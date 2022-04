El jefe de asesores del gobernador bonaerense, Carlos Bianco, consideró que hay que rediscutir el “proyecto político” del Frente de Todos, teniendo en cuenta que es una fuerza que “desde su origen tiene matices”.

“Hay que recordar que dentro del Frente de Todos hay sectores kirchneristas y hay sectores que en algún momento fueron antikirchneristas, que estuvieron en contra de muchas políticas económicas o políticas públicas que se tomaron en el gobierno de Cristina Kirchner. Lo digo en términos de política, no de nombres”, expuso.

Asimismo, reflexionó: “Me parece que la genialidad de Cristina fue poder aglomerar todo el sector del peronismo al incluir ahí adentro al Frente Renovador que no es necesariamente una fuerza abiertamente peronista. Eso no implica que no tenga muchos compañeros y compañeras que vengan del peronismo y se definen peronistas. De origen, nuestro frente político tiene matices y diferencias. Eso es así”.

“Esos matices siempre estuvieron presentes en las discusiones políticas y sobre las políticas, lo que pasa es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es lo suficientemente importante y significativo para nuestro país como para que algunas de esas diferencias se hayan hecho aún más visibles y mucho más públicas que en otro momento y también algunas otras cuestiones como la política inflacionaria, las medidas para controlar los precios”, prosiguió Bianco en declaraciones a Infobae.

En igual tenor, resaltó: “Me parece que es un momento muy complejo además. No fue tan complejo en la pandemia en donde nuestro frente estuvo más ordenado a pesar del problema grave que fue la pandemia. Pero un asunto tan de fondo como el del FMI hizo que esos matices se vean multiplicados”.

“Eso no quiere decir que hayan existido desde el origen. Lo importante es siempre entender que quien nos pone en esta situación es Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional porque nos tendieron una verdadera trampa. El culpable de nuestras diferencias son Macri y el Fondo Monetario Internacional que nos obliga a tomar una posición sobre definiciones que ninguna era óptima”, aclaró Bianco.

Así las cosas, planteó que “en el marco de un frente hay matices, algunos tomaron políticas particulares y se entiende perfectamente. Tenemos que seguir trabajando en unidad”.

“La unidad es un valor en sí mismo, pero me parece que cobra sentido cuando hay un proyecto en conjunto. La unidad tiene sentido en el marco de un proyecto político común y eso es lo que quizás tengamos que volver a rediscutir cuál es el proyecto político del Frente de Todos”, sentenció Bianco.