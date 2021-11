El intendente de Pinamar, Martín Yeza, se refirió a la decisión de no financiar viajes al exterior a través de tarjetas de crédito. En declaraciones a Con quién hay que hablar, por Radio Provincia, afirmó que “lo importante es pensar por qué surge la medida”.

Consideró que “es un mal dato sobre el rumbo económico de Argentina, aunque no es mi espíritu polemizar sobre la medida, sí remarcar que no fue explicada. Todavía no hay una expresión oficial de por qué se tomó, uno supone que es porque hay un problema de reservas (…) pero lo único que se dijo fue que igual nos quedemos tranquilos porque las reservas son robustas”.

En otro orden, consultado sobre el debate por la reelección indefinida de intendentes, Yeza sostuvo: “yo estoy en contra de las reelecciones indefinidas ideológicamente, pero si hay un grupo de legisladores e intendentes cree que se puede perpetuar, uno puede elegir no presentarse (…) Yo no me vuelvo a presentar”.

Aseguró el jefe comunal que “uno de los problemas de Argentina es que siempre se habla de las personas y no de los espacios o las ideas. Uno tiene que saber generar, si le toca liderar un espacio político, formar equipos que logren defender ciertos valores que también tengan derecho a tener su propia impronta”.

Al respecto, agregó que “el gobernador ha tenido una postura neutral, lo cual sugiere que quizá también cree en la alternancia. Muchos legisladores de Juntos asumieron con la impronta de representar el cambio que no es sólo cambiar personas, sino también la cultura del poder”.

En relación a la indagatoria a la que fue citado en el marco de una causa que investiga el uso indebido o robo de 55 tarjetas del Programa Alimentar, Yeza sostuvo que “una cosa es lo que pasa en la justicia y otra en los medios”. “En los medios se habla del intendente investigado por la estafa con las tarjetas, pero en realidad el juez Bava me cita por incumplimiento de los deberes como funcionario público”.

“Se me cita de manera extraña, porque la investigación no la hizo Bava. Originalmente la denuncia la hizo una funcionaria mía, quien detecta una serie de irregularidades pero no sabía quién las hacía (…), me consulta y decide hacer la denuncia penal, aunque ella creía que podía llegar a ser un problema del sistema, no sospechaba que alguien las había robado”, detalló el intendente.

“Se detuvieron a cuatro personas ajenas a la municipalidad y a una empleada municipal: una banda de delincuentes (…) pero yo no tengo nada que ver, de hecho, alenté la denuncia. Me llamaron a una semana de las elecciones el mismo día de la indagatoria a Macri. Fue una indagatoria hostil y el juez a los gritos, nunca vi otro así”. Yeza aseguró que nunca fue notificado fehacientemente de la indagatoria y aseguró que ya hay pruebas contra los detenidos.