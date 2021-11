Nazareno Cejas es un joven profesional, hombre nuevo en la política local, sin militancia anterior en ninguno de los partidos tradicionales, que en la primera elección que participó en Dolores, las PASO de septiembre pasado, logró un importante respaldo para la lista que encabeza a Concejales por “Avanza Libertad”.

Para conocer de su llegada a la política, de cuál había sido la motivación, si había sido por decisión propia a alentado por alguien, Cejas decía: “Lo mío fue inquietud propia. Todo nació cuando vino (José Luis) Espert a Dolores en abril de este año. Acá, en Dolores, Partido Demócrata no tenemos, Partido Autonomista tenemos un referente, Daniel Iturralde, presidente a nivel provincial, tampoco hay bases acá, y él me prestó el sello para poder participar. Después fui a la UceDe, que si bien tiene base acá está bastante desestructurada. Es el único lugar, porque en Castelli por ejemplo, es fuerte, en provincia también. Unificar en Dolores a los liberales se ha complicado mucho, tenemos el mismo pensamiento pero diferentes corrientes, cuando tendríamos que ser bastante parejos. Esa es una capacidad que tiene “Juntos”, que van juntos, como su nombre indica, se pelean pero a puertas cerradas. Acá hay inconvenientes en unificar a los liberales y algunos conservadores, ya que hablamos, como en mi caso, de centro derecha. Y después otros partidos que nos puedan apoyar. También se nos complicó mucho cuando se firmó arriba, iba a aparecer el partido NOS, +Valores, pero fueron aparte los partidos de derecha, que son más dispersos que los de izquierda incluso, porque estos se unificaron bastante y la derecha no lo hizo tanto. Esto fue mellando la situación de las PASO hasta noviembre.

– Sin embargo sin ser una persona reconocida logró una buena cantidad de votos.

Sí, me tenía bastante fe en pasar las PASO, porque me lo propuse. Y lo que coseché va a ser estabilidad, que me conozca el pueblo en ese sentido. Era lo único que trataba de llevar adelante. Me costó bastante porque los nuestros no son partidos grandes, no tienen fondos ni estructura. En Dolores mi caso es como estar remando en una balsa en medio del océano, contra dos barcos gigantes, el FdT y Juntos. Seguiré en esta balsa hasta que en algún momento agarre estructura, fuerza, condición.

– Nuestros lectores desean conocerlo, ¿es dolorense?

Si, nací en Dolores en 1986, en el Hospital de acá. Mis padres son dolorenses, tengo abuelos dolorenses, soy nacido y criado acá. Me fui a estudiar afuera, soy abogado, fui procurador, trabajo mi profesión en forma particular. También soy comerciante, acá en Dolores. Uno de los impulsos más grandes para iniciarme en la política fue defender al comerciante. Veo que el comercio en Dolores está muy complicado, asediado, hay cada vez menos comerciantes. Estuve un tiempo en la Cámara de Industria y Comercio, y me fui porque no teníamos compatibilidad de pensamiento con el presidente; yo fui tesorero, ingresé para ayudar al comerciante, que es lo que dice el Estatuto, pero por sobre todo tuvimos disparidad ideológica. Pero quería hacer algo por los comerciantes, por los que quieren crear una pyme. No todas las personas quieren o pueden vivir del Estado. Es el pensamiento que compartimos con Espert y los liberales de Avanza Libertad: no vivir del Estado, no estar la persona constantemente estatizada la persona, sino salir y aportar al Estado. Esa es la gran diferencia nuestra con los otros partidos.

– ¿Hay que modificar la estructura de funcionamiento de la Municipalidad desde ese punto de vista? ¿Qué analiza debiera hacerse respecto del comercio y la población en general?

Si hay que modificarla. Al comerciante habría que dejar de cobrarle la tasa de Higiene, la habilitación municipal, entonces el comercio tendría un estímulo mucho más grande. Habría que cobrar un solo impuesto. Existe una ley de acuerdo entre municipios y provincia, la 10.740, donde los impuestos de habilitación municipal y tasa de higiene vienen dentro de la factura de luz, o sea que pagar se pagan igual. Muchas veces cuando hay un negocio habilitado, viene otra persona, habilita un negocio en el mismo lugar donde estaba el anterior, en un mismo local, y al expediente no se da de baja, hay que reclamar, un tema que roza en la ilegalidad. Habría incentivar las pymes de una forma real.

– ¿Cómo incentivar la industria en Dolores? ¿Se alcanzaron los objetivos que se fijó principalmente la Cámara?

No, la Cámara era de Industria y Comercio, hoy en día se debiera llamar solo de Comercio, si no hay industria en Dolores, las que había la mayoría quebraron. Hoy el polo dolorense está completamente inhabilitado para que haya una industria. Las fábricas que han venido fracasaron totalmente. Estuvo a punto de presentar quiebra la fábrica de durmientes de hormigón. La industria en Dolores no ha progresado en nada. Somos 35 mil habitantes y yo, que camino las calles, hablo con algunos comerciantes y hay mucha desocupación. El Intendente Etchevarren habló que dentro de 10 años vivirán 100 mil personas en Dolores, no sé cómo van a hacer, porque si las hubiese el 60% estaría desempleada, lo que trae al delito, un montón de problemas que trae una sobrepoblación desempleada.

