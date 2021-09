Referente de la Izquierda en Dolores y candidata a primer Concejal, la profesora Noelia Ibáñez en esta entrevista hace un análisis profundo de la realidad del país y en particular de Dolores, puntualizando los problemas que afectan a los dolorenses y los cambios que a su entender se deben motorizar desde el Concejo Deliberante.

En cuanto a la motivación de querer ser Concejal, Ibáñez decía que en el Partido Obrero vienen hace muchos años trabajando por Dolores, señalando; “Mi llegada fue junto a Clara Cortiglia, una histórica, y a Juancito Martínez, para poder reestructurar el Partido, que estuvo unos años sin presentarse a elecciones después de haber obtenido buenos resultados. La motivación más grande era recuperar el espacio de la Izquierda, del Socialismo y para los trabajadores en Dolores, y poder en algún momento obtener una banca (de Concejal), que creemos que es muy necesaria en esta ciudad como en todo el país. Para que se escuche una voz distinta, que es realmente representativa de los intereses de los trabajadores, de los jubilados, las mujeres, la juventud.

– En Dolores en particular, ¿por qué?

Dolores no es ajena a esa situación social y económica, que ha sido profundizada por la pandemia pero que viene desde hace décadas. En el último Congreso del partido a nivel nacional, entre todas las conclusiones que sacamos para después elaborar un programa político en vista de las elecciones, caracterizamos esta cuestión que escuchamos en la calle, en los vecinos, de que son décadas de más de los mismo, décadas de ajuste, donde la mayoría de la población tiene una sensación de hartazgo, y desilusión de aquellos que han apostado o por el macrismo, o por el kirchnerismo, pero ven que su bolsillo no cubre ni la canasta familiar. Los que ganan los jubilados, y por otro lado lo que ganan los políticos, los diputados y senadores, hay un abismo. Por eso consideramos que hacen falta más bancas para la Izquierda en las distintas ciudades, en el Concejo Deliberante.

– ¿Qué visión tiene del HCD local, qué impulsarían desde una banca?

Para nosotros es fundamental que de una vez por todas se abran los libros del Municipio. Y que se abra más a la comunidad lo que se debate en el Concejo Deliberante. Percibimos que se repite o se replica lo que sucede a nivel provincial y nacional, o sea la existencia de una falsa grieta, porque la grieta es para el discurso, sirve para que nos peleemos entre gente querida, amigos, familiares. Pero a la hora de los papeles, de votar leyes, ordenanzas, de permitir que se haga lo que quiera el Intendente de turno, la grieta no existe. La verdadera oposición no está presente, porque más allá de que no tengan mayoría, alguien debe estar en el HCD para gritar con más fuerza cuales son las necesidades de los distintos barrios, de los vecinos, que se respeten y que no se ajuste, que se tomen medidas acordes a las necesidades imperantes. Vemos que no se pelea. Se pelea por las radios pero en el HCD no hay una verdadera confrontación con el oficialismo, y pasa en todos los lugares, no solamente en Dolores.

– Ustedes no ven que haya debate.

No, y si hay queda en el ruido discursivo, en la proclama, pero en la realidad se permiten muchas cosas y no se presentan proyectos que sean superadores de los proyectos oficialistas.

– ¿Cree que no se escuchan las necesidades de la gente en el HCD? ¿Cómo se podría revertir?

La mejor manera de revertirlo es que no solo se actúe en el Concejo como una representación de los vecinos. Sino que se ayude a los vecinos a organizarse, que existan asambleas en los barrios, en los lugares de trabajo. Que los vecinos discutan cuáles son sus problemáticas y las presenten acompañadas por los Concejales en el recinto. La participación de la gente, los vecinos, los trabajadores, para nosotros como Partido Obrero es fundamental, y es lo que queremos llevar adelante. Y luchar por los proyectos, hablar con la gente, publicar esos proyectos en los medios, que la gente sepa que es lo que estamos presentando en una banca del HCD.

– ¿Qué cree que debería cambiarse en el Municipio de inmediato?

Lo urgente para cambiar es la apertura de los libros contables, la transparencia de lo que se hace, del dinero que entra y que sale. ¿A dónde va? Con una total transparencia. Nosotros veníamos reclamando cuando empezó el tema de las Termas, y el reclamo no es que no se haga un emprendimiento así, sino que el reclamo es cómo se hace, en qué circunstancias, y que dinero se juega ahí, si hay o no especulación inmobiliaria. Todos temas que vemos a diario en congresos y charlas de nuestro partido, y que se dan en los municipios, en los últimos años mucho más que antes: esto de especular con las partidas de dinero, las partidas educativas. La transparencia es fundamental.

– ¿Qué análisis de problemas o necesidades hace?

En Dolores faltan planes de vivienda realmente accesibles para las familias trabajadoras. Eso es clave en esta campaña, porque si bien se recuperaron después de muchísimos años viviendas que debían haber sido entregadas antes, se han facilitado créditos asociados a empresas privadas. Hay que recuperar esa vieja política que no es ultra socialista ni mucho menos, que es que los Municipios se hagan cargo de viviendas populares accesibles a las familias; las familias quieren pagar su casa. Pero para poder hacerlo debe ser una cuota accesible, no cualquier familia trabajadora dispone de miles y miles de pesos para acceder a un terreno y pagar cuotas siderales. Está muy bien que más personas vayan accediendo, pero charlando con las personas en los barrios, nos cuentan de la necesidad enorme, no sólo de viviendas. Solucionar esto también solucionaría el trabajo, el arreglo de viviendas, las mejoras, que también es de salud, de bienestar, el arreglo de calles, de barrios, urbanizar. Dando trabajo a gente que hoy está desocupada o vive de changas y trabajos en negro o precarizados. Esto es de primer orden para nosotros.

