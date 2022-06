Luego de conocer la gestación de una nueva entidad gremial de los comerciantes de nuestra ciudad, entrevistamos a los dolorenses Ezequiel Lauría y Nazareno Cejas, dos de sus impulsores, para conocer de qué se trataba y cómo había nacido la propuesta.

Ezequiel Lauría señalaba: “Somos un grupo de comerciantes que hemos estado reuniéndonos y hablando sobre una necesidad que vemos en Dolores, y que es que la ciudad empiece a crecer fuera de lo que son las Termas. Creemos que falta representatividad y por eso un grupo de comerciantes empezamos a formar esta “Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Producción de Dolores”. Somos unos 50 comerciantes que ya presentamos los papeles para tener la personería jurídica, y queremos invitar a quienes no encuentran actualmente una representatividad, a que se acerquen. No estamos en contra de nadie, venimos a sumar, a proponerle al Intendente algunas cosas que creemos que se tienen que hacer”.-

– ¿Por ejemplo?

Lauría: El Centro Comercial a cielo abierto, que es algo que siempre hemos hablado. Si bien es importante que estén las Termas, cuando salen los turistas de ese predio ven que el centro (de la ciudad) es un desastre. Y eso no lo podemos hacer los comerciantes aislados, es el Municipio el que tiene que tomar la posta. Así como hizo en la cuadra del Municipio y la Plaza la peatonal, que si bien hay pocos comercios en que se vio reflejado el cambio, lo mismo tiene que hacer en calle Buenos Aires y Rico, para que la gente pueda venir al centro y verlo mejor.

– ¿Esto sería dar respuesta a una necesidad?

Nazareno Cejas: Si. Es el inicio de una Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Producción. El comercio en Dolores no está respaldado, hoy en día está huérfano, el Municipio casi no respalda. Necesitamos quitar la Tasa de Higiene por ejemplo, darles una mano a los comerciantes. Desde la pandemia no hay reconstrucción comercial, al contrario, hay cada vez menos locales alquilados, más comerciantes que desarrollan su actividad en las redes sociales. Necesitamos también que haya industrias, una fábrica, un complejo industrial, un polo industrial que exista, que sirva, que le demos mantenimiento. El comercio es el futuro, porque en el presente está muy debilitado.

– ¿En estos años el comercio no ha tenido respuestas por parte del Municipio?

Lauría: Creemos que no, por eso esto que hacemos parte de un grupo de comerciantes es porque la ciudad está cada vez peor. No venimos a criticar, sino a ser un canal para solicitarle al Intendente que empiece a gestionar un centro comercial a cielo abierto. Esta supuesta Villa Turística que finalmente no se hizo, ha demostrado que hay dinero, hay 60 millones de pesos que no se usaron, ya que la compra de las 118 hectáreas no se hizo. Hay 60 millones que tranquilamente se pueden utilizar en el centro comercial, en ponerlo lindo, mejorar las veredas.

– ¿Se hace en pueblos vecinos?

Lauría: Si, por ejemplo en Castelli. Ahí ayudan al comercio, puso las veredas iguales, mejoró, puso mobiliario urbano. No es tan difícil hacerlo. Y con esos 60 millones solicitamos al intendente de Dolores que haga un “fondo municipal” para otorgar créditos baratos a los comerciantes, para aquellos que por algún motivo no pueden ir al banco. Otros municipios han hecho un fideicomiso para prestarles dinero a los comerciantes, algo que hoy se necesita, dinero barato para poder comprar insumos, capital de trabajo y con eso seguir adelante. Algunas de estas propuestas son las que estamos representando. Haremos más adelante el lanzamiento formal. Invitamos a todos los que se quieran sumar. Vamos a sumar, sin estar en contra de nadie, solamente aportando positivas para presentar al municipio, provincia y nación. También traer los beneficios que están en la provincia y la nación y que no bajan, para todo nuestro sector comercial que viene castigado desde la época de Macri en principio, después con la pandemia y siempre para abajo. Ahora estamos en un momento inflacionario muy difícil. Necesitamos la ayuda de los estados municipales, provincial y nacional.

– ¿Cómo pueden los comerciantes contactarlos?

Cejas: Mi teléfono es 2245-517111. Me puede contactar cualquier persona a mi mail (nazarenocejas2018@gmail.com) o por Facebook. Que me llamen o me escriban para consultar y sumarse. Estamos en una etapa de suma. Queremos hacer propuestas positivas.

Lauría: Vemos que la ciudad se está quedando. Si bien nos parece bárbaro las Termas, cuando la gente sale se encuentra con una ciudad oscura, vacía, las veredas rotas. Tenemos que generar un espacio para gente que viene a la ciudad, más allá si lo hace por las Termas o no. Se deben crear las condiciones para que puedan transitar, ver y comprar en nuestros comercios. Y como dije, utilizar los 60 millones que el municipio no gastó en la Villa Turística para crear un fondo anti cíclico, para que de créditos baratos a comerciantes que no lo pueden obtener en los bancos en este momento tan difícil.