– ¿Para alcanzar una población como la que el Intendente quiere es necesario primero que haya desarrollo industrial y comercial, lo administrativo que hoy domina Dolores no basta para ocupar la mano de obra que se ofrece?

Exactamente. La mayor parte de los dolorenses trabajan fuera de Dolores, no entiendo por qué necesita expandirse la población. No tenemos buenos servicios, no estamos preparados para tanta población ni ahora ni dentro de 10 años. Hasta traer gente de afuera para esta ciudad en esta situación sería negativo. Se han vendido terrenos fiscales para hacer casas del día a la noche. Habría que poner tierras fiscales para que la gente pueda tener emprendimientos, industrias propias, incentivar más la economía privada. No entiendo la solución de ninguno de los dos lados políticos. No entiendo por qué iban a pasar un puente por encima de la Ruta 63, siendo que es uno de los focos económicos más grandes de Dolores. No estoy en contra de las Termas si son fuente de trabajo, pero estoy en contra de que tenga presupuesto municipal. Que sean privadas, como corresponde.

– ¿Los que se benefician son solo los concesionarios?

Claro. Todo lo que sea un emprendimiento privado y traiga buena economía para el dolorense estoy de acuerdo. Que haga una fiesta del 23 de diciembre al 6 de enero me parece perfecto si va a traer gente de afuera, dinero de afuera para la gente de acá. Pero que haya tanto gasto público no me parece, es ilógico que tengamos unas Termas que tape el sol y no un Hospital de alta complejidad. Un hospital del Siglo XIX.

– ¿Qué rol le ve al HCD en esta forma de gobierno actual?

Tiene un rol fundamental, un poder orgánico grande. El Concejal tiene poder de policía, de denunciar las irregularidades del Ejecutivo local, un poder que hoy no se ejerce como corresponde. Hay 14 personas que la mayoría no conoce, no son personas públicas. Y un Concejal debe estar al servicio de la comunidad, porque al igual que el Intendente es un empleado público. El HCD es la casa del pueblo, donde el ciudadano tiene que ir a presentar el proyecto. Y muchas veces no se da. Tenemos Concejales con 14 años de ejercicio que siguen en la banca pública como en un sistema rotativo, de herencia, siguen y siguen. La Democracia, el sistema republicano, no se trata de eso. Y no se trata de intentar solucionar en épocas de elecciones inconvenientes que vienen de hace años.

– ¿Hay indiferencia en la población o solo escucha el mensaje de los grandes partidos?

Hoy la población está cansada, la palabra “político” es mala palabra. No saben que política es una forma de manifestación social en las personas. Ese hartazgo que tiene la población genera indiferencia, la gente no se interesa en la política. La Ley es hermosa escrita pero muchas veces no se cumple, el gobernante hace y deshace a su manera, lo veo acá, no rinden cuentas. Hay una ideología muy marcada, algunos partidos que romantizan la pobreza o el odio, estrategias negativas que no dejan que crezca una ciudad importante como esta. Somos una isla, una ciudad en medio de Ruta 2, tendríamos que tener una institución educativa superior, o dos. La UAA es privada. Tendría que haber más capacitación, educación, sistemas tecnológicos más avanzados. Esta población tendría que ser de clase media alta y se está desvirtuando constantemente. En Dolores ya hay villas, donde la gente se aglomera en forma clandestina como en las grandes ciudades. Un fenómeno que viene ocurriendo hace 5 o 10 años. Es algo ilógico en una ciudad de tradiciones rurales, de altos valores, son cuestiones insensatas a veces.

– ¿Ese futuro por el que trabajar es compartido por la gente que lo acompaña?

Mi lista está integrada por gente joven, mi compañera de fórmula tiene 40 años, la consejera escolar, de apellido Yaconcic, tiene 19 años. Pero tuve diferencias ideológicas con mi lista, no desde el principio sino durante el trayecto. Los integrantes comparten mis ideales, pero estos deberían estar compartiendo sobre todo la juventud, que no tiene una estructura política, social, económica dentro de su ideología. Cada vez tarda más tiempo en integrarse a la sociedad, hoy lo hace a los 20 y pico de años, cuando mi generación lo hacía después de los 18, al terminar la secundaria. Eso es cuestión de trabajo y unificar ideales, y es un trabajo mío a futuro.

– ¿Qué le diría a los ciudadanos con miras a la próxima elección?

Que voten bien. A nivel ciudad mucha gente después de noviembre va a seguir teniendo trabajo, empleo, pero mucha gente no. Vivimos en una época caótica económicamente, y a fin de año no sabemos cómo va a terminar la inflación, la misma pandemia. Le digo a la gente que vote bien, que sepa votar, que analice las propuestas de cada partido político, de cada sector, que vayan a las cuestiones nuevas, que hay partidos que siempre están con lo mismo. Que les den oportunidad a personas nuevas que vienen con ideales y ganas de poder trabajar. El voto es un derecho magnifico, de los más grandes que tiene la población. Que lo aprecien y lo hagan apreciar.