Durante la mañana de ayer, en el Autodromo Roberto Mouras de La Plata se desarrollaron las tres series clasificatorias correspondientes a la séptima fecha de la temporada 2022 de la Monomarca Fiat y con soberbias victorias de Ricardo Salé, Gastón Morabito y Aldo Morello respectivamente.

En la primera, Ricardo Salé aguantó a Diego Di Fiore, Agus Maestropaolo y Lucas Dobladez durante el arranque y ya desde el segundo giro hizo una luz de diferencia que nada ni nadie pudo contrarrestar. En esta batería el subcampeón Maestropaolo y Diego Di Fiore escoltaron a Ricky, en tanto que Santi Santiñaque y Pablo Perissinotto completaron el Top Five.

La segunda batería se la llevó el de Pahuajó Gastón Morabito casi de punta a punta, ya que en realidad tomó la delantera en la partida, luego de realizar un maniobrón en el curvón por afuera. Leo Ferrari y Manu Padrón siguieron a Mora de cerca, hasta la cuarta ronda incluida, pero a partir de allí el piloto del Tunga Racing marcó una luz de ventaja y definió el parcial a su favor. Tras seis rodas de carrera fue victoria para Gastón Morabito, quien fue escoltado por Manu Padrón y Leo Ferrari, relegado en la anteúltima pasada. Gaby Padrós y Fede Panza cerraron el quinteto de punta tras el recargo al dolorense Agustín Godas (quinto en pista).

La tercera y última batería fue la más rápida de las tres y fue ganada de punta a punta por Aldo Morello. Fue un paseo veloz para el piloto de Dolores, quien desde el vamos se alejó de Ale Simoncini y Ale Almandóz y Walter Sariego, y se dedicó a clasificar. La lucha por el segundo lugar nos mantuvo en vilo y allí estuvieron Almandóz, Simoncini hasta su deserción y Sariego debatiéndose dicha colocación bajo la atenta mirada de Matías Chas, Gastón Morelli, el Monito Gutiérrez y Franco Verón. Pero tal como lo anticipamos, Aldo no tuvo rivales y así fue como se llevó la tercera, siendo escoltado por Ale Almandoz y Walter Sariego. Tras la baja de Simoncini, Mati Chas y el marplatense Franco Verón cerraron el Top Five.

Gastón Morabito ganó la final

El piloto Gastón Morabito se adjudicó la séptima del año y no solo se aseguró un lugar en el Play Off, sino que además consiguió su pasaporte para luchar por la Copa de Oro. Tras la técnica, Agustín Maestropaolo y Leo Ferrari completaron el podio.

Durante la tarde de ayer se disputó la séptima final de la temporada 2022 y luego de una batalla fabulosa contra Aldo Morello, Ale Simoncini, Ale Almandóz, Ricardo Salé y Leo Ferrari sobre el cierre de la prueba, Gastón Morabito se impuso de manera categórica. A bordo del Fiat Uno nº 9 que alista el Tunga Trombini, el piloto de Pahuajó capturó la punta de la competencia durante la quinta ronda y no la largó más, hasta no ver la cuadriculada. Ni siquiera un AS pudo contra «el Mora», quien desde la semana ya pintaba para favorito.

La competencia fue muy interesante en todos los flancos y tras doce rondas al trazado mayor del Mouras con chicana, fueron el subcampeón Agustín Maestropaolo y Leo Ferrari quienes completaron el podio, tras la baja de Ricky Salé por técnica (tercero en pista). Aldo Morello y Diego Di Fiore completaron el quinteto inicial, en tanto que Agustín Godas, Guille Haak, Santi Santiñaque, Gabriel Padrós y Fede Panza cerraron el Top Ten.

Primeros Puestos

1º 9 MORABITO Gastón 24:59.822

2º 2 MAESTROPAOLO, Agus a 1.978

3º 57 FERRARI, Leo a 4.364

4º 128 MORELLO Aldo a 4.393

5º 16 DI FIORE, Diego a 9.246 12

6º 14 GODAS, Agustín a 9.684