Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

–Modesto: es la persona a la cual generalmente se la califica de humilde. Su humildad no se refiere a su situación socio económica, sino a su personalidad, pues puede ser modesto quien posee dinero, y no serlo aquel que económicamente vive con limitaciones. Suele ponerse colorado cuando lo mencionan y más aún cuando lo elogian. Viste habitualmente de manera pulcra pero sencilla, es común en sus costumbres y manera de hablar, y enemigo de formalidades solemnes, pomposa, del lujo, y de las personas ostentosas, frívolas y fanfarronas. Si sobresale por su talento es muy admirada por su modo de ser.

–Presumido: dentro de esta calificación están las personas que por motivos que ellas mismas crean presumen ser lo que en realidad no son. Van desde el agrandado o fanfarrón que cree tener virtudes y méritos que no posee, pasando por quienes les gusta mostrar frivolidades, en el caso del hombre generalmente un automóvil último modelo y dela mujer su figura corporal, hasta los que se los suele apodar “piojos resucitados”, por aparentar pertenecer a una clase social que no les corresponde por su situación socio económica o por renegar de su origen al alcanzar otro status. Para ellas la modestia no es un valor y la autenticidad cosa de ingenuos y cándidos. Su presumida ostentación de grandeza no oculta ni cambia su mediocridad de ser.

–Ameno: se caracteriza por su simpatía y empatía a través de sus buenos modos en el trato y conversación que agrada a quien la escucha. No hace diferencias sociales y se da con todos. Suele tener varios amigos, y especialmente el aprecio de todo aquel que lo conoce.

–Pesado: se tilda de esa manera a la persona que por sus actitudes resulta molesta y por serlo cansa a los demás. Puede ser por entrometida, discutidora, quejosa, agrandada, etc. Generalmente habla mucho y sin sentido. Cuando pretende hacerse la graciosa, sus cuentos y chistes no hacen reír. La mayoría trata de evitarla o eludirla, aunque suele ser muy pegadiza. Muchas veces no se da cuenta que no es aceptada, por eso no cambia su manera de ser, no dándose por aludida aunque sepa que es apodada por plomo o pelma, entre otros motes.

–Servicial: son las personas que tienen en su conciencia y sentimientos muy aferrado el principio de ayudar al prójimo y de servicio. Su lema es “hacer el bien, sin mirar a quien”. Ejemplos de ellas son las que se integran en un cuerpo de bomberos voluntarios, de socorristas, y en general todas aquellas que tienen un espíritu altruista y filantrópico. Son socialmente reconocidas, aunque algunas de ellas son anónimas, porque no quieren darse a conocer. También lo es cualquier vecino que está siempre predispuesta a ayudar.

–Narcisista: son las personas que se aman a sí mismas y viven para sí mismas. Son ególatras, egoístas y presumidas. Se fijan especialmente en su compostura y estética personal. Su amigo o enemigo, según como se vean en su aspecto exterior, es el espejo. Compiten entre ellas por cuál luce mejor. Sus características en cuanto a sus inclinaciones son las de ser esnobistas, frívolas y superficiales.

–Complacientes: son las personas que procuran siempre complacer, muchas veces, no de manera sincera, sino fingida y aduladora. Algunas lo hacen con el único interés de no entrar en discusiones y conflictos, y otras por conveniencia personal para quedar bien con el jefe del cual dependen. En general son personas de poco carácter y mediocres en su forma de ser.

–Insolente: son personas irascibles, irritantes y desenfadadas. Comúnmente se las tilda de maleducadas y descaradas, por lo mal hablada y prepotencia al actuar. Lo mejor es ignorarlas.

–Insulso: se llama así a la persona seria, ácida, antipática y nada graciosa. A veces no se sabe qué le gusta o si tiene algún gusto. Es por lo general apática e indiferente. Por lo agria y seca bien le cabe el apodo de “limón exprimido”.

–Artista: se llaman vulgarmente así a las personas que se mandan la parte, queriendo ser primera figura en todo, fingen sentimientos o se hacen siempre las víctimas. Son comediantes de farsas y trampas.

–Chismoso: suele ser el diario ambulante de un pueblo, que se entera de todo lo que sucede y lo divulga o el correveidile que trae y lleva cuentos y chismes. Las típicas las comadres de barrio que saben vida y milagro de todo cuanto le pasa a sus vecinos. En lo posible tener poco trato con ellas y evitar al conversar tener algún lapsus o desliz.

–Loco: calificativo que se da a las personas extravagantes, misteriosas, obsesivas, maníacas, atolondradas o delirantes. Algunas dicen la verdad, pero son objeto de burlas o risas, porque nadie les cree. A veces se les apoda de esa manera a personas idealistas y aventureras, que salen fuera de lo común, porque se atreven a pensar o emprender cosas que la mayoría no imaginan o consideran imposibles de realizarlas. Hay locos que por pintorescos y hasta heroicos suelen quedar en la memoria de todos, como los hay furiosos y peligrosos que deberían estar encerrados y siguen sueltos.

–Respecto al dinero: ni avaro que amarroca, y no lo usa por mezquino, ni despilfarrador empedernido que lo gasta sin sentido. El dinero cuesta ganarlo, por eso hay que cuidarlo y saber emplearlo en lo necesario, sin dejar de disfrutarlo. Lamentablemente hoy no son pocos los que por dinero se ponen su precio, venden su alma al diablo y por él bailan como el mono.