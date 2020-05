La abogada que representa los derechos de la víctima y un legislador provincial, presentaron ayer ante la Secretaria Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia una denuncia por mal desempeño de la función contra el Dr. Claudio Alberto Brun, titular del

Juzgado de Ejecución Penal n° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca. En dicha presentación se pide la suspensión preventiva del Juez y su apartamiento del Juzgado hasta tanto se dicte sentencia de Jury.

El mal desempeño del Juez -según indica la denuncia- está encuadrado en el artículo 23° y subsiguientes de la Ley 13.661 de Enjuiciamiento, que lo establece por “Incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones; Incumplimiento de los deberes inherentes al cargo; Comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido”.

El caso contra este Juez provincial fue impulsado en razón que habría liberado masivamente y sistemáticamente detenidos por hechos graves, violando el espíritu de las Resoluciones Judiciales que lo desaconsejaban expresamente, pero particularmente por haber omitido notificar y oír a la víctima antes de resolver que un condenado por violación de una menor fuera trasladado a su casa con el beneficio de

Prisión domiciliaria, violando de esta forma el artículo 5° de la “Ley Nacional de Víctimas” que se aplica en todo el país al ser de orden público. Y por tratarse de un abuso a una joven, también se violó la ley 26.485 de “Protección Integral de las Mujeres”, que también prevé el derecho a ser oída en forma previa a la liberación, concesión de beneficios o resolución que la afecte. Tampoco el juez dio intervención al Asesor de Incapaces, pese a que la víctima presentaba retraso madurativo.

La resolución del Juez no contemplaba notificar a la víctima, la familia se enteró por los medios, recién 22 días después de adoptada el Juez se la notificó al abogado de la víctima.

El Juez Brun prescindió por razones de urgencia realizar el Informe Interdisciplinario del Servicio Penitenciario, para saber si el preso estaba adaptado, su concepto, peligrosidad y recomendaciones sobre la viabilidad de su libertad.

La urgencia no se encontraba justificada, ya que en la Unidad Penal donde el beneficiado se encontraba preso con condena firme dictada por el tribunal que lo había juzgado, no se habían registrado al momento de concederse el beneficio -ni al día de ayer- ningún caso de COVID-19.

Por otra parte, el Juez no se constituyó en el Penal, no tomó contacto real con la situación y el preso, sólo dispuso que fuera trasladado a su domicilio. El informe social para determinar las condiciones domiciliarias de la casa donde se alojaría se hizo telefónicamente y no presencialmente.

Por último, el Dr. Brun no dispuso tobillera o control electrónico alguno, por el contrario, ordenó que este control se realice después de finalizada la pandemia.