires.

La entonces menor dijo en el juicio, que todo había comenzado como un juego, que ella por su edad no entendía, que él le decía que no le contara a su madre, que era un secreto, pero que con el paso del tiempo se había dado cuenta que no se trataba de un juego, y que entonces se lo había contado a una vecina.

Agregó que esa persona era Pastor Evangélico, que los abusos se perpetraban en el templo, en una casa o cuando viajaban con él, que los tocamientos con el tiempo habían pasado a ser rutinarios, y que cuando creció lo había enfrentado, pasando aquél de decir que era a un juego a amenazar con matar o destruir a su familia.

En el debate el imputado prestó declaración, manifestó que era inocente, que en su vida lo único que había hecho era hacer el bien a las personas como siervo de Dios, como Pastor y persona, que había vivido de su trabajo.

“Los dichos del imputado, lejos de alivianar su complicada situación procesal, terminan aportando las circunstancias de presencia, oportunidad y mala justificación” resaltó el Juez, que agregó, “procura desincriminarse simplemente negando la comisión de los ilícitos, sin aportar absolutamente ningún elemento objetivo que permita modificar el cuadro convictivo logrado hasta el momento”.

Por todo ello los Jueces por unanimidad resolvieron, condenar a Rubén Darío Suárez, de 72 años de edad, nacido en General Conesa y con último domicilio en Mar de Ajó, como autor responsable de los delitos de “Abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y circunstancias de su realización, agravado por ser cometido por ministro de culto (Hecho I)” y “Abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y circunstancias… (Hecho II)”, a la pena de “Veintidós años de prisión y accesoria legales”.