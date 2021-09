La visita del actual Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y del ex ministro de la misma área se produjo en la mañana de ayer. Los recibieron el pre candidato que encabeza la lista del FdT a nivel local, Víctor Casanovas, Ornella Carli, quien va en segundo término, y dirigentes del sector político.

Kreplak y Gollán recorrieron el Vacunatorio y dieron una conferencia para los medios. El Dr. Casanovas agradeció la presencia del Ministro de Salud bonaerense y del ex ministro y actual pre candidato en segundo término a diputado por el Frente de Todos, les agradeció y los felicito por su labor al frente de Salud especialmente en esta época de pandemia. Agregó que en Dolores se superaron las 32 mil aplicaciones de la vacuna contra el Covid-19, y que más de 17 mil dolorenses ya han completado ambas dosis.

Sobre la consulta de una tercera dosis en territorio bonaerense, Kreplak respondió: “Venimos avanzando muy rápidamente, el mes de agosto fue el mejor mes en este sentido, tuvimos una reducción del 56% de los casos respecto de cuando empezó la pandemia. Y vienen cayendo también las internaciones en la provincia, estamos incluso mejor que antes de tener el primer pico de la primera parte de esta pandemia. Así que nos estamos recuperando por efecto de la vacunación, sin dudas, se ve que mientras más vacunados haya más caen los casos. Queremos tener el 80% de las personas mayores de 50 años vacunadas con las dos dosis en provincia, ese es el objetivo que estamos buscando. Nos concentramos en las personas de mayor riesgo. Se ha hecho muchísimo trabajo. Y también otro trabajo que no se ve pero que es muy importante, el de terminar de incorporar a la campaña de vacunación a ese porcentaje chiquitito, de menos del 10%, que son las personas que más necesitan y que vamos a buscar casa por casa, llegando a todos lados y llegando cada día a 30 mil personas. Hablar de tercera dosis en este contexto no tiene ninguna justificación, está estudiado en el mundo, no hay nada que indique la necesidad hoy de una tercera dosis, lo dice la OMS y las principales revistas científicas a nivel nacional y mundial. Hay casos particulares, con problemas para tener defensas, los inmuno comprometidos, y en provincia estamos haciendo un estudio, investigando. Pero es una discusión que no es propia nuestra en este momento la tercera dosis. Nosotros buscamos completar los esquemas de segunda dosis, tratar de tener a menores de 18 años ni bien podamos. Y si hay que hacer terceras dosis, sin dudas lo haremos”.

Consultado sobre la variante Delta, explicó: “El primer caso llego el 4 de junio, y hasta ahora tenemos 62 casos, de los cuales solamente dos han tenido lo que se llama transmisión comunitaria. Se hizo un seguimiento perfecto y esa circulación se perdió. Primero se dio en CABA, después en Córdoba y finalmente llego a la provincia de Buenos Aires. Hoy no es la variante predominante, puede que lo sea en algún momento, que haya mayor cantidad de casos en la provincia. Pero lo que se está viendo no solo en nuestro país sino en toda Sudamérica, es que aun cuando empiezan a aumentar los casos de variante Delta, por ahora no hay tercera ola. Septiembre viene con cierta incertidumbre, hay que tener cuidado, agosto fue muy bueno, y en este mes se asumió el riesgo de volver a la prespecialidad de las clases, y esperamos ver qué ocurre”.

Ud. hablo de un 10% de la población que falta vacunarse, que van a ir personalmente a buscarla. ¿Son lo que se llama anti vacunas, que no está convencida de la eficacia de la vacuna, o que no se han informado?

En lo que yo recorro hasta ahora, y uno les pregunta a los trabajadores que cuentan que todos los días viene gente a vacunarse por primera vez ahora, la mayor parte en el país y en nuestra provincia no son anti vacuna. Es una discusión importada de Europa, del hemisferio norte. Nuestra discusión es un problema de acceso al Sistema de Salud, las distancias muy lejanas, costo para llegar al Vacunatorio de un barrio muy alejado. También ciertos grupos que tienen temor al pinchazo, o porque se van a sentir mal, o porque perciben que no van a tener mucho riesgo. Y una cosa que a mí me gusta mucho y que tiene un elemento de seriedad de parte de todos nosotros: cuando uno dice en un medio de comunicación o un dirigente político, periodista, actor, etc., dice que las vacunas son malas, que no sirven, que son peligrosas, que las compraron por acuerdos internacionales, las barbaridades que dicen para hacer política en los medios de comunicación, esto de las fake news… nos encontramos en terapias intensivas de clínicas y hospitales con personas que por alguna razón habían dicho u oído que eran peligrosos. Hay que ser muy responsable con la campaña de vacunación. Nosotros estamos convencidos y lo defendemos con esa convicción. La vacuna es la llave para la libertad, para poder encontrarnos de nuevo, para salir de esta pandemia que tan mal nos hizo”.

¿Se está planificando un nuevo operativo de vacunación similar al de este año?

Hay una máxima para todas las vacunas del mundo: nunca se reinician, nunca dejaron de ser recibidas por año, cuando recibís una vacuna siempre hay memoria de esa vacuna. Nunca se reinicia, no es todos los años empezamos de cero. ¿Cuál es el plazo para una tercera dosis? Hay que verlo. Tenemos un estudio del Conicet sobre la provincia de Buenos Aires donde estudiamos a seis meses la población que se había vacunado, venimos a haciendo 21, 42, y así hasta 180 días, para ver la producción de anticuerpos. Y vimos que a los 180 días estamos en el pico. Científicamente ni por contagio, ni por laboratorio, ni por anticuerpos, no hay ninguna evidencia hasta ahora que indique que sea momento de una tercera dosis.

En su visita a la ciudad, Kreplak y Gollán visitaron el Frigorífico ADESA SA. Y el actual ministro también recorrió el Museo Libres del Sur. En la recorrida fueron acompañados por el Diputado Nacional Ramiro Gutiérrez y el Dr. Juan Pablo García, y dirigentes y candidatos. Finalmente hubo una reunión en Comunidad Organizada.