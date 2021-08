La lista de precandidatos del Partido “Unión Vecinal Dolores” para Concejales y Consejeros Escolares en Dolores para la elección PASO del próximo mes y que encabeza la Dra. Milena Suárez, se encuentra incorporada como “Línea Interna Celeste y Blanca” en la boleta del “Partido Federal”.

Para conocer de sus ideas y proyectos hablamos con ella, y le preguntamos por qué razón quería ser Concejal en Dolores, esto decía: “Somos un grupo de vecinos que hace muchos años venimos trabajando y tenemos vocación de servicio para poder mejorar ciertas cuestiones que vemos en la ciudad, que no se hacen o no se han hecho del todo bien y requieren mejorarlas. En lo personal, tengo una vocación especial por la política y el ejercicio de la política. Empecé a militar de la mano de Jorge Domínguez, mi pareja y colega, y descubrí un camino que me llena en lo personal, es algo que me gusta hacer. En el ejercicio de mi tarea como abogada y el de la política, elijo mil veces el de la política, porque es algo que me satisface hacer.

– ¿Desde qué punto de vista?

Porque tengo esa relación con la comunidad, sentir que uno con una acción mínima le puede cambiar la vida a otra persona. Ese detalle, esa acción, atender a alguien que tiene problema por ejemplo con un servicio público, poder solucionarlo con las herramientas de mi profesión sinceramente me llena, es una tarea que hago con gusto. Y también a veces una tiene esa búsqueda de justicia social que moviliza, viendo que hay gente que no puede estar viviendo de tal manera, como nos pasó en algún momento con la colectora (cloacal), ir por el barrio de Mendiola y Pringles y toda la zona oeste de Dolores, ver como estaban los residuos cloacales en las veredas, con los niños ahí, y el resto de vecinos, o abrir la ventana y sentir olor a podrido todo el día. Como esa, infinidad de situaciones que hacen que una quiera involucrarse y sienta la satisfacción con mínimas cosas. Y digo mínimas porque nosotros jamás ocupamos un cargo público, el lugar desde el que siempre hemos acompañado ha sido desde la solidaridad o de la herramienta de nuestra profesión puesta al servicio de la comunidad. También la lucha que hemos mantenido con el tema de la basura, de los basurales a cielo abierto, algo que me preocupa mucho. Lo mismo el tema del agua, la falta de suministro y su mala calidad. Son todas circunstancias que siento que estando dentro del HCD voy a poder hacer aún más de lo que ya he hecho hasta ahora.

– ¿Qué visión tiene del Concejo Deliberante?

Tenemos dos proyectos que tienen que ver directamente con el Concejo Deliberante y que un poco describen lo que pienso sobre él. Uno es el de “HCD Accesible” y otro el “Concejal en tu Barrio”. El primero tiene que ver con aggiornar el Concejo, desde la proyección de las problemáticas que se llevan al recinto, porque lo que entra por los ojos no entra por ningún otro lado. Si se llevan una problemática a los Concejales al recinto y se las mostrás, que tomen vista de las situaciones que padece la gente, creo que no les van a quedar ganas de votar en contra, van a votar para que esa situación se solucione.

– ¿Proyectar la problemática en videos?

Exactamente, me parece algo necesario, didáctico, que también es acercar al vecino y su problemática. Esto viene de la mano de una difusión abierta y pública de las sesiones, donde el vecino de cualquier barrio pueda ver lo que pasa en otro barrio también, algo que un concejal llevó para tratar al recinto. En este mundo, con tecnología tan avanzada, es algo posible que no requiere mayor inversión más que un cambio dinámico en la manera en como actúa e interviene el HCD. Viene de la mano de la accesibilidad que necesita el vecino a la hora de poder llegar, por ejemplo a un bloque.

– ¿De qué se trata el otro proyecto?

“Concejal en tu Barrio” tiene que ver con esto también, ya que el concejal es el que va al barrio a contactarse con el vecino. En estos días cuando hacemos reuniones con vecinos siempre pregunto si en el último tiempo un concejal se hizo presente en el Barrio. Me responden que no, que vienen solo para elecciones. Por eso de la importancia que el concejal toque la puerta en una casa, porque esa cartografía barrial, ese mapeo que se hace del barrio permite conocer todo lo que allí ocurre. Es imposible si se lo hace no descubrir si la gente tiene o no obra social, si hay desempleo o no, o problemas habitacionales, o malnutrición. Acceder y tener contacto con el vecino en su casa permite conocer todo. A ese trabajo hay que articularlo con el trabajo de las Salitas de Atención Primaria para articular todo un sistema. Obviamente hay cuestiones de gestión que tienen que ver con el Ejecutivo, pero hay muchas cosas y proyectos que pueden plantearse desde el Concejo. Falta eso.

