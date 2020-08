Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

La pandemia del Covid 19 ha incorporado nuevos términos, y en algunos de ellos también nuevos significados, a saber:

Pandemia: para el común de la gente que desconocía este término, es uno nuevo que aprende, referido a una epidemia a nivel mundial.

Coronavirus: antes de la pandemia solo lo sabían los médicos, y en especial los infectólogos, ahora es tan común como decir resfrío, gripe.

Protocolo: antes de la pandemia solo referido al ceremonial en actos públicos oficiales.

Cuarentena: antes solo vinculado a la cuaresma previa a la Semana Santa y también al período puerperal de la mujer después del parto. Hoy réplica de una antigua medida de prevención y aislamiento que llevaba ese nombre surgida en Venecia en el siglo XIV a raíz de la peste negra o bubónica.

Sanitización: antes desinfección era lo que frecuentemente se usaba.

Testeo: tomar un test a alguien, es decir una prueba o examen, especialmente de inteligencia en psicología. Poco y nada la gente común sabíamos de su relación con la infectología. Ahora, la sabemos en tal sentido. No obstante, que algunos pícaros pudieron haberlo pensado de otra manera.

Aislamiento: antes de la pandemia, solo usado en las cárceles, como sanción disciplinaria para los internos.

Distanciamiento: antes empleado solamente entre parejas, amigos o parientes después de una pelea.

Asintomático: para el común una nueva versión de estar enfermo sin tener síntomas, pero que puede contagiar. ¡Una novedad más que se suma a la ya incertidumbre existente!.

Estrés: antes de la pandemia, al estado de ansiedad o cansancio provocado por una actividad intensa y exigente. Desde ella, a todo lo que pueda implicar saturación por su causa, a saber: estrés sanitario, estrés social, estrés económico, etc.

Positivo: se dice así a todo suceso y acontecimiento favorable. Desde la pandemia, por el contrario, a todo caso de contagio de la enfermedad.

Brotes: término muy usado en los últimos cinco años en este país. Antes de la pandemia, por los “brotes verdes” prometidos por Macri; desde ella por los casos de contagios vueltos a aparecer después de un período en que no sucedían.

Reinventar: neologismo a raíz de la pandemia, utilizado especialmente por comerciantes para ocuparse a rubros distintos a los que antes de ella se ocupaban.

Postpandemia: neologismo creado a causa del Covid 19 y que aterra tanto como hoy el virus a todos los países del mundo, después que pase la pandemia, especialmente en lo económico.

Circulación: en situaciones normales refiere al movimiento y tránsito de personas, vehículos, transportes. En la pandemia sólo la del virus, que precisamente desplazó a todas las circulaciones antes mencionadas, en virtud de medidas dispuestas para evitar su propagación.

Pico: tiene diversos significados: boca de ciertas aves, herramienta para cavar, punto más alto de una montaña, etc. En la pandemia exclusiva y excluyentemente momento más elevado de contagios y mortalidad.

Meseta: significa descansillo de una escalera y planicie elevada a considerable altura sobre el nivel del mar. En la pandemia achatamiento en la curva de elevación en el número de contagios.

Morbilidad: término conocido en la ciencia médica. Desde la pandemia de conocimiento común por su frecuente uso para referir a la proporción de personas enfermas en un sitio y tiempo.

Barbijo o Tapaboca: el primero, antes de la pandemia, de uso preventivo para el personal médico y de enfermería; el segundo, de uso por delincuentes que buscan tapar gran parte de su cara para no ser identificados. Desde la pandemia, uno como otro de uso obligatorio para toda la población con proyección a que sus usos se conviertan en hábitos. De allí, que es posible que por distracción lleguemos a decir ¡Uy, me vuelvo, porque me olvidé el barbijo!.

Investigación: antes de la pandemia término usado científicamente para referir a la actividad por entonces anónima y silenciosa de estudios y experimentaciones en laboratorios. Desde ella, actividad pública primordial para hallar vacunas o tratamientos para el Covid 19.

Vulnerable: término antes de la pandemia usado para referir a países subdesarrollados y a los sectores sociales más pobres. Desde la pandemia se ha universalizado para comprender a toda la humanidad, sin distinción de nacionalidades, desarrollo económico, razas y clases sociales.

Vacuna: recomendada siempre por médicos, olvidada por algunos padres respecto a sus hijos menores y también por ciertos adultos mayores, pero desde la pandemia la más pronunciada y deseada por todo el mundo.

En el caso, no cambia el significado pero sí la significación, a pesar de que todavía existen detractores denominados “antivacunas”.