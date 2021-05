La Universidad Atlántida Argentina comparte información de interés proveniente de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) relacionada a las siguientes oportunidades de becas parciales tipo PAEC (Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación), a través de los siguientes programas:

OEA – CISE POLIMI: Maestrías

Institución socia: The Construction Innovation and Sustainable Engineering Consortium at the Politecnico di Milan. País de Estudio: Italia

Modalidad: A distancia y presenciales – Idioma: Inglés

Fecha límite: Admisión y solicitud de beca: 31 de mayo del 2021

Para más detalles ingresar al siguiente link:

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021%20OAS%20-%20CISE%20POLIMI%20Scholarship%20Program%20Announcement.pdf

– OEA – WKU –

Institución Socia: Western Kentucky University

Licenciaturas Presenciales – País de Estudio: Estados Unidos – Idioma: Inglés

Fecha límite: Solicitud de admisión a través de Universidad 1 de junio del 2021

Solicitud de beca a través de la OEA 15 de junio del 2021

Para más detalles ingresar al siguiente link:

http://www.oasorg/en/scholarships/PAEC/2021/2021%20OAS%20-%20WKU%20Scholarship%20Announcement.pdf

OEA – UTECH: Maestría

Institución socia: University of Technology, Jamaica.

Fechas límites: Solicitud de admisión a través de UTECH 5 de junio del 2021

Solicitud de beca a través de la OEA 30 de junio del 2021

Para más detalles ingresar al siguiente link:

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OAS-UTECH-Scholarship-Program-Announcement.pdf

OEA – AUWCL: LL.M. en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Institución socia: American University Washington College of Law.

Fecha límite: Admisión y solicitud de beca: 1 de agosto del 2021

Modalidad: A distancia, presencial o una combinación de ambas (Estados Unidos)

Idioma: Inglés & Español

Para más detalles ingresar al siguiente link:

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEA-AUWCL-Convocatoria-de-Programa-de-Beca-FALL.pdf

Toda consulta sobre los programas deberá ser dirigida al contacto de la institución oferente que figura en los anuncios. Las consultas sobre estas ofertas de beca deberán ser dirigidas a: scholarships@oas.org