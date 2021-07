Días pasados el Obispo Malfa dispuso cambios de Párrocos en la Diócesis, entre ellos la ida del Padre Maxi Turri.

El párroco de Nuestra Sra. de los Dolores llegó en diciembre de 2013 y el mes que viene partirá a su nuevo destino, en San Bernardo. En esta entrevista, reflexiona sobre su experiencia en nuestra ciudad, el proceso que se gestó a lo largo de estos más de siete años, y la necesidad de que los cambios siempre dejen algo para seguir construyendo.

¿Conocía Dolores, tenía algún vínculo antes de venir?

Una actividad mínima como Seminarista. Mi ordenación Diaconal fue acá, vine a la misa, fui ordenado el 1° de noviembre de 2005. Pero salvo algunos vínculos familiares, pero no vivir, compartir, estar, conocer.

¿Qué fue lo primero que pensó cuando le dieron como destino Dolores?

Que no quería venir. No porque tuviese algún prejuicio, sino porque estaba demasiado bien en el destino en que estaba, de Párroco en Ranchos que fue mi primera parroquia. Y sabía que asumía en otra parroquia con otras dimensiones totalmente distintas, una idiosincrasia y características totalmente distintas. Y como todo nuevo desafío provocaba la resistencia en un primer momento. No en contra de Dolores, sino por lo que tenía que dejar para irme.

¿Qué es lo primero que recuerda cuando se instaló acá?

Divido mi transcurso en Dolores en dos partes, tres primeros años y los cuatro últimos. Los tres primeros años fueron muy difíciles, cuando llegué no me recibió la comunidad, me encontré con las motos de Dolores, no había agua en esos típicos días de diciembre, estaban los skaters en la puerta de la Iglesia, y la comunidad me recibió mal porque se habían ido los curas que estaban antes que yo. Llegaba desde Ranchos donde habían juntado firmas para que no me trasladaran, y me encontré con un paisaje hostil. Había una resistencia natural, no fruto de la maldad de las personas sino fruto del proceso de cambio. La gente no fue mala porque yo viniera, era lo lógico del cambio. Después que un sacerdote estuvo tantos años, uno no pretende que ante el primer cambio la gente me acepte, me aplauda y felicite. Ese proceso de cambio es habitual.

¿Y a partir del cuarto año?

Pude ir insertándome en la dinámica, la idiosincrasia, valores, talentos, defectos y otros aspectos de la sociedad. En esos tres años hizo que tuviera más errores –no porque los demás fueran todos aciertos- , y mis grandes equivocaciones personales e institucionales fueron fruto de como cuajar e insertarme en un camino que tiene un ADN propio de la cultura del pueblo, y que hace que Dolores sea Dolores y no otra. Los tres primeros años fueron más ensayo/error que un programa o diseño marcado. Y empecé a buscar otros caminos, no con conciencia ni tanta claridad, sino más desde la fidelidad a Dios, que Dios fue abriendo los caminos. Mis tres primeros años acá fueron de error en tanto insertarme en la sociedad, y mis últimos cuatro entendiendo la dinámica de la sociedad, pudiendo dialogar y compartir con ella.

¿Lo aceptaron primero los más jóvenes?

Al principio fue ir conociéndose, una primera etapa. Llegué en diciembre del año en que fue elegido el Papa Francisco, había una efervescencia religiosa, una Iglesia muy centrada en la figura del Papa. Eso fue serenándose con el paso del tiempo, pero en aquellos tres primeros años era como que llegaba un “súper cura” que venía en nombre de la Iglesia con ese empuje, todo un gran evento. Y los últimos años coinciden con la inauguración de la Capilla de Adoración Perpetua, hay como ciertas situaciones que sucedieron en 2016/2017. Vino el Nuncio Apostólico. Y hay un proceso de iniciar proyectos. Ya no tan centrados en el Cura que venía con esa ola eclesial universal católica. Nos empezamos a conocer y a iniciar procesos a más largo plazo. Y significó estos cuatro años donde nacen la Capilla, el Merendero, el área de comunicación, etc.

La misa es una oportunidad de relacionarse con la sociedad, ¿Cómo notaba esa primera época? ¿Hubo también un cambio más adelante?

Debo reconocer que llegó después de tres años de sacerdotes como el Padre Edgardo y el Padre Mateo, que habían generado ya una impronta. Ese proceso de una Iglesia que pasa de estar encerrada hacia adentro a tener un dinamismo más aggiornado y rejuvenecido, ya había comenzado. Por eso entiendo la resistencia natural que temió ante la ida de aquellos, dijo “una vez que tenemos unos curas más o menos piola, viene otro”, con el terror de que eso se terminara. Una institución que acompaña la historia de Dolores hace más de 200 años, y desde los orígenes de nuestro país, no pretendamos que en tres años cambie. En ese sentido mi llegada es una continuidad de tres años antes que yo, pero con 200 años de historia. Son procesos muchos más lentos, de apertura a nuevas generaciones, y nada fáciles.

¿Qué Padre Maxi se va de Dolores después de estos siete años?

Es un momento como cuando estás tomando un café con un amigo o novia, un momento fantástico, ideal, y sabes que tenes que tomar un colectivo. Vos decís “falta”. Y de repente decís “me tengo que ir, ¡pero cómo! Si estábamos bárbaro”. Pero el colectivo se te va. Yo sabía que me iba a ir, y es bueno y necesario, hace que las iglesias no estén centradas en el personalismo del Cura. Cuando cualquier institución depende de la persona y no del dinamismo de la propia institución o el resultado que la institución busca, como en el caso nuestro, de que más personas conozcan a Jesús, es bueno el cambio, resquebraja pero produce madurez. En mi proceso personal no soy el mismo que llegó, en todos los aspectos de mi vida. Estoy inmensamente agradecido a la comunidad de Dolores. Mis siete años en Dolores fueron los siete años más lindos de mi sacerdocio. Me he encontrado con una comunidad de Dolores totalmente distinta de los prejuicios que tiene hacia sí misma.

