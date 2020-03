A la edad de 93 años falleció ayer en la ciudad de Buenos Aires Amadeo, Raúl Carrizo, uno de los arqueros más emblemáticos en la historia del fútbol argentino.

Entre 1945 con 18 años y 1968 con 45, Carrizo defendió el arco de Ríver, destacándose por sus dotes como guardameta y por ser el primer arquero-jugador que salía anticipándose a las jugadas.

Amadeo Carrizo, “Tarzán” como muchos lo llamaban, fue uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino, integrando la famosa “Máquina” de Ríver y defendiendo también la valla del seleccionado nacional.

En su momento Dolores lo homenajeó aunque quizás muchos no recuerden hoy -o desconozcan – de su participación en Turismo de Carretera junto a un dolorense, Héctor Justino (Teto) Brown.

Para conocer de aquella carrera, un Gran Premio, y de cómo el popular Carrizo llegó a ocupar el asiento de acompañante nos contactamos con “Teto” Brown y le pedimos que recordara esas vivencias.

Nuestro vecino nos decía que Amadeo Carrizo, que era de Rufino, lo había conocido en una (carrera) “Vuelta de Hughes” (Santa Fe). Una noche antes del Gran Premio del 71 apareció en la peña que teníamos acá en Dolores, tenía amistad con Oscar Curi y este lo había llevado, y se ofreció para acompañarme. Mis amigos insistieron que los llevara de acompañante porque me serviría de publicidad, y así fue.

Sobre la carrera precisaban Brown: “Teníamos el número 63, el Torino era un avión, íbamos corriendo por caminos medios perdidos, guadales, cuando siento que Amadeo me golpea la pierna y me dice que sentía olor a nafta. Yo acostumbrado a estar impregnado de nafta no sentía el olor. Cuando bajamos a la tierra en Labulaye (Córdoba) estábamos en el puesto 14 o 15 por tiempo, en el camino íbamos 26. El auto espectacular, pero en una curva yo veo carteles hacia la izquierda y Amadeo me cantó hacia la derecha, yo titubee, le erré al camino y el coche de carrera del cordobés Omar Cubertino que venía atrás, me choca, me tira a la zanja y el auto se prende fuego. Gracias a Dios un hombre de campo con una pala y arena logró apagarlo. Otro corredor me contó después, que ya a la altura de Labulaye se veía fuego debajo del auto. Ahí lamentablemente terminó la experiencia de Amadeo como mi acompañante”.