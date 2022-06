La reunión del Concejo Deliberante del pasado lunes 13 de junio no fue una más, los Concejales de la oposición plantearon su nulidad mientras que el oficialismo lo rechazaba, estos en una instancia legislativa propuesta por la Presidencia del Cuerpo cuya legalidad sin dudas aún se debe resolver.

Antes de entrar en tema es de recordar, que la Concejal Ornela Carli (Frente Renovador) planteó verbalmente y por escrito la nulidad de esa sesión, basado en la ilegal conformación del Bloque oficialista por no haber respetado la paridad de género en su integración, habiéndose reemplazado a las mujeres concejales que pidieron licencia por hombres, contrariando así lo que determina la ley en cuanto a ello y en cómo se deben hacer esos reemplazos.

Por eso ante la gravedad de esa situación ilegal y desconociendo que postura se adoptará en la “sesión especial” convocada para esta noche, charlamos con la Dra. Carli y le preguntamos su opinión sobre lo sucedido en aquella reunión, puntualmente sobre la insólita actitud de la presidente del HCD, Prof. Daniela Arrabit, que en lugar de procurar resolver un tema tan delicado como era la legalidad de integración de su Bloque, puso a votación la nulidad planteada y se la rechazó con el voto del oficialismo.

La Concejal Carli decía: “El 10 de diciembre asumimos siete concejales. Por la oposición lo hicimos Rondi, Marasco, Casanovas y yo. Por el oficialismo lo hicieron Mariel Ibarguren, Gisondo y Sandra Metz. Ni la señora Ibarguren ni la señora Metz están sentadas hoy en el Concejo porque están destinadas a otro cargo (son Secretarias en el Ejecutivo). Según la ley debieron ser remplazadas por dos mujeres. Cuando manifiesto esto en el HCD, la presidenta, Daniela Arrabit se muestra sorprendida, no sabe cómo resolver y le consulta al Secretario, que tiene la infeliz idea de decirle que ponga a consideración mi moción, que se trataba ni más ni menos que de la suspensión de la sesión por estar el cuerpo constituido de manera ilegal, ya que hay una Ley de Paridad de Género que establece que el 50% deben ser hombres y el 50% mujeres.

– ¿Insólita la decisión que adoptó la Presidente del Cuerpo?

Sí, la puso a consideración. Estaba diciendo si el HCD de Dolores votaba o no, si los concejales estábamos dispuestos a violar la Ley o no, si nos parábamos del lado de la Ley o en la vereda de enfrente. Si estaba diciendo que el HCD está mal constituido, que no se podía votar más nada, que tenía que cerrar el libro y dar por finalizada esa sesión porque se estaba violando la Ley, por eso nos levantamos y nos fuimos. Todos los concejales de la oposición acompañaron mi moción.

– ¿La responsabilidad plena de lo sucedido es de la Prof. Arrabit?

Realmente sí, Daniela Arrabit tiene responsabilidad, es la cabeza, la autoridad jerárquica del Cuerpo, de hacer cumplir la Ley, y que las sesiones transcurran dentro de un marco normativo. Sin embargo ella permitió que esto suceda, ya que es quien controla las licencias y los reemplazos de concejales, es quien conduce las sesiones del cuerpo y que tiene por ello responsabilidad penal: “incumplimiento de las funciones de funcionario público”. Porque somos funcionarios públicos en ejercicio de funciones en el Concejo. Me pareció que el propio Secretario no la acompañó, ella es una Presidente mujer que ha velado y luchado siempre por los derechos de las mujeres, sin embargo quedó claro que en el Concejo no cuida al género femenino. Me sorprendió muchísimo.

– Como usted señala, el control de los reemplazos de concejales luego de la integración del Cuerpo tras una elección es responsabilidad plena y única de la presidente y su secretario. ¿Lo sucedido pone a ambos en el centro de la cuestión?

Totalmente. Son ellos quienes deben analizar la documentación antes de tomárseles juramento a los reemplazos, analizar si son aptos para ocupar una banca. No hay otro secreto, si no se hace se está en franca violación con la Ley, y como lo dije de manera pública, la Presidente decidió seguir actuando bajo ese marco.

Hay desconocimiento no solo en autoridades del HCD sino también en quienes integran listas, que éstas se consumen en sí misma. Si no quedan mujeres para reemplazar a otras en el cargo, no queda nada. Por eso la importancia de analizar una licencia o una renuncia antes de concederla o aceptarla. ¿Entiende que es así?

Es así. Si vos conformas una lista donde hay titulares y suplentes, después no puede venir una persona de afuera a ocupar un cargo electivo. Si mañana me sucede algo y no puedo ir al HCD a cumplir mi función, no puede reemplazarme mi mamá, no es un kiosco. Tendrán que analizar de manera seria y responsable, fijarse quien corresponde que asuma, porque entiendo que una de las personas que corresponde que asuma su banca ante esta situación está sentada en su casa, no está determinada a ninguna tarea del ejecutivo o alguna función pública. A esa persona que le tocaba asumir se la está perjudicando, hay otra persona que está cobrando su sueldo, haciendo su trabajo. Y esto no puede seguir pasando, por lo menos mientras esté este HCD constituido de esta manera, la oposición va a estar unida y fuerte, vamos a ir para adelante en contra de todo lo que este mal. Lo que está mal está mal. Lo que esté bien lo vamos a aplaudir y a festejar.

– ¿Qué puede pasar este martes con la sesión convocada?

Quiero creer que ya han salido las notificaciones a las personas que deben estar sentadas en la sesión especial convocada. Entiendo que van a estar sentadas las dos mujeres que deben ocupar sus bancas. De no ser así, directamente no nos podemos sentar. No vamos a convalidar como oposición ningún acto nulo y en franca violación a la Ley.

Las ordenanzas que se hayan sancionado desde el 10 de diciembre en particular, ¿Qué validez tienen desde su punto de vista al haber han sido votadas por un oficialismo integrado con al menos una persona que no era concejal?

Quiero aclarar algo: todas las votaciones importantes fueron 7 contra 7, resueltas por el doble voto de la Presidenta. ¿Cómo quedan entonces esas votaciones? Entiendo que quedan 7 a 5. Entonces habrá que rever de fondo como va a quedar cada ordenanza que se puso a consideración, que se votó, cada ordenanza que la oposición voto por la negativa. Porque no vamos a convalidar ningún acto nulo de nulidad absoluta. Los dos votos que se hicieron en violación a la Ley son nulos. Habrá que sentarse, la Presidenta tendrá que llamar a todos los concejales para ver si podemos resolver esto internamente. Si no, no habrá otra alternativa que ir a la Justicia, y yo estoy dispuesta a ir.