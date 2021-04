Aunque se abusa del término ‘histórico’ para juzgar hazañas deportivas, a veces su uso es justificado. Como en esta ocasión, por ejemplo, Pampas Rugby Club de Dolores logró el pasado sábado el mayor éxito de su historia al conseguir por primera vez un título oficial.

Después de 15 meses sin compromisos oficiales, Pampas volvió a disputar un campeonato en la Unión de Rugby de Mar del Plata. A pesar del traspié en el debut, tuvieron una muy buena actuación en el trascurso del torneo y lo dejaron estampado a las páginas más gloriosas del rugby dolorense.

La familia Pampas recordará para siempre la fecha del 10 de Abril del 2021. Su predio fue escenario del primer campeonato de la historia del Club desde su incorporación como afiliado a la Unión de Rugby Argentina.

Los dolorenses salieron con ganas de hacer historia y a pesar de arrancar con un try en contra en el inicio del partido, no perdieron la concentración y rápidamente pudieron igualarlo con un try del juvenil Nicolás Corbela.

Muy ordenados en la defensa, el equipo local fue ganando terreno hasta que el potente centro de Pampas aumentó la ventaja para cerrar el primer tiempo 10 a 5.

En la reanudación, Pampas mantuvo el sistema de juego y después de jugar un penal rápido en zona de ataque, Jony Merlo aumentó la ventaja a 15-5. Sobre el final un try penal a favor de Gnomos ponía las cosas 15-12 y enmudecía a los espectadores que seguían el encuentro por las redes sociales (se jugó sin público). Pero ya era tarde. Pampas sabía que no iba a perder el partido y que iba a escribir la mejor página de su historia.

Antes de este torneo los dolorenses llevaban mucho tiempo sin jugar debido a la pandemia. Su último partido había sido una victoria en la pre temporada del 2020 contra Camarones de Pinamar. Más de un año después, Pampas regresa a las canchas. Y lo hizo a lo grande.

«Jugamos por todos los que alguna vez se pusieron esta camiseta, por el rugby dolorense. Hay un montón de gente que jugó en el club y construyó este presente, salimos a la cancha a demostrar que se puede y ojalá traiga más gente al rugby», aseguró el capitán del plantel Alvaro Quintilli tras el partido.

«Fueron meses muy duros», declaró Nico Conde, entrenador de Pampas. «Un montón de trabajo, de un montón de gente que labura en silencio, tenemos un equipo con mucho hambre y vinimos a llenarle el pecho de orgullo a toda la familia del Club». El técnico dolorense, estaba feliz, viviendo también su pequeña revancha después de de la derrota en el primer partido de la ronda de la Zona.

Es un hito más para Pampas y el rugby local, que confirma su crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años cuando el club decidió profesionalizar su Dirección Deportiva con la llegada de Dano Maglio y Martín García como Heads Couch del Club. No es fortuito. Es el resultado de meses de preparación asentados sobre los hombros de años de desarrollo del deporte en nuestra Ciudad, de esta nueva generación que busca superar a la generación que estableció las bases del rugby dolorense.