– ¿El dolorense se abre mucho más en su domicilio?

Exacto. Uno conoce a esa familia, a esa persona, que después lo va a llamar, ya que este proyecto también incluye una linea telefónica abierta por Bloque. Hay que darle esa posibilidad, sin obligar al vecino que si no tiene afinidad con determinada linea política tenga que llamar. Estos proyectos apuntan a mejorar un HCD estático, sin dinamismo, que la gente no escucha porque no le parece creíble, le parece aburrido. Apostamos a poder estar dentro del Concejo para proponer estos cambios que pienso. Entiendo que sería imposible que el resto de concejales votara en contra. Quiere que el Concejo vuelva a ser lo Honorable que siempre ha sido.

– Para eso es necesaria mayor paridad numérica, como forma que la mayoría oficialista no bloquee todo aquello que no proviene del Ejecutivo.

Es real, pero también que desde 2007 a la fecha hay 14 años donde la oposición que ha tenido este oficialismo siempre ha sido de la mano de Meckievi, de Celasco, de Gutiérrez en alguna oportunidad, la Cámpora o el Frente de Todos. En algunos momentos la oposición tuvo mayoría en estos 14 años y el debate tampoco estuvo. Lo que se necesita es que las personas que quieran ocupar una banca dentro del HCD realmente defiendan al vecino. Desde afuera uno siente el desinterés que tienen por el vecino. Todo termina con chicanas políticas en el recinto. No es la oposición que precisamos para lograr los cambios y mejoras que necesita la ciudad. Por eso queremos que nos voten, porque no respondemos a nadie y hemos demostrado ser oposición desde afuera.

– ¿Por ejemplo?

El Intendente hizo la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos incompleta, porque no tiene un tratamiento adecuado, además no conocemos el destino de los fondos de la venta del material reciclado. Tampoco hay información para el vecino de la separación de residuos en origen, ni educación en tal sentido, lo que tampoco está articulado con los colegios. Lo que se hizo fue en respuesta a toda nuestras lucha por el tema de basurales a cielo abierto, con viajes a la OPDS, a la Defensoría del Pueblo, denuncia penal por atentado en contra de la salud pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Nosotros, sin ocupar banca en el HCD hemos sido la oposición que no tuvo Etchevarren dentro del recinto. Ahora es la oportunidad eleccionaria de votar una lista que no tiene pasado, sin referente que la haya armado. Esta es la oportunidad de poder cambiar el panorama del HCD.

– A Etchevarren le quedan dos años de gestión. ¿Si escuchara, que le diría que tiene que cambiar en favor de los dolorenses?

Lo que más choca de parte del oficialismo, más de lo que no ha hecho o hizo mal, es la falta de transparencia pública, de acceso del vecino a conocer como se utilizan los fondos. No da la oportunidad, como en otros municipios, a acceder desde una computadora a la actividad pública, al destino del dinero de todos nosotros. Y por otro lado ese manejo de autoritarismo, que ocurre también en el HCD. El hecho de cómo anuncio a su mujer, Mariel Ibarguren, como candidata, que a mí como mujer me molestó. Lo hizo como señalando “yo te puse”. Eso habla de cómo es el manejo interno de esta estructura política, que dista mucho de cómo la ejercemos nosotros con nuestro grupo, donde no se da ese verticalismo, sino que votamos y decidimos, mi candidatura tiene que ver con una posición grupal. Mi postura era acompañar en tercer término y el grupo creyó necesario que encabece la lista. Estas cosas hablan del factor humano. Podes ser sumamente inteligente al momento de hacerlo, pero a la diferencia lo hace lo humano, algo que en general en la política se deja de lado.

– ¿Cómo se formó el grupo?

Nuestro grupo de trabajo estaba funcionando dentro de otro espacio político y en un momento, en la misma sintonía, nos dijimos que queríamos hacer política de otra manera, en equipo de trabajo y sin responder a una persona determinada, donde todos puedan crecer. En nuestro espacio está María José Bustos, la escuché en una entrevista, me encanta que gente como ella esté en nuestro equipo de trabajo, que la gente conozca que son gente capacitada y honestas. No se trata de poner, como hace el Intendente, sino de que se generen liderazgos genuinos. Si en su gestión hubiera dejado crecer a otras figuras de manera genuina, en estas y las próximas elecciones, si es que Etchevarren no puede presentarse, tendría un candidato con liderazgo natural. Pero lo más probable es que no suceda, y que sea, como hizo con su señora, impuesto.