– ¿Su visión sobre la obra pública, principalmente pavimento?

Se están asfaltando calles pero falta mucho más, y que al asfalto no termine pagándolo siempre el vecino. Hay barrios que no pueden afrontar ese gasto, y que jamás así tendrán sus calles pavimentadas. Eso debe estar acompañado de obras hídricas que son fundamentales para no sufrir siempre el flagelo de las inundaciones. Pero también hay muchas calles rotas en Dolores, muchísimas. Es importante diseñar aún más la ciudad para personas con discapacidades o dificultades. Debería ser política de Estado, y hacerse mucho más de lo que se hace.

– ¿Cuál es su mirada sobre los empleados que tiene el Municipio?

Tendría que revisarse quienes están contratados y darles el pase a Planta Permanente. Los contratos pueden sostenerse unos meses, pero luego hay que pasarlos a Planta, no puede ser el Estado el ente o la patronal que primero precariza. Que no haya trabajadores contratados eternamente.

– ¿Algún área municipal en particular llama su atención?

Salud, área donde todavía es urgente el tema de la pandemia, y que puedan recuperarse las Salitas de Atención Primaria, darles más herramientas, más insumos y más profesionales a cargo para descentralizar en lo que se pueda la atención en el Hospital.

– ¿Esas inquietudes se recogen en la gente?

Si claro. Y otra es el tema medioambiental, para el que tenemos proyectos. Hablamos con agrupaciones ambientalistas locales que están trabajando sin un partido político y que muy gentilmente han debatido con nosotros sobre estos problemas. Hay que terminar con los basurales a cielo abierto en nuestra ciudad, reestructurar la planta de basura ubicada en un lugar de alta población de quintas y al lado de dos escuelas.

– ¿Lo que era el basurero municipal?

Exacto. Ver como se reestructura, como se mejora. Y para nosotros siempre debe haber control de los vecinos a través de asambleas, una actividad directa de ellos en todo lo que se haga. Todo lo que se planifique desde lo ambiental debe estar vinculado con la educación, trabajar con las agrupaciones ambientalistas, las instituciones educativas, clubes, para ir concientizándonos nosotros como ciudadanos de cómo cuidar el medioambiente. Y por supuesto estructura del Estado a disposición de ese cuidado. Está muy bien que existe una Planta de Reciclado, pero debe funcionar mejor, y es necesario educar barrio por barrio como cuidar el ambiente, como reciclar, como separar bien la basura, no dejarla tirada en las esquinas. Tiene que haber un ida y vuelta entre el Estado y los vecinos para concientizarnos cada vez más. Hacer un relevamiento del uso de agrotóxicos en nuestra zona para ver realmente que sucede con eso, lo mismo que con el agua. Saneamiento del Canal 9.

– ¿Sobre el tema medioambiente tienen alguna iniciativa?

Tenemos un proyecto que venimos desarrollando hace mucho, Clarita Cortiglia lo ha desarrollado en detalle, tiene que ver con los animales de la calle, castraciones gratuitas todos los meses a cargo del Municipio. Desarrollando un presupuesto el Estado municipal puede hacerse cargo. Y también un hospital veterinario. El proyecto tiene una pata social: tener más trabajadores sociales si es necesario para que recorran los distintos barrios donde hay muchos animales y ver en qué condiciones están, si tienen las vacunas correspondientes, atención médica, además de las castraciones. A veces no se trata solo de tenencia sino de tenencia responsable.

– ¿La problemática social cómo la ve?

Vemos que día a día crecen en Dolores merenderos y comedores. Es una cuestión urgente. Desde el Partido Obrero no somos asistencialistas, pero ante la necesidad, mientras crece la inflación, no se consigue trabajo y los salarios están cada vez más degradados, por supuesto que se necesita asistir a las familias como corresponde. Pero a la vez que se realice esta asistencia ir planificando trabajo genuino, que es lo que necesitan las familias. No vemos ayuda a los merenderos de parte del Municipio. Tiene que haberla, a esas mujeres – la mayoría son mujeres – que han puesto un merendero, un comedor, en su propia casa y lo mantienen con ayuda de vecinos. El Estado dolorense no interviene. Hay que ayudar a organizar a esos barrios para que puedan luchar por lo que les corresponde.

– Más allá de las grandes obras que se proyectan y donde se invierte tanto dinero, ¿cree que el vecino busca que escuchen de sus problemas y situaciones puntuales que vive?

Absolutamente. Se nos han acercado, sobre todo mujeres, con problemas de violencia de género, perseguidas por sus ex parejas, problemas de violencia machista muy graves. Y no han sido escuchadas por el Estado municipal ni por la justicia o las fuerzas de seguridad, salvo excepciones. Es un problema gravísimo, y hemos brindado a estas mujeres la ayuda de abogadas del partido, de La Plata, que se ocupan de estos temas. Proponemos que se haga una casa refugio para las mujeres víctimas de violencia. Siempre con un programa especial de profesionales que las atiendan, y otro de salida laboral para que tengan independencia económica que les permita salir del círculo de violencia. Hay que revisar las políticas de género en Dolores y salir con mucha más fuerza a contener a esas mujeres.

¿Cuál es el mensaje del Partido Obrero para que los acompañen con el voto?

Seguir sumando fuerzas para a todo este espacio que es representativo de estos sectores, pero también en Dolores fuertemente representativo de una clase media que se ve cada vez más empobrecida y con mayores dificultades para sostener un nivel de vida adecuado a sus habituales ingresos, su trabajo estable. Los pequeños comerciantes por ejemplo. Pedimos que nos acompañen, estas legislativas son muy importantes, para que por fin exista una voz de la izquierda en el Concejo Deliberante.