El Fiscal General Federal de Mar del Plata Dr. Daniel Eduardo Adler, ha remitido al Procurador General de la Nación una nota haciendo saber su preocupación institucional en relación al proyecto de ley denominado “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal”, ello a raíz de las previsiones que el mismo contiene en relación al Ministerio Público Fiscal.

La inquietud, que es compartida por los Fiscales Federales de Azul, Necochea y Dolores, como también por Julio Piumato, Secretario General de la “Unión de Empleados de Justicia de la Nación”, señala que la normativa propiciada por el Poder Ejecutivo Nacional busca dotar de una especificidad concreta a los juzgados federales, escindiendo las competencias en lo civil y en lo penal, eliminando el carácter “multifuero” que estos tienen en la mayoría de los casos. Que para ello se establece la creación de 94 Juzgados Federales en lo Penal, no obstante lo cual dicha ampliación no aparece compensada de manera proporcional en lo que respecta al Ministerio Público Fiscal, ya que establece la creación de 85 cargos de fiscal de primera instancia, resaltando el Fiscal General que esa situación se agudiza ni bien se observan las jurisdicciones de manera particular.

Y al respecto señala en lo relacionado a su jurisdicción, que el proyecto crea un Juzgado Penal en cada una de estas ciudades, Dolores, Necochea, Azul y Mar del Plata, pero que sin embargo no crea ninguna Fiscalía ni se habilita ningún cargo de Fiscal. “Se busca de dotar de especialidad a los jueces pero no se prevé la misma situación para los fiscales” resalta, precisamente de “cara a la implementación del sistema acusatorio en materia de procedimiento penal, que el propio proyecto reimpulsa y busca poner en práctica”.

Y al respecto recuerda que la (reciente) ley 27.148 del Ministerio Público Fiscal asigna una amplísima función del fiscal en materia no penal, “lo cual parece no haber sido tenido en cuenta…”, señalando que “acciones de protección del medio ambiente, situaciones vinculadas al consumo, la intervención en materia de amparos, en temas previsionales y marítimos, son cuestiones no sólo establecidas en esa ley, sino que se presentan en forma permanente en quehacer cotidiano de la Fiscalías Federales multifuero del interior del país”.

Luego de referir como quedaría integrada la Justicia Federal de primera instancia en Mar del Plata, con solo dos fiscalías multicompetenciales de Secretaría única, indica que tanto en Dolores como en Azul y Necochea, “un sólo fiscal afrontará su labor ante dos juzgados de dos y tres secretarías”. Agregando, que en el marco de un sistema acusatorio, “el rol de Ministerio Público como director de las instrucciones penales demandará con certeza de mayores recursos técnicos y humanos para poder dar respuesta a la problemática situación de la criminalidad compleja” que se enfrenta, por lo que conforme lo expuesto se “tornará sumamente complejo el cumplimiento” de esa función.

Para el Fiscal General Federal esa labor requerirá de recursos técnicos y humanos interdisciplinarios a la hora de poder llevar adelante las investigaciones en tiempo real, por lo que se requerirá de la designación de nuevos magistrados a los fines de poder llevar adelante las audiencias orales y respetar la inmediación que el nuevo sistema procesal prioriza.

Finalmente dice el Dr. Adler, “la reforma propiciada parece orientada a reformular las estructuras del Poder Judicial de la Nación sin contemplar adecuadamente la situación del Ministerio Público Fiscal para un adecuado funcionamiento del servicio de justicia, que sin dudas se verá afectado de no modificarse el proyecto atendiendo a las pautas que aquí se han puesto de manifiesto”.