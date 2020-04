Un vecino de Dolores juzgado por lesiones y amenazas a su ex pareja, también por desobediencia a prohibiciones de contacto y restricciones de acercamiento, fue recientemente condenado en el Juzgado Correccional nº 2 Departamental en el marco de un juicio abreviado.

El juicio había sido consensuado por el Fiscal Dr. Roberto Miglio Salmo y el Defensor Oficial Dr. Rolando Brown, con acuerdo expreso del procesado en cuanto a la calificación y el estimado de la pena a imponer.

El titular del Juzgado en su veredicto señaló tener legal y plenamente probado:

Hecho I: en horas de la noche del 2 de noviembre de 2018 un sujeto ingresó al domicilio de su ex pareja en nuestra ciudad, a quien le propinó un golpe de puño en el rostro que le provocó hematoma en la arcada orbitaria izquierda.

La víctima señaló que se había separado de esa persona porque era agresiva, lo hacía verbal y físicamente, que le había pegado en el rostro y en el cuerpo.

Hecho II: en horas de la tarde del 4 de diciembre de ese mismo año en momentos en que esa misma mujer se encontraba en su moto, detenida a la altura de la “Escuela Juan Vucetich”, en la intersección de Rodríguez y Sarmiento de Dolores, el mismo sujeto se acercó corriendo y le propinó una patada a la altura de las costillas, para luego pegarle por todas partes del cuerpo mientras le decía que la iba a matar, que se cuidara si andaba en la calle.

Ese accionar significó para el agresor según señala el fallo, haber desobedecido la prohibición “absoluta de contacto y acercamiento” con la víctima que había dispuesto el Juzgado de Garantías nº 2 de Dolores, como también la “restricción de acercamiento recíproca” dictada por el Juzgado de Familia Departamental.

Hecho III: en horas de la mañana del 5 de enero de 2019, el mismo sujeto ingresó al domicilio donde se encontraba descansando su ex pareja, se dirigió a la habitación y comenzó a pegarle golpes de puño mientras la amenazaba de muerte, abandonando su accionar cuando la mujer comenzó a gritar y acudió la dueña de casa. Con ese accionar el agresor desobedeció las mismas prohibiciones y restricciones que en el hecho anterior.

La víctima dijo que su ex la seguía a todos lados, que ya no sabía qué hacer, que había formulado muchas denuncias y que no podía vivir en paz. Que lo había denunciado por violencia familiar, que tenía prohibición de acercamiento, pero que se seguía comportando como si nada.

Hecho IV: el sujeto de referencia para perpetrar el hecho anterior ingresó sin autorización alguna al domicilio de una amiga de su ex pareja, lugar donde esta se encontraba descansando.

La dueña de casa señaló que al salir su hermano de la vivienda había dejado la puerta abierta, oportunidad que ese sujeto había aprovechado para ingresar y golpear a su amiga, resaltando haberlo visto cuando corría y subía a su Fiat Uno y se alejaba a mucha velocidad.

Para el Juez los elementos de cargo valorados permitían tener por acreditada la materialidad delictiva en los cuatro hechos ilícitos, como así también la autoría del procesado en los mismos, por lo cual resolvió condenar a Roberto Raúl Díaz, de 44 años de edad, nacido y con domicilio en nuestra ciudad, por resultar autor de los delitos de “Lesiones leves agravadas por el vínculo” (Hecho I), Lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas y desobediencia a una orden judicial, en concurso ideal (Hecho II),

Lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas y desobediencia a una orden judicial en concurso ideal (Hecho III), y Violación de Domicilio (Hecho IV), todos los cuales concurren en forma real entre sí”, imponiéndole la pena de “Un año y cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento”.

Asimismo resolvió requerir a la Unidad Penal 6 el envío del informe técnico criminológico del imputado, a los fines de resolver sobre su excarcelación.