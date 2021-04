Ubicado en la calle Aurelio Bassi, frente al Parque Termal y junto al mítico Puente Escobar y cercano también a la Ciudad Judicial, se encuentra el “Eco Barrio Dolores”, un proyecto iniciado por tres socios hace ocho años, el que avanza y día a día va cobrando forma.

Para conocer detalles sobre su avance y potencial hablamos con Pablo Murawzsyk, uno de los responsables del proyecto, quién decía: “Somos tres socios que nos unimos en 2013. Nos llegó la información de que en Dolores se había encontrado agua termal y que se iba a hacer un parque termal. Nos interesó el tema, vinimos a la ciudad, y nos encantó, sobre todo a mí. Le vi un importante potencial turístico. Nos pusimos a investigar y finalmente compramos un predio detrás del Parque Termal, de 24 hectáreas. Ahí empezó todo.

– ¿Tenían la idea de un barrio desde el comienzo?

Siempre pensamos en hacer un barrio abierto, no cerrado ni un country. Comprobamos que el tamaño del predio daba la posibilidad de realizar un barrio abierto. Además, en los viajes que yo había realizado al exterior, notaba que en las grandes urbes la gente se retira a lugares más sustentables para vivir, con viviendas que no dañen a la naturaleza. Y se nos ocurrió lo del “Eco Barrio”.

– ¿Dónde está ubicado y qué cambios han realizado desde 2013?

Está ubicado detrás del Parque Termal, sobre lo que será la avenida A. Bassi, por sus características. Casi enfrente del Hotel Howard Johnson. Y abarca 24 hectáreas. El predio sufrió la transformación de ser un terreno rural a un terreno extra urbano. Eso tardo casi cinco años en trámites entre La Plata y Dolores, y se autorizaron 256 lotes de 600 m2, esa es la característica del barrio. Ya está amanzanado y se están haciendo las calles porque el plano está autorizado. Para el loteo definitivo, para entregar la escritura de un lote, falta todavía, por el tema de la luz. Estamos dentro de la zona donde está ubicada la Ciudad Judicial. Pero las tratativas con EDEA están avanzadas para ir viendo las partidas. Al estar definidas las calles con el plano y las manzanas, podemos iniciar la plantación de árboles; tenemos 700 para plantar. Vamos paso a paso haciendo obras en silencio, desde el año 2013. Ahora viene el levantamiento de las manzanas para que no haya problemas de inundación, demarcación de los lotes y el tema de la luz.

– ¿Qué opina sobre Dolores como emplazamiento turístico?

Dolores está ubicada estratégicamente, es una de las pocas ciudades tan bien ubicadas. Según informes de la Secretaria de Turismo de la Nación pasan millones de personas por la puerta, entre las rutas 2 y 63, todo el año. Para que haya turismo nacional e internacional hace falta nada más que una decisión, ponerse la camiseta de la ciudad e ir para adelante haciendo todo tipo de alianzas estratégicas. Están el Parque Termal y el hotel, que si bien es un cinco estrellas no es para todo el mundo por el costo, lo demuestra que aun con el parque no habilitado toda la semana, los fines de semana se llena. Ahí demuestra la tendencia. Y si Dolores estuviera en los países donde el turismo es prioridad, como Italia, Estados Unidos, España, Israel, etc., casi que Disney estaría ubicado acá.

– ¿En visualizan o quieren para el futuro?

Queremos que la calle Bassi sea una avenida, porque es ancha, puede tener mano, contramano y un boulevard en el medio. El barrio no tendrá ninguna entrada de country ni de barrio cerrado, tendrá calles abiertas, avenida abierta. Y está el Puente Escobar. Puede quedar todo muy atractivo, muy lindo para la gente que vaya a habitar el barrio. Consideramos que mucha gente joven, con posibilidad de futuro, entre otra gente, va a tener su oportunidad. Están autorizadas viviendas permanentes, viviendas de turismo, locales comerciales, oficinas, todo con planta baja, primero y segundo piso, como es el Parque. Y está ubicado estratégicamente.

– ¿Qué límites tienen la persona que decida adquirir un lote para utilizarlo?

No hay límites en cuanto a lo normal para un barrio abierto. Están autorizadas viviendas permanentes, viviendas para que la gente tenga una renta en un sitio turístico, locales comerciales, oficinas. En la misma avenida está la Ciudad Judicial, que traerá aparejado todo el movimiento de funcionarios judiciales y lo que se derive de su actividad. Si una audiencia se posterga por alguna razón, acá tienen cercano un lugar novedoso y moderno para estar, con las características del Eco Barrio.

– ¿Y el Puente Escobar?

Al Puente Escobar, que es un puente histórico poco aprovechado, tenemos que dejarlo hermoso, que la gente se entere de su historia. La calle Aurelio Bassi como dije, pueda ser una avenida por su ancho. Tenemos que unirnos para hacer una avenida hermosa que la gente pueda disfrutar.

– ¿Cómo puede contactarse la gente con ustedes?

