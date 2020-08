En una carrera complicada por varios de esos accidentes que ponen los pelos de punta, Justino “Yasta” Brown y su Fiat 128 exhibieron en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Balcarce ante casi 20.000 espectadores en las tribunas y las laderas de la sierra La Barrosa una contundencia demoledora, que le permitió llegar a su primer triunfo en la categoría y sumarse a los que lucharán por el título en la Copa de Oro.

El predominio de Justino, que ya había mostrado un gran auto en el Cabalén de Alta Gracia, fue inobjetable en una competencia colmada de emociones, en la que todos los pilotos fueron al límite en todas las vueltas, tratando de superar autos y de descontar la mayor cantidad de tiempo posible.

El ganador manifestó que: “Este triunfo llegó en un momento justo. Yo había comentado que tenía que ganar en Córdoba o en Balcarce porque si no el certamen se complicaba, me preocupaba porque no hubiera alguna falla, nada más. El auto funcionó de maravillas y la carrera fue muy buena. Sobre el final mismo del desgaste de las gomas, costaba frenar bien en las curvas lentas y por eso bloqueba, pero por suerte no pasó nada , todavía no caigo, se nos dio una victoria que hace más de 5 años estábamos esperando, trabajando sin parar con los chicos en el taller, tratando de poder estar siempre en todas las competencias a pesar lo complicado que es, pero como dice el dicho, persevera y triunfarás. No tengo más que palabras de agradecimiento para todo mi equipo, para toda mi familia, amigos, sponsors, disculpa pero me cuesta hablar, estoy muy emocionado”

Clasificador final segunda carrera completadas 12/12 vueltas:

1)Justino Brown

2)Gustavo Cáffaro

3)Manuel Barragán

4)Mateo Mazza

5)Tomás Brown

6)Luciano De Cicco

7)Santiago Brown

8)Juma Hiriart

9)Martin Barrionuevo

10)Martin Aguirre

11)Pato Pirali

12)Facundo Espil

13)Franco Díaz

14)Gastón Hiriart

15)Adrian Flores

16)Carlos Espil

17)Andrés Espil

18)Nicolás Dianda

19)Máximo Molina

20)Andrés Oldoni