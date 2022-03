Finalmente, la idea de la unidad prevaleció dentro del PJ Bonaerense, que sólo tendrá internas en trece municipios, es decir el 10 por ciento del mapa de la provincia de Buenos Aires; informó Infocielo.

Así lo oficializó ayer la Junta Electoral del partido. Los afiliados irán a las urnas con más de una opción en Necochea, Lobería, La Costa, General Pueyrredón, Chascomús, Balcarce, Ayacucho, Magdalena, Ramallo, Pergamino, Tres de Febrero, San Miguel y San Isidro.

Hay que recordar que la conducción del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires quedó en manos del diputado nacional Máximo Kirchner, quien encabezó una lista de unidad que conformó a vastos sectores y que, sin embargo, fue judicializada por Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. Esa causa está hoy en manos de la Corte Suprema de la Nación.

Estas son las internas más calientes del PJ de la provincia de Buenos Aires:

La Costa

Hay que señalar que de ese total, sólo La Costa es gobernada actualmente por el peronismo, de la mano de Cristian Cardozo. Allí disputarán el vicejefe de gabinete bonaerense, Juan Pablo De Jesús, y Carlos Alfredo Rajoy.

Tres de Febrero

Otro caso particular es el de Tres de Febrero, donde gobierna Diego Valenzuela, del PRO. Allí, como anticipó INFOCIELO, no habrá una ni dos, sino tres listas compitiendo. Por un lado, la que encabezará el concejal camporista Juan Debandi; luego, la que lleva al secretario de Salud de la Nación, Alejandro Collia, y, finalmente, la del interventor del OSDEPYM y ex diputado Nacional, Horacio Alonso.

San Isidro

En San Isidro los candidatos que disputarán serán Patricia Castro, referente del espacio que conduce Santiago Cafiero, frente a José Casares, apadrinado por Sebastián Galmarini y Teresa García.

San Miguel

En San Miguel también hay dos candidatos que reeditan la interna entre Franco Laporta y Juan José Castro, actual concejal y presidente del Partido. Los candidatos son, por un lado, el propio Castro y, por el otro, Stella Maris Vuillermet. ¿Se mantendrá prescindente el sector de Joaquín De la Torre, quien se reivindica como peronista pero juega dentro de Juntos?

Pergamino

Mariela Ghio aspira a ser la primera presidenta mujer del PJ Bonaerense. Militante histórica y secretaria del bloque en el HCD. Contiene al Movimiento Evita, dirigentes peronistas como Lisandro Bormioli y un extenso listado de agrupaciones políticas, culturales y sindicales, incluso La Cámpora.

Se le opone Carlos Ruggeri, que fue precandidato a intendente en 2019 y que tenía como antecedente haber acompañado a Florencio Randazzo en 2017.

General Pueyrredón (Mar del Plata)

Habrá internas entre las listas que encabezan Eduardo Cópola y Juan Manuel Rapacioli. Cópola es de extracción sindical y armó una lista con el apoyo del grueso del Frente de Todos, empezando por Fernanda Raverta, La Cámpora, Organizaciones Sociales, las dos CTA y la CGT. La lista de Rapacioli, actual presidente del Partido Justicialista marplatense, tiene el apoyo de Rodolfo «Manino» Iriart, director del Correo Argentino.

Las otras internas del Peronismo bonaerense

Ramallo

Ricardo Emir Gorostiza

Federico Pérez

Magdalena

Marcelo Chiappesoni

Juan Carlos Garcia

Ayacucho

Ana Clara Revori

Juan Pedro Erreguerena

Chascomús

Mariano Fernandino

Alfredo José Machin

Lobería

Carlos Alberto Rodríguez

Juan Pablo Cappelli

Necochea

Marcelo Rivero

Ana María Asa