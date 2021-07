Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

La política y la sociedad se hallan estrechamente relacionadas, pues la primera es consecuencia de la segunda, a punto tal que se puede afirmar que no hay política sin sociedad, pues ésta necesita de la primera, ni sociedad sin política en el sentido de su estructura, organización y orden. Incluso la política ya existía antes de la familia en el clan y del Estado en manos del jefe del clan.

Aristóteles definía al hombre como un ser político, lo que equivale decir como un ser social. Es decir el individuo al vivir en sociedad ya es un ser político, pues sus actos se sustentan en pensamientos e ideas y responden a determinados fines e intereses, tanto individuales como en asociación con otros para cumplir propósitos y metas en común.

Incluso el ermitaño que se aísla adopta una actitud política al rechazar el modo de vida y las normas de la sociedad, a la que puede considerar como alienante y opresora de su libertad.

La política y la sociedad deben hablar el mismo lenguaje, tener una única realidad y confluir en un idéntico fin que es el bien común.

Cuando la política en su lenguaje no sintoniza con el de la sociedad, ve una realidad distinta a la que vive la mayoría, el bien común no se cumple y la disconformidad social con respecto a la política crece en descreimiento y desconfianza. En tal sentido dos célebres frases del ex presidente Juan Domingo Perón, “los pueblos que agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento” y “con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”.

Hacer política no es solo afiliarse y militar en un partido político, sino también participar en cualquier grupo social en defensa de derechos e intereses comunes, sindicatos, asociaciones, organizaciones sociales, etc.

El periodismo no es ajeno a la política, por ser un medio de comunicación social, al que por su incidencia en la formación de la opinión pública, se lo ha calificado desde hace mucho tiempo como “el cuarto poder”, e incluso hoy en varios casos como es el de los medios hegemónicos, quien en ocasiones tiene el poder real, pues influye electoralmente en la elección de determinados candidatos y como factor de presión en la formación y orientación de políticas gubernamentales.

La representatividad es lo que más une a la política con la sociedad, tanto en la lucha electoral por conquistar el poder como en el arte de gobernar. En el caso de democracias representativas como la nuestra, el gobierno constituye los poderes del Estado y representan a la sociedad en su conjunto, aunque solo hayan sido votados de manera parcial por un determinado porcentaje de electores, pues siempre existe una franja que emitió su sufragio a otras diversas expresiones políticas que pueden llegar o no a ocupar bancas legislativas. No obstante ello, el gobierno debe gobernar para todos, sin excepción.

Se puede decir que el gobierno es el espejo en donde se refleja una sociedad, en primer lugar porque sus integrantes salen de ella, y en segundo lugar porque generalmente la idiosincrasia de una sociedad se refleja en su gobierno, porque resulta acertada aquella frase que dice “los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”.

En nuestro caso, los gobiernos han reflejado y siguen reflejando nuestros defectos como sociedad. Algunos de ellos muy manifiestos y acentuados como la improvisación, la desidia, el reiterar errores y el ocuparse de la coyuntura sin hacer previsiones para el futuro. También la viveza criolla en la búsqueda de sacar ventajas personales o en favor de su entorno. En los últimos años reavivar las antinomias del pasado en lo que se ha llamado con el nombre de “grieta”, que es lo peor que le puede suceder a una sociedad, que es su fragmentación ideológica, porque así todo rumbo se pierde y el bien común como esfuerzo mancomunado hacia un destino compartido es una mera expresión de deseos imposible de concretarse.

Los gobiernos repiten errores, la sociedad critica pero no exige cambios, y a la hora de votar elige siempre a los mismos, incluso a los que la defraudaron y fracasaron. El acostumbramiento a las altas tasas de inflación y de la pobreza, la han llevado a una tolerancia rayana a la resignación que se trasunta en la expresión “los argentinos somos así”.

Una reflexión final que para Argentina es una triste experiencia que lleva varias décadas, y que se me ocurre expresarla de la siguiente manera: “políticas erróneas y regresivas que se reiteran, sociedad del “sálvese quien pueda”, defraudada por promesas que nunca a realizar se llegan.