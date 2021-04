En conocimiento de la intensa actividad con que inició el año la actriz dolorense Patricia Bustamante, charlamos con ella y le pedimos para iniciar que nos contara de ella. Esto decía: “Me dicen “Pato”, vengo participando de la actividad teatral de nuestra ciudad más de 20 años. Si bien siempre participaba de los actos escolares, mi primera experiencia en una obra de teatro fue en 1998 cuando Ernesto Forte me convocó para formar parte del elenco de “Y a otra cosa mariposa” de Susana Torres Molina. Y no fue menor la experiencia, ya que recorrimos diferentes escenarios y ciudades, llegando a participar incluso, en un encuentro de teatro del Mercosur llevado a cabo en la provincia de Corrientes”.

– ¿Qué actividad está actualmente desarrollando?

Este año he comenzado a dictar talleres de teatro para niños, jóvenes y adultos, formo parte de tres elencos de teatro, y en el verano participé de la filmación en la ciudad de Maipú de un audiovisual de la obra “Una noche soñada”, para la cual fui convocada por el Director y autor de la misma, Javier Demaria, oriundo de dicha localidad y a quien conocí aquí en Dolores cuando dirigió la Obra “Jettatore” de Gregorio Laferrere. Además, gracias a los cursos de Dramaturgia que he realizado en Celcit (Centro Latinoamericano de Creación e Investigación teatral) tengo obras teatrales infantiles y espectáculos de calle de mi autoría. Creo que la pandemia nos ha posibilitado a quienes disfrutamos de la formación permanente en esta expresión artística, poder realizar capacitaciones que antes solo eran presenciales, pudiendo como en mi caso, realizar incluso un curso de “Dramaturgia del Clown” cuyo profesor Hernán Gene reside en España.

– ¿Cuán importante es la participación de chicos y grandes?

Ha sido para mí una grata sorpresa al realizar la convocatoria, la cantidad de chicos, jóvenes y adultos que se han inscripto y que participan actualmente de los talleres. Día a día se siguen sumando. Creo que cualquiera sea la edad en que las personas decidan hacer teatro produce el crecimiento de la actividad teatral en la ciudad. Como decimos comúnmente, se genera un “semillero” donde crece día a día la posibilidad de generar a futuro propuestas culturales nivel local de gran calidad artística.

– ¿Trabajan sobre obras teatrales?

Específicamente en mis talleres no trabajamos en obras de teatro puntuales, pero si conocemos y transitamos por los diferentes estilos teatrales y la conformación de personajes. Trato de brindarles las herramientas necesarias para la creación de un personaje, que les sirva al momento de participar de una obra de teatro.

– ¿Cómo ve a los más chicos? ¿Hay materia prima para el teatro presente y futuro en Dolores?

Los chicos constituyen un gran futuro para la continuidad de la actividad teatral en Dolores, su capacidad de expresión, imaginación y creatividad es asombrosa. Planifico mis clases y al llegar y presentarles la propuesta, ellos despliegan estrategias expresivas espectaculares. Cuando los ves actuar, imaginar situaciones y resolverlas creativamente, aprecias los beneficios de este espacio donde la pantalla pasa a un segundo plano, donde lo concreto se desvanece para darle lugar a la imaginación, la espontaneidad y la creatividad. Y lo mismo sucede con los jóvenes y adultos.

– ¿Está ensayando o dirigiendo alguna obra en especial para este año?

Estoy participando de la preparación de una obra de teatro junto a Valeria Elhalem, bajo la dirección de Ernesto Forte y el trabajo vocal y corporal de Marisa Zamboni, quien nos entrena en el buen uso de la voz y la gestualidad cuidando y ejercitando nuestro cuerpo. También hemos retomado la obra “Mujeres de Arena” de Humberto Robles con una nueva incorporación al elenco de Paulina Vitarella además de Virginia Otaño, Silvana León, Enrique Villagra y yo, quienes ya formábamos parte, también bajo la dirección de Ernesto Forte. Y retomaremos en estos días los ensayos de “El enganche” de Julio Mauricio con mi compañero de elenco y amigo Enrique Villagra, la cual estuvo dirigida por Carlos María Zuleta y quien falleciera antes de su estreno, para lo cual nos guiaron y acompañaron tanto Gabriela Urrutibehety como Valeria Elhalem.

– ¿Hay algún legado de Carlos Zuleta para ser representado? ¿Dejó obras en ese sentido?

Siempre les digo tanto a mis compañeros de elenco como a mis alumnos que Carlos (Zuleta) dejó en mí esa apertura que llevaba a cabo con sus obras, en relación a la participación de las personas. El siempre convocaba a ciudadanos que quizás nunca se habían subido a un escenario, pero le habían expresado en algún momento su deseo, y entonces los hacia formar parte del lenco brindándoles la posibilidad de subirse a las tablas y vivir la sensación de ser actor o actriz por un momento. No había año que no presentara una obra. Siempre estaba trabajando, proyectando un espectáculo teatral para nuestra ciudad. Ese es el legado personal que dejo en mí, “el hacer”, el no descansar, el invitar a que cada vez más gente forme parte de esta gran aventura del teatro. Y a nivel local tenemos la representación de “La Pasión según San Juan” por ejemplo, y en sus últimos años de vida se encontraba trabajando en el espectáculo la “Revolución de Octubre” con textos de Gabriela Urrutibehety, obra que a pesar de su empeño no llegó a concretar debido a problemas de salud.

– ¿Cuáles son los requisitos, los lugares, horarios y contacto para inscribirse a sus talleres?

Debido a que mis talleres son de iniciación al teatro no hay más requisitos que tener tiempo y ganas de divertirse, disfrutar, expresase y ser uno mismo. Si bien aún trabajo en el armado de nuevos días y horarios debido a la cantidad de inscriptos y para respetar los protocolos de salud, actualmente los talleres para niños de 7 a 12 años se dictan los lunes, martes o miércoles de 18 a 19 hs.; para los jóvenes los martes o miércoles de 19 a 20 hs. Y para adultos los martes, miércoles o jueves de 20 a 21 hs., siempre dejando entre cada grupo un espacio de tiempo para sanitizar.

– Finalmente, ¿qué le diría a aquellos que siempre tuvieron ganas de hacer teatro y nunca se animaron?

Les diría que siempre consideré que nuestra vida consiste en un tránsito que algo o alguien, de acuerdo a las creencias de cada uno, nos ofrece vivir y hay que disfrutarla día a día acercándonos a todo aquello que nos hace bien. Este espacio de teatro, como siempre les digo mis alumnos, es una hora a la semana que todos nos tomamos para nosotros mismos, donde por un ratito nos olvidamos de las preocupaciones, las corridas, los horarios y jugamos, nos divertimos y reímos de nosotros mismos, donde a veces, el afuera se desdibuja y nos envuelve la fantasía de poder ser otros por un momento. Pero, además, donde creamos situaciones y resolvemos conflictos de manera creativa como un entrenamiento para la vida misma.