Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

La moneda está estrechamente relacionada con la economía, ya que si bien no es la finalidad de ella, que es la producción de bienes y servicios, es el instrumento y el interés en torno al cual se moviliza.

La totalidad de los países en el mundo están monetizados y el dinero constituye la denominación universal que representan cada uno de sus signos monetarios, que con diferentes nombres y valores, cumplen la función de ser el medio de pago en el intercambio económico interno, el de subsistencia de sus habitantes y la moneda o papel moneda de curso legal que adopta cada Estado.

Lógicamente que hay un patrón internacional en base al cual se determina el valor de cada moneda, que antes fue el oro y a partir de 1937 pasó a ser el dólar estadounidense (87% en las transacciones internacionales y más del 60% de las reservas globales).

Se suele confundir dinero con capital, aunque económicamente son dos cosas distintas, pues el dinero es un medio de pago y el capital son los bienes que se producen y que a su vez tienen capacidad productiva.

De allí que el dinero no puede ser considerado un factor de producción, como algunos economistas monetaristas pretenden elevarlo, ya que el dinero no produce más que dinero, cuando se lo utiliza dentro del circuito especulativo y fuera del productivo.

En efecto, el dinero que se atesora y no se invierte no es productivo económicamente, sino solamente el que se invierte o el que se moviliza a través del crédito bancario para la inversión o emprendimientos en cualquier actividad, industrial, comercial, agropecuaria, inmobiliaria, etc.

Lo mismo el Estado cuando no redistribuye el dinero que recauda y lo guarda como reserva en sus arcas. También cuando lo destina al pago de gastos o deudas, pero sí cuando lo emplea en inversiones públicas, tales como obras de infraestructura, salud, educación, investigación científica y tecnológica, etc.

Los monetaristas centran todo desarrollo económico a partir de una moneda fuerte, es decir para ellos una moneda fuerte determina una economía fuerte, de allí que consideran a la inflación como un fenómeno monetario, descartando cualquier otra causa, que en economía las hay y varias, y utilizando como única receta para combatirla la drástica reducción del gasto público y la no emisión de dinero por parte del Estado. Incluso teniendo como gasto público a servicios esenciales como la salud y la educación.

En mi opinión una relativa estabilidad monetaria no garantiza el comienzo de una sostenida reactivación económica, y más aún cuando faltan inversiones productivas, pues las especulativas no sirven a tales fines, porque generalmente entran y salen y solo buscan dividendos a corto plazo para luego fugarlos.

En este país abundan estos ejemplos, y uno de ellos fue la Ley de Convertibilidad durante el gobierno de Menem que desembocó luego en la gran crisis económica del 2001.

Tampoco elevando la tasa de interés procurando atraer a los ahorristas a depositar dinero en los bancos para disminuir la circulación, pues con ello se fomenta la especulación y se desalienta la inversión, que fue el caso del último gobierno que terminó con un altísimo endeudamiento externo y de índices de inflación, pobreza y desocupación.

Además los monetaristas, al menos en este país recurren al endeudamiento externo, quedando sujetos luego al cumplimiento de las recetas fiscalistas y recesivas del FMI, que tanto daño nos han causado y nos siguen causando, y que ellos por compartir las mismas ideas que tiene dicho organismo internacional, obedecen a raja tabla lo que no ven, o mejor dicho no quieren ver los monetaristas liberales argentinos, es que el fenómeno inflacionario en este país, más que un problema monetario y fiscal, se debe en cierta medida a la estructura de nuestro mercado que además de chico es monopólico y oligopólico, estando concentrado en pocas empresas.

También una de las causas que en economía se menciona en materia inflacionaria es la especulación de las empresas monopólicas y oligopólicas formadoras de precios, no por haber exceso en la demanda, sino por sobrecargar en ellos costos, que muchas veces cubren con la rentabilidad que obtienen o procurando prevenirse anticipadamente a un aumento de los mismos que no ha sucedido, volviendo a recargar los precios cuando ello sucede, por lo que se aseguran una ganancia extra que duplica o triplica a la que regularmente deben obtener. Eso los monetaristas no lo tienen en cuenta.

Los mismos que dicen que en el país faltan inversiones y dólares, son los que pudiendo hacerlas no las hacen, porque se llevan afuera para no declarar las divisas que aquí ganan. Como también en Argentina resulta inexplicable que la mayoría de quienes gobiernan atesoran dólares para ellos, mientras recomiendan al pueblo ahorrar en pesos.

¿Qué moneda nacional puede recuperar valor, cuando quienes la tienen que defender y sostener la desprecian y deprecian, eligiendo en su lugar a otra extranjera?.