El Juez Emiliano Lazzari condenó recientemente a una pareja de vecinos juzgados en una causa contravencional por ruidos molestos en el Barrio “El Cruce” de nuestra ciudad, imponiéndoles a ambos una multa que deberán pagar en forma solidaria.

Según se consignó en la sentencia dictada en el Juzgado Correccional nº 1 de Dolores, en horas de la noche del pasado 5 de marzo personal policial del Destacamento del barrio «El Cruce» de Dolores llegaron hasta una vivienda de dicho sector alertados que la música a alto volumen proveniente de una vivienda perturbaba el descanso y la tranquilidad de los vecinos. Puntualmente se consignó en el acta policial que los infractores no residían en ese lugar, que aparentemente se trataba de una fiesta oculta a ley (o clandestina), y que al acercarse un efectivo para solicitar que se bajara el volumen y cesara la infracción había salido una persona de ese domicilio, quien había manifestado que no lo iba a hacer si no era por una orden judicial, tras lo cual había reingresado a la casa. Que más tarde este individuo se había comunicado al celular del Destacamento diciendo que el problema no era con el efectivo que había intervenido pero que la música no la iba a bajar, constatándose luego como se persistía con el volumen alto de la música.

En ese marco la policía pudo constatar como el volumen de la música de esa fiesta clandestina afectada a los vecinos que vivían en forma estable y más cercana en esa zona del barrio, quienes según se consignó en el Acta de actuación policial sufrían “una afectación insoportable”.

En una ampliación de dicha acta de constatación la policía dejó constancia, que como persistía la música a tan alto volumen tanto de tarde como de noche se había regresado al lugar, señalándose que a una cuadra de la vivienda de dónde la misma provenía ya se la escuchaba, lo cual ello violaba la reglamentación municipal vigente.

Los vecinos estables más cercanos a la vivienda de dónde provenía la música a tan alto volumen, señalaron los nombre de la pareja que la ocupaba, resaltando que la conducta de ambos era contra las pautas de convivencia del Barrio, y que pese a la advertencia policial para que bajaran el volumen de la música lo habían seguido haciendo.

El Juez analizó las actas policiales, el testimonio de los vecinos afectados, y señaló que la normativa “sanciona al que con ruidos de cualquier especie, toques de campana, aparatos eléctricos o ejercitando un oficio ruidoso, de modo contrario a los reglamentos, afecten la tranquilidad de la población«, puntualizando que a partir de lo reseñado había quedado acreditada “la existencia de ruidos molestos provenientes de una vivienda que han afectado la tranquilidad de los vecinos”, resaltando, “la tranquilidad de la población es un valor al que tiene derecho todo ciudadano por el solo hecho de serlo y consiste en la posibilidad de transitar y permanecer, tanto en sitios privados como públicos, sin ver turbado su estado de ánimo por agente externos. Comprende la posibilidad de ejercer sus actividades habituales sin molestias ni interrupciones indeseables, y el uso y aprovechamiento de las horas que habitualmente de destinan al descanso”.

Por el Juez Dr. Emiliano Lazzari resolvió condenar a esta pareja de vecinos de Dolores como responsables de la infracción al decreto ley que sanciona los ruidos molestos, imponiéndoles una multa de $. 9.419,28 que deberán abonar en forma solidaria y también las costas del proceso, condena que dispuso se les notificara a través de la Comisaría local.