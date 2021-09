Por el Dr. Héctor Ulises Napolitano

Sin entrar a analizar sobre los diferentes sistemas electorales que existen, me voy a centrar en dar mi opinión, que puede ser desde luego discutible, pero que debería estar en debate, sobre las PASO (primaria, abierta, simultánea y obligatoria), sin perjuicio de otros que también son necesarios con respecto a la reforma política y régimen electoral, que mucho se ha anunciado, pero que hasta ahora nada se ha, ni siquiera, comenzado a discutir.

La democracia tiene su base de sustento, y razón de ser en la elección de los gobernantes a través del voto popular. Cumpliéndose dicho fin con métodos que resulten más transparentes para el electorado, es decir de fácil entendimiento, y prácticos posible, para evitar confundir al votante a la hora de elegir con una multiplicidad de boletas, que podrían ser cuantitativamente menores, sin que ello implique limitación alguna a la posibilidad de cualquier ciudadano de ejercer el derecho constitucional de ser candidato para ocupar un cargo público electivo.

En mi opinión, las PASO confunden tanto en uno como en el otro sentido antes señalado, pues permite una apertura no institucional y orgánica como debería ser, llegándose a dirimir internas entre fracciones partidarias diferentes. Por ejemplo en el caso de las PASO del 12 de Septiembre de este año, entre el PRO hoy Juntos y la UCR. Lo que confunde al electorado menos informado políticamente, que a veces opta ante su confusión por votar en blanco. De allí que en estas elecciones prolifere según las estadísticas, además del voto en blanco, el ausentismo, pues en una importante franja del electorado no despiertan interés.

Es sabido que el éxito de una elección está en el alto porcentaje de votantes que concurren a las urnas, pues ello da mayor legitimación a quienes resultan electos.

Las PASO es una elección para elegir candidatos en vista a una elección general posterior, que es definitiva para saber cuál de ellos resulta electo para ocupar los cargos públicos en disputa.

En realidad, las llamadas elecciones primarias son necesarias para elegir a los candidatos de cada partido político, existiendo para ello varios sistemas, como el caucus de asambleas, o convenciones dentro de cada partido, este último preferentemente aplicado en Europa; por circunscripciones que supo ser implementado en Canadá, eso en cuanto a los cerrados, es decir a la elección de candidatos de cada partido por parte de sus afiliados, el semi-abierto, a través de afiliados y no afiliados que se inscriben para votar en el padrón de cada partido, y el abierto, donde votan todos los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral general en cada jurisdicción provincial, como desde 2009 es nuestro caso, lo que les ha hecho perder todo protagonismo a los afiliados de los partidos políticos.

Estados Unidos fue el país creador de las elecciones primarias, que el gobierno las lleva a cabo en nombre de los partidos. Sin embargo, nuestra Constitución Nacional con la reforma de 1994, introdujo el artículo 38 que establece “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático”. En el segundo párrafo le otorga a los mismos “la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos”.

Surge del texto constitucional que son los partidos políticos los competentes para postular candidatos a cargos públicos electivos, cosa que no ocurre en algunos casos en las PASO, salvo excepciones, ya que muchas veces se crean y forman para las mismas agrupaciones que no son institucional ni orgánicamente partidos políticos, sino sólo un sello, que no obstante tienen el mismo derecho con otros que lo son, lo que contraviene a lo que dispone la Constitución, donde la postulación de los candidatos debe surgir de los partidos políticos reconocidos.

En mi opinión, las PASO deben ser sacadas, por varias razones.

La primera, porque la Constitución le da a los partidos políticos la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, lógicamente por el sistema de elección interna que ellos elijan. La segunda por el alto costo económico que tales elecciones primarias tienen para un estado pobre en recursos como el nuestro. En el caso de las presidenciales con balotaje, se suman los gastos de tres elecciones.

Otra razón, a mi modo de ver, es que incentiva los intereses políticos personales, lo que ha hecho desaparecer a los partidos políticos como instituciones representativas y orgánicas, ya que ha dado lugar al ”mandarse solo y por fuera de las estructuras”, ocasionando la disgregación y las grietas partidarias.

Si antes de instituirse las PASO funcionaba electoralmente el sistema democrático ¿por qué entonces no se prescinden de ellas para reducir gastos?. Mi intriga ¿conveniencia de la clase política de no pasar por el tamiz partidario y tener más facilidad para llegar a ser candidato?. ¡Tal vez!, porque la mayoría de los políticos la aceptan sin emitir opinión en contrario.