El ex Ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex Secretario General de la Presidencia Fernando de Andreis -responsable de la Casa Militar, encargada de la seguridad del Presidente-, durante el gobierno de Mauricio Macri, prestaron ayer declaración testimonial ante el juez Federal de Dolores Dr. Martín Bava a pedido de la defensa del ex jefe de Estado, en la causa donde se investiga un supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del “ARA San Juan”.

En ambas audiencias estuvieron presentes el defensor de Mauricio Macri, el Dr. Pablo Lanusse, y los abogados de las querellas Dres. Valeria Carreras y Luis Tagliapietra respectivamente, no así el Fiscal Federal Dr. Juan Pablo Curi, que presentó un pliego de preguntas para cada uno de los testigos.

A la salida del Juzgado el ex Ministro formuló breves declaraciones, afirmando “jamás en mi vida presencié nada que tenga que ver con espionaje”, agregando, “no hay manera de explicar cuál sería la razón para espiar a las víctimas de semejante catástrofe”.

También señaló que en la investigación no se había tomado en cuenta “que tanto el Ministerio (de Defensa a su cargo) como la Armada Argentina se reunían prácticamente todos los días con los familiares (de las víctimas del ARA San Juan), resaltando haber entregado al Juez Bava un petitorio de éstos relacionado con necesidades “que expresaban diariamente por escrito, y que nosotros a casi todas esas inquietudes… solucionamos siempre”.

Consultado si había existido espionaje ilegal por fuera de los organismos oficiales, Aguad dijo: “yo personalmente lo descarto totalmente. No hay ninguna chance de que alguien haya hecho espionaje más allá de la tarea de seguridad del Presidente, y que desconozco. Es imposible que haya habido espionaje”.

Y sobre uno de los hechos imputados al ex Presidente Macri señaló: “Acá se dice (en la investigación) de la reunión del Presidente con familiares de las víctimas en la Casa Rosada… El Presidente sabía las preguntas que le iban hacer, me las habían hecho a mí semana antes, me las habían dado (los familiares) por escrito y firmadas. Cómo no iba a saber”.

Por último y cuando se le preguntó sobre tareas de inteligencia a estos familiares en la Base Naval de Mar del Plata, y si pudo haber espionaje ilegal por fuera de organismos oficiales, el ex Ministro dijo: “lo descarto porque es un sinsentido. No tenía ningún sentido hacer inteligencia, primero porque está prohibido, y segundo cuál sería la razón, estamos hablando de gente a las que se les había muerto familiares en una tragedia tremenda”.

Por su parte, Fernando De Andreis afirmó que la Casa Militar, que estaba bajo su órbita, no ordena tareas de inteligencia ni investigación respecto de las personas con las que se reúne el presidente. Subrayó que Macri y su familia recibían amenazas permanentemente. Pero tanto él como Aguad coincidieron en señalar que los familiares de las víctimas del submarino hundido no podían representar un peligro para el entonces jefe de Estado.

Luis Tagliapietra señaló: “A Aguad lo aprovechamos para preguntarle muchas cosas, pero respecto del espionaje ilegal dijo que no sabía absolutamente nada”.

Por su parte la Dra. Valeria Carreras al término de las audiencias, anticipó que pedirá al Juez Federal de Dolores que cite como testigo al exjefe de la Armada, José Luis Villán.

Para hoy jueves, el Juez Bava citó a Alejandro Cecati (exjefe de la custodia de Macri) y José Yofre (exjefe de la Casa Militar); mientras que Graciela Caamaño (denunciante en la causa e interventora de la AFI ) y Cristian Ritondo podrán contestar por escrito un pliego de preguntas que les enviará el juzgado, algo que está previsto por los cargos que ocupan.