– Los candidatos de Etchevarren son funcionarios, ¿son testimoniales?

Sí, es una radiografía de esta situacion. Pero recordar han sido las listas entre 2007 hoy, también nos hizo refrescar otras candidaturas testimoniales, donde el Intendente puso figuritas. Y en 2023 seguramente habrá otro candidato testimonial. Como ciudadanos y referentes políticos tenemos obligación de al menos plantearlo para el debate. La gente va a elegir si quiere seguir teniendo la ciudad con este mecanismo, este perfil, o si quiere otro tipo de liderazgo.

– ¿Cómo debería ser ese liderazgo?

Escuchaba hace unos días la inauguración de determinadas calles con asfalto, que me parece genial, la gente la necesita, dignifica a la persona. Pero el discurso del Intendente al final siempre es el mismo, “tengan en cuenta que tienen que votarme en 40 días”. Eso aleja al vecino y es la descripción de lo que hemos vivido y que la gente por esos compromisos ha elegido. Hay que ser responsable como oposición, ya que todos lo somos, los que no estamos en el oficialismo. No hemos tenido la capacidad de poder sentarnos y poner encima de nuestras aspiraciones personales la ciudad o lo que queríamos. Nosotros lo intentamos en las elecciones anteriores, participamos de la Mesa de la Unidad, pero no sirve cuando no hay un proyecto. No sirve, porque al otro día hay fraccionamientos. Y en esta elección ocurre eso. Cuando nos criticaron por no formar parte, queríamos expresar que no hay un proyecto, es una juntada traicionera, sin sinceridad, y es imposible llegar a un acuerdo.

– ¿Cree que en la política puede haber sinceridad?

Si. Hay acuerdos que se han realizado donde hubo sinceridad y razonabilidad. Y subrayo esta última palabra, porque uno tiene que ser razonable con el lugar que quiere ocupar y la capacidad que tiene de poder lograrlo. No me refiero de la capacidad intelectual, que puede ser sobrada, sino a la eleccionaria, al acompañamiento de la gente. Entender que en un momento a uno puede acompañarlo un caudal de votos interesante pero que tiene que ver con la lista que uno lleva arriba, no son votos genuinos, si esa lista no esta mañana esos votos desaparecen. Cuando una se sienta en una mesa de negociación se tiene que despojar de la terquedad.

– Si bien estamos hablando de presente, ¿qué sucedió para la elección de 2019?

Lo razonable hubiera sido que todos los que nos sentamos en la Mesa de Unidad, que fuimos quienes la convocamos (la reunión fue convocada por nosotros y se hizo en casa de mi abuela), hubiéramos sido razonables despojándonos de nuestros intereses para buscar una persona fuera de esa mesa. Porque había demasiado interés y lo que correspondía era focalizarlo en levantar alguien que viniera de afuera. Fue nuestra propuesta y Facundo Celasco golpeó la mesa y dijo “yo soy el candidato natural”. Y ese golpe de autoritarismo fue el que nos dejó fuera de la elección. Nosotros le dijimos que no le iba a alcanzar para ganarle a Camilo, que se necesitaba de un perfil más amplio. Que convocara no solo al Peronismo sino al independiente, al radical. Un perfil de persona más amena, que no se la mirara con un partidismo ideológico. Pero no se entendió. El ego y la aspiración personal se tradujeron en terquedad. Y también en una mirada del reto de los que estaban sentados en la mesa de “dejémoslo que vaya, que pierda, y después lo sacamos de encima”. El resto de la mesa fue poco inteligentes, también la actitud de Facundo (Celasco), que hoy está en otra situación

– Para finalizar, ¿algo que desee agregar?

Que pueden visitar nuestra página “Unión Vecinal Dolores” en Facebook y en Instagram, donde tenemos un montón de proyectos además de los que mencioné. Y decirle a la gente que somos vecinos comprometidos, que no cobramos de la política, no porque eso esté mal sino porque no tenemos pasado en la actividad pública. Esperamos que nos acompañen porque creemos que podemos dar ese salto de calidad en el HCD que tanto se necesita.