¿Cómo es eso?

Todos conocemos la envidia, la competencia, etc. Yo tengo que decir con toda seguridad, y lo experimente absolutamente, cuando salí de esa mirada y pude ver a Dolores desde otra mirada, desde lo humano, la solidaridad, la misericordia, el perdón, la bondad, la ternura, la compasión, todos los rasgos que son la riqueza del ser humano. Como todo ser humano, tenemos claroscuros. Si solamente centramos la mirada en lo oscuro, todos somos una porquería. Pero si miramos lo bueno nos encontramos con el otro rostro, y ese rostro existe, lo he podido encontrar, experimentar, y vivir en carne propia, para con mi persona y mis errores inclusive. Ese hombre que vino hace siete años y medio atrás, se encontró con todos los claroscuros de la sociedad. Y habiendo encontrado un aspecto pero habiendo descubierto el otro, ¿Quién se va a querer ir?.

Ahora empieza otra etapa, para Ud. y para la comunidad. El cambio siempre es mutuo. ¿Regresa a su lugar de nacimiento?

Nací en Mar del Plata pero fui criado en San Bernardo, a todo el primario lo hice donde voy a ser Cura ahora, vuelvo al barrio. La primera vez que me entrevistaron, cuando recién llegue, recuerdo haber dicho una expresión de la cual estaba y estoy convencido: “el techo del Padre Edgardo es el piso mío”. Un edificio se va construyendo, es un mensaje para este tiempo. La Iglesia en esta Parroquia vive un proceso de transición doloroso, los cambios generan resistencia, dolor, pero no traumático. Y esto me parece que es el mensaje, es sereno, paciente, se va haciendo con mucha calma, el Obispo lo anunció con mucho margen para que no sea entre gallos y medianoche, que se va uno viene otro y empezamos de cero. Eso hace que la comunidad vaya pudiendo digerir el proceso y que el Cura que venga se encuentre con mi techo, que será su piso. De esa manera a la comunidad le hace muy bien, lo mismo que a la historia de la Iglesia y a la historia de los proyectos como la Capilla de Adoración, el Merendero y tantas áreas como la comunicación. Genera dolor pero no enojo.

Los caminos de la vida lo llevan al lugar de su infancia.

De la misma manera que no tengo ganas de irme de Dolores, no tenía ganas de venir. No tengo ningún prejuicio contra la comunidad de San Bernardo. Es un desafío nuevo, y tengo mi resistencia. No tengo ganas de irme de acá. Pero tengo que ser fiel a lo que le dije a la Iglesia. Cuando entre al Seminario y fui ordenado Sacerdote, jamás fui ordenado para decir “cuando sea ordenado voy a ser Cura de Dolores”. Ni lo pensaba de casualidad, y de repente la Iglesia me mando acá. Y por qué si le dije que sí, no voy a decirle que si a ir a cualquier otro lado, como si hubiese primero o segundo nivel, o gente más buena o mala en uno u otro lado. Yo le dije que si a Jesucristo y a la Iglesia, donde esta me necesite iré con mi luz, mi capacidad.

¿Qué le dice la gente al saber que se va a otra ciudad?

Hay dos cosas que me impactan. Con la gente que he caminado estos años sean criado vínculos muy firmes, sólidos, hermosos, y uno entiende que existen esos vínculos. Pero me pasa que un matrimonio que no conocía, me dijeron “Padre, así que se va…”, y lo dijeron con un sentimiento de autenticidad, de tristeza. Y me conmovió, porque esa gente no vive en Plaza Castelli, no es de la elite ni cotiza en ningún lugar; pero esa gente sintió que tenía un Cura, un padre, una referencia, alguien que era de ellos. Y la sensación era como un dolor, no estaban fingiendo, es gente autentica. Me duele despedirme de esa gente, que es a la que yo quise llegar. En estos años, cuando me ha tocado hacer responsos, de 10 muertes, 6 piden Cura en promedio, de esos 6 la mayoría, por cuestión de cercanía me ha tocado a mí. Significa que sobre cien, sesenta han pasado delante de mí o yo he pasado delante de ellos. Y eso ha significado un vínculo con gente que ni siquiera conozco, que no sé quién es. Que me ha tocado acompañar y he llevado sus restos a un lugar donde han sido depositados. Hoy paso por ahí y recuerdo que los traje yo, y es muy impactante. No es gente que venga a misa, que yo conozca o que me conozcan. Pero sabían que tenían un cura.

La comunidad de Dolores lo despide. ¿Qué palabras quiere dejarle?

Que Dolores no pierda su identidad, su autenticidad, su esencia, su ADN. Que el dolorense no crea que es esos prejuicios que tienen los de afuera y los de adentro. Y que pueda descubrir lo que este Cura descubrió, lo más hermoso de Dolores, que es su compasión, su solidaridad, su misericordia y su humanidad. Y sobre todo su fe, porque me encontré con un pueblo creyente, con una fe firme y sólida, sabiéndose amado por la Madre Sra. de los Dolores y en la confianza de su hijo. Y a eso lo he experimentado, nadie me lo contó. Sea en la oración, las confesiones, la misa o en tantos actos religiosos que nos ha tocado. Que esta comunidad pueda descubrir lo bello y hermoso que tiene, que como tantas cosas en la vida a veces queda tapado y opacado, pero que no deja de estar presente en el corazón y la esencia de cada uno de ellos.