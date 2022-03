Si bien el año pasado se confirmó que el gobierno Nacional se comprometió a financiar el proyecto de la planta depuradora a ejecutarse a principios de este año, la gestión de Martin Yeza ensayó un plan B -que implica vender terrenos municipales- para financiar la obra en caso de que Nación finalmente no destine los fondos.

La realidad es que si se supieran administrar los altos ingresos que tiene el municipio, en materia de impuestos y otros gravámenes, no sería necesario que se desprendan de parte del erario público.

“Estamos cotejando la posibilidad de poner a la venta una serie de inmuebles para un proyecto de planta depuradora, en caso de que el gobierno Nacional definitivamente nos diga que no va a financiar la planta depuradora de Pinamar”, anticipó el jefe comunal en Telpin TV.

“Tenemos que definir con el gobierno Nacional una fecha definitiva para ver si van a empezarla o no. Y si no, para no repetir esta historia que les ha pasado a distintos gobiernos incluido el que nos ha tocado a nosotros, tener un plan B que sea financiado con los bienes de la propia municipalidad”, explicó Yeza.

El intendente entendió que “si la planta depuradora es una necesidad, tenemos un proyecto, ese proyecto se puede pagar con la venta de algunos terrenos que están ahí dando vuelta hace 40 años, vale la pena hacer es proceso”. “Definitivamente sería vender un bien o varios bienes de la municipalidad al servicio de un bien superior”, expresó.

“Tratamos de agotar las instancia con las expectativas y el optimismo de que el gobierno Nacional se ocupe de invertir en lo que le corresponde que son estos tipos de infraestructuras, pero si al final del camino nos dicen que se va a complicar es empezar a ejecutar el plan B”, informó Pionero Pinamar.