Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

Se puede aprender a través de diferentes modos. Los sentidos que más intervienen son la vista y el oído, y el tacto en el caso de personas ciegas, aunque también en personas videntes cuando escriben digitando un teclado si miran las letras o de un instrumento musical que se toca a través de teclas o botones.

La vista interviene en la lectura y en la observación de algo que se quiere saber. Se aprende leyendo pero también mirando, en el primer caso cuando se estudia alguna materia o tema de un texto o libro, y en el segundo cuando se quiere interiorizarse generalmente de alguna actividad manual, cosa que era común en los aprendices que concurrían a un taller para aprender un oficio. Hablo en pasado, pues en la actualidad si bien existe, no lo es con la habitualidad de antes, que constituía jurídicamente una modalidad de trabajo para menores mayores de 14 años.

También por medio de la percepción visual se pueden aprender artes que se expresan a través de movimientos corporales y ejercicios gimnásticos y deportivos. Incluso a ejecutar instrumentos musicales, donde tanto la vista como el oído son fundamentales. En el caso del canto si bien la voz es esencial, estimulándose a quien quiere aprenderlo a educarla mediante la vocalización, también el oído es muy importante como además la vista en la observación tanto de movimientos de la boca como corporales y ademanes que ayudan y facilitan una mejor expresión.

El sabor y el olfato son fundamentales para quienes desean aprender oficios culinarios y gastronómicos, al igual que para los que han elegido ser catadores, tanto de bebidas alcohólicas como de comidas.

Se puede decir que en el aprendizaje en general “todos los sentidos tienen sentido”.

Ni hablar de lo cognitivo o intelectivo, que permite a través de la inteligencia o el entendimiento y de la memoria la comprensión y la fijación de todo aprendizaje. De allí que el homo sapiens es el máximo eslabón de la evolución humana.

En cuanto al talento, que no es uno sino muchos, por lo que se debe hablar de los talentos, existe una tendencia generalizada a resaltarlos en personas que realizan actividades intelectuales y especialmente artísticas, y no en las manuales donde predomina más la expresión ”darse maña”.

El diccionario define al talento como el conjunto de facultades o aptitudes para hacer alguna cosa, y lo vincula con el entendimiento y la capacidad.

Muchas veces por resaltar y sobrevalorar el talento o los talentos de ciertas personas, se infiere que el talento es un don exclusivo de ellas, cuando en realidad todas las personas tienen talentos para alguna actividad. El tema está en descubrir cada persona cuál es su talento.

En verdad, el talento es la aptitud o capacidad que una persona desarrolla cuando la descubre, y que puede estar relacionado con la vocación pero no en todos los casos, pues puede aflorar o descubrirse después de varios años de no saberse que se tenía tal o cual aptitud.

Los que son más aptos para el aprendizaje son las personas curiosas en saber algo que les pueda resultar útil para vivir o les llega a complacer espiritualmente. La providencialidad en el aprendizaje no existe, porque como bien dice un refrán “nadie nace sabiendo”. También el talento hay que descubrirlo, algunos lo descubren a muy temprana edad, otros más tarde, y ciertas personas no lo llegan a descubrir porque no saben que lo tienen o no intentan hacerlo.

La teoría es muy importante, pero también lo es la práctica, pues a través de ella se ejercita lo que se aprende. Son tal fundamentales ambos, que hoy toda enseñanza es teórico- práctica, es decir estudio y ejercitación, adquisición de conocimientos y aplicación de los mismos.

El aprendizaje en la práctica a su vez se enriquece en orden a la capacitación en una actividad con la permanencia en su ejercicio, pues se acumulan conocimientos a los que se denomina experiencia. De la cual derivan las vivencias, que en psicología se definen como hechos de experiencia, en el caso de práctica de vida, que, con participación consciente o inconsciente, se incorpora a la personalidad de cada uno de nosotros, y también en ciencia la experimentación o investigación experimental para probar y demostrar la certeza o no de un fenómeno.

También en el aprendizaje por práctica o experiencia aparecen las personas autodidactas, que es el arte de aprender sin maestros, es decir sin recibir enseñanza y siendo maestros de sí mismos.

Un rol que se aprende obligadamente de esa manera es el de ser padres. Incluso ha habido grandes maestros y profesores que lo han sido sin haber estudiado para ello, un ejemplo entre otros, el propio Sarmiento, Almafuerte, etc.

Hoy con la facilidad que brinda la informática no aprende el que no quiere.

Tener presente siempre el siguiente pensamiento “si el saber nunca es completo, perfecto ni tiene término, siempre y en toda ocasión se puede aprender algo nuevo”.

Hay que aprender de todo y de todos. Todo quiere decir lo bueno y lo malo. Todos, padres, maestros, calle, experiencias, del instruido y también del que no lo es. Leyendo, pero también mirando y abriendo muchos los oídos.