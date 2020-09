Nuestra ciudad tiene una gran cantidad de casos de Covid-19. Hasta ayer a la mañana Dolores tenía 49 positivos activos y 317 positivos recuperados.

Pero sólo de los 317 recuperados, decidieron ser donantes de plasma poco más de 10 dolorenses.

Donando plasma se puede salvar vidas, si está interesado llamar al 0800-222-0101 ó 02245-428056.

¿Qué es el plasma?

El plasma es el suero o porción líquida que queda después de que se hayan removido los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares de la sangre.

¿Para qué sirve?

Cuando una persona tiene una infección, su organismo reacciona creando anticuerpos para defenderse. Una vez que la persona se recupera, esos anticuerpos quedan almacenados en el plasma durante semanas o incluso años.

La terapia de transfusión de plasma convaleciente se basa en que el enfermo reciba los anticuerpos que ya vencieron al virus en otra persona. Por cada donante se realizan hasta cuatro transfusiones a personas infectadas con coronavirus.

¿Quién puede donar plasma?

Pueden donar plasma las personas confirmadas de COVID-19, una vez transcurridos 28 días de su recuperación. Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y no poseer enfermedades preexistentes como hepatitis, alguna neoplasia, o enfermedades cardiovasculares.

¿Cuáles son los resultados?

En la provincia de Buenos Aires, se está llevando adelante un tratamiento con plasma que ya fue aplicado en más de 750 pacientes, con buenos resultados. Ha disminuido la mortalidad y la cantidad de días de internación de los pacientes.

Requisitos:

– Tener diagnóstico de Covid-19.

– 28 días desde que desapareció la sintomatología ó si se le realizó PCR control negativo, 14 días después de este resultado.

– Tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kg.

– No ser diabético insulino requiriente.

– Mujeres con hasta 3 embarazos.

– No haber padecido ningún tipo de cáncer. No tener stent, ni cirugías cardíacas.

– No tener enfermedades de transmisión por sangre (chagas, hepatitis b, hepatitis c, etc).

– No haberse realizado tatuajes, endoscopias digestivas en los últimos 6 meses.

Pasos a seguir:

En nuestra ciudad si se quiere donar plasma hay que comunicarse al 02245-428056.

Luego se le realizará una entrevista médica personal en el Hospital San Roque, para descartar otras situaciones excluyentes a los donantes de hemocomponentes.

Si la entrevista médica lo habilita se le tomará una muestra para el dosaje de anticuerpos (ya que el 30% de los recuperados no tienen un título aceptable para la donación).

Una vez obtenido el resultado se considerará apto para la donación de plasma de convaleciente otorgándose un turno para la donación por aféresis.