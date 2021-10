Luego de superar la elección PASO y quedar habilitada para intervenir en la legislativa de noviembre, llamó mucho la atención que Milena Suárez, quien encabezaba la lista del Partido Vecinal Dolores, decidiera bajar la misma a raíz de un acuerdo político alcanzado con el referente del Frente de Todos, Víctor Casanovas.

Para conocer detalles de cómo se llegó al mismo, de cómo se había llegado a este punto de encuentro, de cómo nació la idea, charlamos con ambos referentes y se lo preguntamos. Estas fueron sus respuestas:

Víctor Casanovas: con Milena (Suárez) venimos trabajando hace mucho tiempo, hemos tenido puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo. Pero siempre cuando hacemos un balance general de los puntos de acuerdo y desacuerdo, nos dimos cuenta que teníamos más puntos de acuerdo. Entonces, en la búsqueda de la unión, de la unidad del Peronismo en nuestra ciudad, hemos puesto los acuerdos por encima de los desacuerdos, y los proyectos comunes que tenemos para la ciudad. Hemos llegado a un entendimiento político y de trabajo que habla de cara al futuro, de cara al 2023, y que tiene que ver con recuperar el municipio de Dolores para el Peronismo.

– ¿La decisión ha sido ante las próximas elecciones o venía de antes?

Víctor Casanovas: no tiene que ver con un acuerdo electoral, sino con un acuerdo de unidad, político y hacia el futuro. Es un acuerdo que el día de mañana se va a hablar, se va a poner en valor lo importante que fue que Milena (Suárez), con su espacio y el nuestro, hayan llegado a un entendimiento. Que abra la voluntad de unidad que tiene el FdT, y la que tenemos todos de imponer siempre sobre las cuestiones individuales o de las diferencias que siempre son mucho menos que los acuerdos, de lograr un Dolores mejor para todos.

– ¿La voluntad es por un Peronismo unido en 2023 que involucre a todos los sectores?

Víctor Casanovas: nosotros siempre hemos venido hablando con todos los sectores. Más allá de que a veces en momentos electorales hay compañeros que toman distintos espacios partidarios, nosotros siempre hemos venido hablando de la unidad hacia todos los sectores del Peronismo. Lo hemos hecho con Milena (Suárez), así también como con el resto de los espacios. Y lo seguiremos haciendo, porque entendemos que la unidad es fundamental para el triunfo del peronismo en Dolores. A esa unidad la vamos a expresar en la próxima composición que tengamos en el Partido Justicialista.

Le preguntamos a Milena Suárez, siempre muy crítica de estos acuerdos que decía se esfumaban en el tiempo, ¿qué cambió y que enfoque tiene sobre lo que decía Casanovas?

Milena Suárez: en otras oportunidades, cuando arribábamos a la posibilidad de conciliar o buscar los puntos de consenso, por ejemplo en 2019, había una candidatura autoimpuesta. Y en nuestro caso particular, en el mío y en el de Jorge (Domínguez), no sentíamos que fuéramos parte de un proyecto sino que simplemente era un contrato de adhesión acompañando a tal persona. Yo no vengo a acompañar a tal persona en particular, vengo a acompañar un proyecto que tiene que ver con la búsqueda de una mejor calidad de vida para los ciudadanos de Dolores, y en ese contexto priorizo buscar los puntos de acuerdo, como dice Víctor (Casanovas), que son muchísimos. Porque a la hora de sentarnos a hablar tenemos muchos proyectos idénticos, quizás tomados desde distintos enfoques, pero limando algunas cuestiones son los mismos. Porque pensamos para la gente, porque somos peronistas, y porque la lealtad tiene que ver con responder a lo que las bases vienen pidiendo hace un montón de tiempo y que por distintos motivos, y a veces mezquindades e intereses personales, no hemos tenido la capacidad quienes ocupamos un lugar dentro del Peronismo, de poder sentarnos y que prevalezcan los puntos en común en vez de los desacuerdos.

– ¿Van a trabajar a futuro no solo en la unidad del Peronismo sino en proyectos comunes, afines?

Milena Suárez: exacto. Incluso Víctor se ha comprometido con los chicos a poder canalizar muchos proyectos que nosotros tenemos que vamos a presentar no de manera individual sino aggiornados y complementados con proyectos que ellos ya tienen, y que muchos son coincidentes. La idea es poder tener un funcionamiento en el HCD que sea fortalecido por un trabajo en equipo. Eso es lo que más me sedujo, poder trabajar con la confianza de una construcción colectiva. Y esto es importante porque marca la diferencia con conversaciones anteriores que hemos tenido, donde quizás había algunos obstáculos para que se empezara a trabajar de esta manera. Y sinceramente creo que esto es posible, que lo vamos a lograr, que hay buena predisposición de ambas partes y estamos en camino a eso.

– ¿Esos proyectos que tenía conformados para presentar en el HCD, va a buscar que se dinamicen a través de los Concejales del FdT?

Milena Suárez: si, por supuesto, es lo que nos movilizó incluso a tomar la decisión. Lo hablamos con Víctor (Casanovas), Juan Pablo (García) y Ramiro (Gutiérrez). Poder canalizar estos proyectos muy buenos. Les decía a los chicos que haciendo una comparación, uno por tener posiciones tan radicalizadas deja de hacer cosas que tienen que ver con otro espacio político, y son situaciones que tienen que ver con posiciones tajantes que uno toma. El otro día tuve la oportunidad de ir a visitar el Tren Sanitario y la verdad quedé impresionada. Nunca había ido, y es cuando una reflexiona. Tenemos que hacer una autocrítica, de mi lado, y ellos con muchos proyectos que hemos tenido, como la reducción de la Tasa de Alumbrado Público y otros que son muy importantes para los dolorenses, que muchas veces no se presentan porque vienen de otro espacio político. Creo que demostramos la grandeza con todo este equipo de trabajo, de superar lo pasado y mirar para adelante que es lo que importa, el futuro. Y nos va a encontrar, con la sorpresa de todos los ciudadanos, que no venimos a tener un acuerdo únicamente eleccionario, esto trasciende, va mucho más allá y tiene que ver con un trabajo que va a ser sostenido en el tiempo, y van a poder verlo, porque va a suceder.

– Para cerrar. Hay dos sectores representan la gente de Facundo Celasco y la de “Tati” Meckievi que actualmente están fuera de ese contexto que describen. ¿Qué piensan, que en 2023 aunque no la dirigencia ambos se podrían sumar?

Víctor Casanovas: está posibilidad de empezar a trabajar en conjunto, esta unidad que hemos formado con Milena (Suárez), no va a ser el primer espacio que se va a sumar. Hemos avanzado con otros espacios que también participaron en esta elección, que también van a estar acompañando al FdT, que fue el espacio que salió segundo en la contienda, el que más votos pudo conseguir después de la elección del Intendente. El nuestro es el único espacio que tiene la posibilidad de ganarle a Camilo Etchevarren. Hemos hablado con otros compañeros que se van a sumar. Respecto a los otros espacios del Peronismo nosotros venimos hablando con sus referentes, pero también con sus militantes, con las bases del Peronismo. Y son esas las bases las que no quieren que el Peronismo vuelva a presentarse desunido, ni en ésta ni en las próximas elecciones. Por eso, con este acompañamiento al FdT también le han demostrado, con un mensaje muy claro a las demás fuerzas políticas que se identifican o tienen algún sector del Peronismo, que en la unidad del Peronismo esta la fuerza. Por eso votaron al FdT, el segundo espacio con más votos y representatividad en nuestra ciudad, que va a ser el único espacio que va a ganarle a Camilo Etchevarren.