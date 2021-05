Un grupo de padres de nuestra ciudad, se han bajo el nombre de Padres Organizados Dolores, con el motivo de solicitar la vuelta a las clases presenciales en Dolores.

Desde el mismo, conformado en Redes Sociales y Whatsapp sostienen que “La idea de armar este grupo fue para ver las formas en que podemos hacernos escuchar para que vuelvan las clases presenciales con protocolo en Dolores.

Sabemos que la situación a nivel epidiemologica es complicada pero también sabemos que en las escuelas los contagios son de afuera”.

A través de una carta que se enviará a la Directora General de Escuelas de la Pcia. de Buenos Aires, Lic. María Agustina Vila; al Intendente Municipal, Camilo Etchevarren; Concejales del distrito y Diputados de la Quinta Sección Electoral; se solicita y fundamenta la vuelta a clases presenciales en Dolores.

Cabe destacar que esta misma iniciativa, es realizada en muchas ciudades del interior de la Provincia, que no tienen la misma problemática del AMBA, y que para ir a la Escuela no se utiliza el transporte público; uno de los motivos expuestos para suspender la presencialidad.

Este grupo ayer por la noche y hoy a las 18:30 hs. saldrá a la puerta de sus casas, con sus hijos y cantará el Himno Nacional, para pedir por la vuelta de las clases presenciales.

Carta que se enviará

“Anhelamos, exigimos porque así corresponde… los chicos a la Escuela

La presente se remite a la Directora General de Escuelas de la Pcia. de Buenos Aires, Lic. María Agustina Vil;, con copia al Intendente de la Municipalidad de Dolores, Dr. Luis María Camilo Etchevarren; Concejales del distrito y Diputados de la Quinta Sección Electoral.

A todos decirles que los firmantes, padres de alumnos de la ciudad de Dolores, estamos movilizados sólo por una única motivación, que a nuestros hijos no se les niegue el derecho a la Educación, y sin eufemismos, la Educación es en la Escuela. La Escuela no debe volver a renunciar a su misión esencial como en el 2020, que no es otra que la de educar. Y la Educación requerida, necesaria y garantizada por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales incorporados a nuestro cuerpo normativo con idéntica supremacía y jerarquía legal es integral y abarca todos los aspectos que solo pueden desarrollarse en el ámbito escolar.

No reiteraremos aquí las certezas que emergen de los diferentes estudios publicados sobre las consecuencias de lo que bien se ha definido como la tragedia educativa. Tampoco es necesario enunciar lo importante de la Educación Presencial y en el ámbito escolar para el sano desarrollo de los alumnos en sus variadas áreas de su evolución, como tampoco las estadísticas que acreditan con meridiana claridad que la Escuela no es el espacio de propagación de la enfermedad que sugiera o indique su cierre como parte de las primeras medidas a adoptar y cumplir por toda la sociedad.

En Dolores debiera hablarse y trabajar en conjunto, para lograr espacios de testeos, identificación y seguimiento de contactos mucho antes que de cierres de ámbitos que a más de la importancia señalada, son fundamentales para identificar no solo casos sospechosos y luego confirmados de COVID 19, sino de un sinnúmero de otras patologías y problemáticas intrahogareñas cuyo tratamiento se inicia precisamente desde la Escuela.

Se argumentó, para justificar el cierre de las escuelas o la supuesta educación virtual, que el movimiento, traslado y uso de transporte público, genera la movilidad descontrolada y transmisión del virus. Nada de esto ocurre en una jurisdicción como la de Dolores, donde los alumnos concurren o bien solos o con alguno de sus padres, caminando o en sus vehículos particulares. Está a esta altura absolutamente acreditado que es dentro de las escuelas donde se sostienen las medidas de profilaxis con mayor rigor, y no es allí dónde docentes y alumnos se contagian. A la vez también en distritos como los nuestros, puede advertirse sin embargo sin esfuerzo alguno, que los alumnos y docentes realizan una vida prácticamente normal en el horario habilitado para circular, hacer compras, consumir en los comercios gastronómicos, hacer uso de los lugares públicos.

Requerimos de los destinatarios se expresen motivadamente sobre la inquietud de los firmantes, ya que es tiempo también de contar con la posición clara y concreta de los representantes de la ciudadanía sobre un punto tan trascendente y fundamental como lo es el derecho a la educación, cimiento del futuro de nuestros hijos, de nuestra Ciudad, de la Provincia y de nuestro País, como también garantía exclusiva y excluyente del progreso de cada uno de ellos en libertad e igualdad.

NO CIERREN LAS ESCUELAS, NO RENUNCIEN A EDUCAR A NUESTROS HIJOS”.