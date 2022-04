El último domingo el madariaguense, Luciano Caraccioli se consagró campeón de la categoría Máster B1 en el Mundial de Mountain Bike que se llevó a cabo en Villa La Angostura. El gran representante local pudo resolver las vueltas con un tiempo de 1:10:37.

Nieve, barro en el circuito y bajas temperaturas marcaron desenlaces inesperados para la segunda jornada de la carrera que se realizó por primera vez en el país y congregó a miles de competidores provenientes de países de América, Europa y Asia.

En exclusiva con El Mensajero, el ciclista brindó detalles de la competencia y explicó que “es un circuito de 3 kilómetros la vuelta. Nuestra categoría daba 3 vueltas más otra cortita que se da ni bien se larga la carrera”.

“Es una calle normal donde circulan 150 corredores, se hace difícil pasar. Llegamos arriba, después de 150 metros de calle, fue una subida muy dura. Nos tiramos en un descenso, salimos a la misma calle por donde habíamos largado y nos dirigimos a la llegada. Ahí empezó nuestra primer vuelta”, relató el deportista. Y agregó: “Yo largué a mitad de pelotón, con 80 personas adelante. Se me hizo muy difícil pasar hasta que entré en esa subida larga y me pude empezar a acomodar de a poquito, pero tenía a muchos competidores adelante. A medida que van pasando los metros en esa subida, me fui acomodando mejor y cuando llegó el momento de tirarnos por el sendero, un descenso lleno de barro, había dos opciones: la primera era por donde la mayoría se tiraba; y la otra, diez metros más arriba donde tenías que pedalear un poco más, llegar arriba y tirarte”.

“Era un poco más larga, pero como en la primera se habían tirado tanta cantidad de corredores y la segunda estaba un poco estaba más liberada, yo opté por esa. Ahí estuvo la clave. Pasé a muchos corredores gracias a esa opción, adelanté muchísimos puestos y llegué 4to abajo. Me acomodé, tuve muy buenas sensaciones de piernas, pasé al tercero y lo conecté al primero. Ya para la segunda vuelta estaba primero, con casi un minuto de ventaja sobre el español. Así que ahí era darle a fondo, no perder tiempo en ningún lado y tratar de llegar a la meta manteniendo la distancia”.

Con la lluvia constante como protagonista, Luciano señaló que “el circuito fue caótico, épico. Barro por todos lados. Era al azar, porque abajo hay raíces de las plantas y corres el riesgo de agarrar una y te caes. Tenías que ir con mucha atención y siempre teniendo cuidado de no caerte, porque ahí perdés muchos segundos, te alcanzan y se complica, pero por suerte me salió todo redondo y se pudo dar el primer puesto”.

“Terminamos casi con hipotermia, llenos de barro, mojados de pie a cabeza (todos terminamos igual) pero pudo quedarme con el 1… Así que estoy feliz. Es una alegría enorme. Desde ya muchas gracias por los mensajes, por interiorizarse. Un saludo grande a todos… gracias totales”, concluyó.