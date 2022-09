Mónica Brucetta y Elías Blanco, padres del adolescente asesinado en Chascomús, acompañados de su abogado el Dr. Gustavo López, visitaron nuestra Redacción para charlar del caso juzgado en la Cámara Penal de Dolores y en particular por cumplirse el próximo miércoles el 25 aniversario del crimen.

El Dr. López decía que “los dos juicios orales realizados en 2014 y 2021 terminaron con condena firme, pero continúa la instancia que tiene que ver con lo recursivo o con el cumplimiento de la pena”. Que el motivo de la llegada a nuestra ciudad era para “ver como está lo escriturario, fundamentalmente en lo que refiere al juicio del Jefe de Calle (de la Comisaría de Chascomús), Fermín Basualdo, que fue condenado a prisión perpetua. Y en el caso de (Tomás) Freites, porque hay una apelación a la condena impuesta en el juicio oral de 2021, que está en la Sala 2 de Casación”.

–¿En lo que refiere al pedido de prisión domiciliaria formulado por Basualdo hubo novedades?

Dr. López: No encontramos demasiadas sorpresas. El pedido fue rechazado por la Cámara Penal en su momento, y hoy tiene concedido un régimen semi abierto en la Unidad 12 de Gorina. Actualmente se está por resolver, creo que en cuestión de horas, porque el problema que existía era por disponibilidad y aún no había sido trasladado, el problema es que el sistema no tiene capacidad.

-¿Cómo está el recurso de Freites en Casación, hay alguna novedad?

Dr. López: No. La instancia de Freites, para los tiempos en que se dio el juicio oral, en octubre del año pasado, estaría para resolver, ya se definió el orden del sorteo de los magistrados y la integración de la Sala de Casación.

-¿Y ustedes como familia que análisis pueden hacer de los juicios?

Mónica Brucetta: Algo que notamos, sobre todo después de este segundo juicio, es que la justicia ha reparado un poco el profundo dolor que nos provocó la muerte de Emilio. El próximo miércoles 28 de septiembre se cumplen 25 años, y no puede ser que una causa dure 25 años…, todavía no está cerrado, falta del segundo juicio el fallo de Casación, que es la segunda instancia. Son 25 años, donde nosotros desde el primer día supimos que era un homicidio, pero la justicia tardó en pericias porque decía que era una muerte dudosa, tardó porque el segundo Juez, el Dr. Colombo dijo que no había pruebas. El proceso de confianza en la justicia comenzó con la Dra. Laura Elías y el Fiscal General Dr. Diego Escoda. Y después de este juicio a Freites, por supuesto en el de 2014 también, una se siente más tranquila, llegamos a encontrar una parte de justicia. Lo importante cuando uno a veces habla de la justicia, es eso, pero también tiene que ver con el acompañamiento de la gente que nos daba fuerzas para seguir. Haber llegado a ese fallo fue reparador, no todos los casos llegan a juicio.

-¿Hubo personas que podrían haber estado involucradas y nunca llegaron a juicio?

Elías Blanco: Es algo que nos quedó pendiente en este juicio también, sobre el ADN de un funcionario judicial que esa noche estuvo al lado de Basualdo. El ADN se encontraba en las uñas de Emilio. Todos los funcionarios policiales fueron citados menos esa persona, que incluso declaró en este último juicio y contó que lo habían citado, pero que después le dijeron que no fuera, y que él estaba a disposición para ir.

Dr. López: Yo lo interrogué yo puntualmente y le marqué esa circunstancia. El con lujo de detalles se acordaba, porque tienen esa cuestión esquemática y docente de explicar, “yo le dije al oficial que me notificó que yo estaba ahí, que era uno de los funcionarios policiales que estuvo esa noche trabajando, trabajo, entre comillas, con el Jefe de Calle, Basualdo”. Y ratificó que fue el único del listado del oficio, que eran 14 personas, que no se hizo el ADN.

-¿Hubo entorpecimiento de parte de la fuerza policial en la investigación?

Elías Blanco: Eso se debe a las primeras instancias de la investigación, primero el Juez en lo Criminal Dr. Mussumano y después el Dr. Carlos Colombo. No reparó este Juez en ese detalle, que uno de los que tenían que ir no se había presentado. También sucedió que con el cambio del Código Penal los Juzgados de Transición se cerraron, y la causa fue a parar, gracias a Dios, a manos de la Dra. Laura Elías, que en dos años la resolvió

Mónica Brucetta: Nos deja tranquilidad el que no todos los jueces son iguales. Y otra cosa que queremos remarcar en estos 25 años, algo nuevo para mantener viva la memoria, es que hay un grupo de jóvenes de Chascomús que están haciendo un documental sobre el caso. El fin de semana pasado fue el Festival de Cine el Chascomús, e hicieron un avance de lo que va a ser el documental, donde se va a contar la historia, la parte judicial. Es bueno que se refleje todo lo que pasó y el acompañamiento de toda la gente de Chascomús, dentro de lo que fue la desgracia. Este documental que va a estar terminado el año que viene, es para que lo vean las nuevas generaciones, por un lado, de cómo funcionaba y funciona la justicia, por otro el acompañamiento de Chascomús, y de cómo llegar a la verdad desde el lado de la paz. Ninguna marcha ni discurso fue violento, al contrario, nos adaptábamos a lo que la justicia decía, respetándola y siguiendo adelante.

Dr. Gustavo López: Después del transcurso del tiempo, para ellos como padres y para la familia es una experiencia de vida, como la que habla Diana Cohen en su libro sobre la “ausencia perpetua”. Eso no tiene reparación, pero si lo tiene encontrar que la justicia, más allá de lo burocrático, buscar la otra faceta de la justicia que es lo más importante, la justicia como valor.

-La película puede mostrar el empuje y acompañamiento de la familia, también de toda una comunidad en un frente común en búsqueda de la verdad, sin revanchas ni venganzas, un ejemplo para el futuro.

Elías Blanco: Sí, creo que va a ser un aporte trascendental por eso que hablamos. Para que se vea en las escuelas. Está basado en la vida de Emilio desde chiquito, sus amigos, nosotros contando las vivencias que él nos hacía vivir.

Mónica Brucetta: Y obviamente todo el tema judicial y lo transcurrido en nuestra vida cotidiana. La lucha estos 25 años ha sido agotadora. Recién ahora estamos sintiendo, después de este segundo juicio, lo bueno que fue seguir adelante más allá de lo tormentoso y terrible. ¡Insistiendo se puede llegar!