Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero del 2020 al recibir una golpiza por parte de ocho rugbiers al salir de un boliche en Villa Gesell. A dos años del crimen, sus padres, Silvino Báez y Graciela Sosa, fueron por primera vez al lugar donde ocurrió todo.

Ayer recorrieron la playa, donde escribieron “Justicia x Fer” en la arena. Pero el momento más emotivo ocurrió en la última hora, cuando dejaron flores en el memorial de su hijo en la puerta del boliche Le Brique, donde ocurrió el crimen.

Su madre, Graciela, denunció que “lo mataron sin piedad”, y contó que es la primera vez que ve el mar: “Fue la primera vez que lo veo, hubiese sido distinto si estuviera Fernando”.

“Le pedimos a los jueces que están con la causa de Fernando que sea una justicia ejemplar y que paguen los culpables. No la estamos pasando bien. Hace dos años que estamos así, tratando de pedir justicia y sacando fuerzas de donde no hay. Venir los dos acá es sacar un poco de fuerza, para que cuando llegue el juicio estemos los dos de pie”, agregó.

El padre del chico asesinado, sostuvo que “cada día que pasa es peor, lo extrañamos demasiado a Fernando, él era todo para nosotros”. “Que su asesinato, con la fuerza de nuestros amigos que nos están cuidando, tratamos de seguir adelante, y con la gente que nos acompaña en todo momento. Lo que queremos es llegar a una justicia justa”, manifestó.

Graciela Sosa respecto del juicio que tendrá lugar en enero de 2023 dijo, “falta un año, aquí estaremos presentes para que se haga justicia por Fer”. “Falta un montón, es un calvario para mí. Sólo espero estar fuerte con Silvino para poder estar aquí. Que esto no le pase a ningún chico. El mío ya no está. Hace dos años que me llamaron para decirme que mi hijo había fallecido. Es la primera vez que estoy acá y la verdad que para mí es muy doloroso. La condena justa será la perpetua”.