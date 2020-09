Ofreciendo importantes descuentos en celulares, PlayStation y otros productos por el estilo en una página llamada “Otiendo”, a través de personas y referencias falsas, han estafado a gente de toda la provincia.

Oscar Díaz hace 10 años que vive en nuestra ciudad, trabaja en la parte técnica en un canal de TV. local. Hace algunos días fue estafado al comprar un celular. Investigando más el sitio que se lo había vendido, se encontró con un grupo de otros 30 damnificados de La Plata, Los Polvorines, CABA, Gran Buenos Aires y otras ciudades bonaerenses. Realizó las correspondientes denuncias, al igual que el resto, y hablo con Diario COMPROMISO para contar la situación.

- ¿Cómo se concretó la estafa?

Nosotros estamos haciendo una piecita, un bañito para la peluquería y estamos buscando siempre cosas en estos sitios. Y justo estaba buscando un teléfono. A través de Facebook, en grupos de ventas, aparece una publicación donde ofrecen teléfonos, la Play 4, a un precio muy accesible. En mi caso, un teléfono de $ 35 mil a un valor de $ 15 mil. Primero desconfiaba. Averigüé por internet y todo parecía normal, legal, incluso en “Taringa” habían puesto el comentario de una supuesta persona que había comprado y que todo le parecía bien. Lo charle, lo pensé y finalmente compre el celular.

- ¿De qué forma abonó la compra?

Por Mercado Pago, depositando $ 7 mil en efectivo en un rapipago a un número de cuenta que me pasaron de Mercado Pago. La otra mitad la pasé con la tarjeta Nativa en 6 cuotas, también por Mercado Pago.

- ¿Cuándo empezó a sospechar?

Pasaron los días y quien me contactó, un tal Matías Robles, después que deposité la plata no me respondió más, ni audios ni mensajes ni llamadas. Pasó una semana, el equipo no llegó. Me puse a investigar a través de la página, que se llama “OTiendo”, pero si quisieras entrar ahora figura que el sitio web tiene un error. Investigué en otras páginas y resulta que se trataba de una estafa, en todas las páginas que entré. Encontré a Ezequiel Miño, otro damnificado, me contacté con él. Le conté lo que me pasaba, la factura, que no dice ni A, ni B ni nada. Comprendí que había sido estafado. Eso fue el lunes. Al día siguiente, el martes pasado, fui al Banco Nación y hable con el gerente. La verdad que me atendieron súper bien, dieron de baja de inmediato la compra con la tarjeta y a eso lo pude arreglar. Pero la plata en efectivo no, ya la perdí. Y perder ese dinero en la situación actual duele.

- ¿Se agruparon los damnificados?

Formamos un grupo, somos unos 30 damnificados y el monto de la estafa que nos hicieron, sumando a todos, es de alrededor de 600 mil pesos. Hicimos las denuncias pertinentes en los lugares que corresponde (cada uno de nosotros radicó denuncia en Defensa del Consumidor, en la Defensoría del Pueblo y en Delitos Cibernéticos). A todo lo maneja un fiscal, pero además queremos hacerlo público para que la gente no siga cayendo. Porque estos estafadores que habían dado de baja la página “OTiendo”, la reactivaron nuevamente y siguen ofreciendo equipos y dispositivos con descuentos. Los teléfonos para contactarlos son de CABA.

- ¿Qué respuesta tuvo de Mercado Pago y cuál es el objetivo de dar a conocer lo sucedido?

Mercado Pago se lava las manos por completo, no me resolvió nada. A esa plata de mi parte la doy por perdida, no creo poder recuperarla. Pero quiero que salga en todos los medios para advertir a la gente. Para que no caiga nadie más. Cortar el circuito de estos delincuentes que se aprovechan de que la economía no está bien para perjudicar a gente que confía.