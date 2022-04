Desde hace tiempo el padel regional, provincial y nacional han alcanzado y hasta han superado el auge que tuvo allá por el comienzo de los 90.

Dolores no ha sido la excepción y desde hace tiempo ha ganado un espacio importante y eso no solo se nota en la cantidad de deportistas que lo juegan, sino también en Complejos Deportivos que sean construido en la ciudad.

Y en esa línea la actividad ha hecho que los jugadores hayan desplegado su capacidad no solo en Dolores, si no superando la región, a nivel provincial, caso concreto de la delegación Dolores que fue a Mar del Plata al Provincial de Fejuba y con interesante resultados cómo los Campeones y Sub Campeones Provinciales, que demostraron los suyo tanto en Quinta, Cuarta Categoría, como en Tercera Categoría buscando subir de escalón.

Una de las mayores promesas del padel joven, gritó Campeón en Tercera Categoría

El joven dolorense Facundo Lazarte junto al chascomunense Thiago Mayerna demostraron todo su potencial en el Provincial desarrollado él fin de semana largo en Mar del Plata.

Les tocó la cita en Tercera Categoría por su nivel, buscando la Segunda y Primera Categoría y para nada desaprovecharon la oportunidad para quedarse de manera contundente con el torneo.

En el 1er. Partido Mayerna-Lazarte se impusieron con claridad, lo que podía presagiar el destacado final, a Garcia-Tocho en dos sets 6/2 y 6/2.

En el segundo pleito del fin de Semana Santa superaron sin fisuras a Garcia-Nugnes

6/2 y 6/1. Nivel y juego asegurado en busca del objetivo final.

Se venía Octavos de final y Mayerna-Lazarte debían superar el primer duro escollo, pero harían fácil lo difícil para ganarle a Gaspari-Santamaria por 6/1 y 6/0, en dos sets corridos quedando de cara a cuartos de final.

Enfrente caras conocidas y hueso duro de roer, la dupla dolorense Ferreyra-Larroulet finalmente caería con Mayerna-Lazarte demoledores. Fue 6/2 y 6/4 para confirmar que eran serios candidatos a quedarse con el torneo. Fue una final anticipada.

Y en semifinales Mayerna-Lazarte confirmarían el nivel y sería victoria clara ante Barrameda-Cincotta por 6/3 y 6/2.

Llegó el día y si bien venían de maratónicas series no habría excusas. Un comienzo que daba muchas expectativas para un primer sets a favor por 6/2. Estaban cerca y con susto en el segundo sets se consagrarían campeones con un marcador de 7/5 que le daba la inobjetable victoria que los dejaba como campeones provinciales de 3ra. Categoría, libres caballeros.

Se jugó en varios complejos, y la sede de esta final fue en Agp.

El joven dolorense recientemente consagrado campeón “Facu” Lazarte expresaba «Felices pero sabiendo que esto recién comienza. La idea es volver a competir en otro provincial, ya que haciendo un buen papel ya estaríamos dentro del Nacional, que sería el futuro objetivo».

Y en lo personal «Siempre queriendo avanzar, tratar de meterme a jugar 2da. Categoría de a poco.

No hace tanto que estoy en categorías superiores, por lo que estoy arrancando a entrenar sin pausa, ya que ahora hay que tomarlo con más responsabilidad y compromiso.

Y de esta forma veo que las cosas buenas llegan, si uno realmente lo busca».

Campeones en el primer provincial de libres en Fejuba Padel Buenos Aires en Categoría Caballeros C4 Moyano Ezequiel y Angel Ferreyra

Representando a Dolores de buena forma Ezequiel Moyano y Angel Ferreyra se impusieron a su estilo para consagrarse finalmente Campeones en el Provincial de Mar del Plata en Cuarta Categoría.

En la Zona N de entrada Moyano-Ferreyra se impusieron a Diaz-Castro por 6-0 y 6-1. En un cierre de zona a Becerra-Duarte 6-0 y 6-0. Clasificados primeros de Zona, pasando a 16avos. enfrentando a Maldonado-Rivarola en tres sets por 3-6, 6-3 y 6-4.

Y en octavo de final en buen andar Moyano-Ferreyra superaron a Dangelo-Palomeque por 6-2 y 6-1.

En 4tos de final en un partido tremendo superaron a Morel-Hornstein 6-0 y 6-1.

La semifinal fue una verdadera guerra y ahí sacaron la fiereza que los identifica a

Moyano-Ferreyra para superar en tres largos sets Vacas-Wegrzyn por 5-7, 6-4 y 6-4.

Y si venían cansados de verdaderos partidos a todo o nada la final no sería la excepción.

Les llevó tres complicados sets ante Siruk-Gioia que doblegaron por 5-7 6-3 6-4, pero merecido festejo final.

Sub campeones provinciales

No solo sería una jornada de campeones para los dolorenses ya que en Quinta Categoría habría otro festejo consagrándose sub campeones provinciales Gabriel Ortiz y Tucho.

Fue una final con derrota en el tercer sets por 6-4.

Fue jornada redonda para los jugadores dolorenses que tuvieron una nueva experiencia.

Ezequiel Suárez