Ezequiel Suárez anticipa en esta charla su libro, un trabajo de investigación y reconstrucción de la carrera de Jorge Olguín, jugador que naciera en nuestra ciudad y que destacara en distintos equipos y también en la Selección Nacional.

Es de señalar sobre Ezequiel Suárez que hizo camino y logró nombre propio en el mundo del deporte, especialmente del fútbol, dedicándole la misma pasión y rigor tanto a un partido amistoso local o regional como a una transmisión nacional de la Selección. Justamente a la celeste y blanca la cubre en Copas América, amistosos y mundiales hace más de 15 años.

Con Jorge Olguín forjó amistad en 2008, la que ha perdurado y que genero un libro que será presentado el año próximo. No es un libro más sino un trabajo arduo y completo sobre la trayectoria de 20 años de su amigo, un jugador exquisito y solvente, qué quizás a su bajo perfil mediático no cosechó mayor fama a nivel internacional.

A Suárez le preguntábamos cómo había surgió la idea de hacer un libro sobre el jugador, y nos decía que hacía dos años que lo venía hablando con Olguín, resaltando que tenía “amistad desde 2008, la primera vez que vino a Dolores después del Mundial 78’. Le dije que iba a escribir un libro sobre él y le gustó la idea. Ambos fuimos invitados a “La Fiesta del Deporte” en Necochea en diciembre de 2018 y volví a contarle del libro, que tenía intención de realizarlo aunque fuera una tarea para nada fácil. Me dijo que en febrero de 2019 estaría en Mar de Ajo y quedamos en que yo fuera a grabar su testimonio durante algunos días, en primera persona. Esa fue la idea, si el libro era de la vida de Jorge Olguín debía hablar con él”.

- ¿Tenía idea del trabajo que significaba?

No sabía cuánto me llevaría escribir esa historia solo con el material del protagonista en primera persona. Había que sumarle otras cosas. Era principios de 2019 y tenía casi 10 horas grabadas con él. Sabía cómo iba a encarar el libro, con Jorge en todos estos años hemos tenido muchísimas charlas. La pandemia nos obliga a adaptarnos, tenía una herramienta en mis manos, el libro pendiente. Me costaba empezar, hablé con Guillermo Blanco, con Sergio Lewinsky, para que me guiaran, les consultaba también cuantas palabras, cuantos caracteres. Y volví a grabar otras diez horas más con Jorge. La historia empezó a caminar sola.

- ¿Qué etapas atraviesan esas páginas?

Todas. Hay mucha investigación, desde su nacimiento en Dolores, hablando con los primos, hermanos, esa historia no está contada. A los tres años se fue de Dolores. Y toda esta historia tenía que tener también estadísticas. El personaje, cuanto más investigaba, más crecía. La investigación reveló cosas que incluso él desconocía. La etapa de la Selección Nacional es riquísima, lo mismo la de San Lorenzo, la de Argentinos Jrs., Independiente. Está el periodo de Alvarado, y Mar del Plata no tiene mucho material de la historia del fútbol de allá, Conseguí toda esa historia, la formación de Alvarado el día que debutó, un trabajo difícil. El libro tiene muchísimo material estadístico de gran utilidad.

- ¿Cómo lo trabajó?

Me pareció que no tenía que faltar nada. Hay testimonios de la época de Alvarado, donde debuto a los 14 años en 1967, entrevisté a Julio Zibecchi (fallecido hace unos días) que era su ídolo en Alvarado. De la época de San Lorenzo tengo testimonios de dos amigos del año 1968, el Tano Passini que llegó a ser técnico de Chacarita, de Atlanta y ahora será el Presidente de la Asociación de Técnicos, A Ricardo Rezza, un baluarte de San Lorenzo, campeón también en los primeros 70’. Y está la Selección Nacional entre 1976 y 1982, donde jugó 60 partidos, siendo de los jugadores con más presencias con la albiceleste, Maradona tiene 90 partidos, y Olguín 60, es un montón. Fue titular los 90 minutos en los 12 partidos que jugó en sus dos mundiales, 7 en el 78’ y 5 en el 82’. Incluso él no sabía que tenía un gol en la Selección, porque si bien las estadísticas no cuentan los goles de amistosos “B” (los “A” son los internacionales), fue un gol con la Selección en 1981. Tuvo también cuatro capitanías, una en 1976, otra contra Perú en la Copa Castilla, entre otras.

- ¿Qué otros testimonios reunió?

De Cesar Luis Menotti, D.T. de la Selección, de Mario Alberto Kempes. El prólogo lo escribió Leopoldo Jacinto Luque. Hay entrevistas a Bertoni y al “Negro” Ortiz, a Osvaldo Ardiles -desde Inglaterra-, al compañero de zaga central, Luis Galván. Está Ricardo Bochini, están Batista, Domenech y Borghi, de la época de Argentinos Juniors, también el técnico que los sacó campeón del Nacional y que era el D.T. ayudante de Menotti en la Selección, Roberto Saporitti. El libro podrá consultarse para conocer sobre la Selección Nacional desde 1976 hasta 1982, gran parte de la etapa de Menotti.

- ¿El libro está terminado, Cuándo lo presenta?

Seguramente a fin de este año estará listo y el lanzamiento, la presentación, será aproximadamente en marzo de 2021.

- ¿Piensa que escribirlo lo hizo crecer como periodista?

Si. El periodismo escrito es realmente la base. Hay un montón de recursos y caminos para llevar el libro al lugar que uno quiere, el registro a usar para lo que uno quiere. Decidí que el libro sobre Jorge Olguín debía mostrar a cada paso lo que él siempre fue, un caballero dentro y fuera de la cancha, que hizo una carrera extraordinaria. Por ahora el título es “Olguín, una historia para contar”. Que resalte el apellido, que además destaque que nació en Dolores.

- ¿Alguna perlita?

El “Negro” Fontanarorsa le dedicó una parte importante en su libro “No te vayas campeón”, yo lo cito al final de mi libro, por aquél lo ubica por encima de un montón de cracks en cuanto a la elegancia y a la visión del fútbol.

- ¿Algún dolorense lo ayudó?

Sí, y lo quiero agradecer. El Dr. Ulises Napolitano me dio una mano muy grande. Porque el libro es de un dolorense. Por eso en parte le propuse a Jorge hacer este libro, de un dolorense a otro. Un dolorense que trascendió las fronteras, claro, de renombre internacional dentro del fútbol, y el único nacido acá que ganó un mundial con la Selección. Me pareció que esta historia tenía que ser contada.