Recientemente Mercedes Lalor visitó Dolores junto a otros directivos y delegados del Distrito 2 de la Sociedad Rural Argentina, entre ellos el dolorense Ricardo Tramontini, con motivo de su candidatura a vicepresidenta por la Lista Unidad y Acción en la elección del próximo 22 de septiembre.

Para hablar de ello y conocer las propuestas de su espacio charlamos con la dirigente, quien decía: “si somos elegidos sería la primera vez que una mujer accede a ser vicepresidenta en los 156 años de la entidad. Fui la primera Directora después de la 125, por el Distrito 2. Pero esto va más allá de eso. Hemos armado una lista de productores, la Comisión Directiva somos todos productores que vivimos en el campo y del campo, no tenemos ingresos de otros sectores u otras cosas. Necesitamos que el campo sea productivo y que las cosas funcionen bien, tener buenos caminos. Porque tenemos que llegar a nuestros establecimientos. Que el (impuesto) inmobiliario sea razonable, porque nos pega, que cuando hay inundaciones salgan las emergencias porque nos afecta. Conocemos lo que le pasa al productor, y esa es la idea de esta lista. Que no se viva una irrealidad, sino que se viva la realidad de lo que el productor necesita. Y de los socios.

– ¿Qué requieren los socios?

A los socios de la Sociedad Rural hay que darles más servicios, pagan una cuota que debe ser razonable. Los registros genealógicos que llevan, que tienen realmente un prestigio importantísimo a nivel nacional e internacional, que esos registros para los socios tengan algún tipo de beneficio. Lo tienen. pero tendría que ser un poco más. Que los servicios sean accesibles, amigables. En fin, queremos una serie de cosas que queremos ir cambiando. Nos dirán que estuvimos en la Comisión Directiva. Sí, pero a veces no se pueden hacer los cambios, lo cual no significa que no hay que hacerlos. Como todo lugar democrático, es un grupo. En la medida que uno está más alto en la pirámide, puede tomar más decisiones. La idea nuestra es hacer cambios.

– ¿Cuáles son los principales pedidos y reclamos de los productores?

Buena representación. En estos momentos el productor está pidiendo una representación gremial fuerte y seria, que sienten que no la están teniendo desde la Mesa de Enlace actual. No quiero criticarla porque es muy necesaria, no se puede vivir sin la Mesa de Enlace negociando porque son las cuatro entidades, tienen que estar unidas, fuertes. Pero tiene que escuchar a las bases y me parece que no se las está escuchando todo lo que las bases querrían ser escuchadas. Ese es un tema importante, para la Sociedad Rural, que es una entidad de asociados, productores, que queremos que sea más tecnológica, que vaya con los avances, todo eso, pero que escuche a sus bases en la cuestión gremial. Porque el gremialismo para la Rural es muy importante. Nos importa mucho la historia también, la Rural tiene una historia de 156 años, y a pesar que uno busca todo lo que sea tecnología, cosas modernas, no debe olvidarse de la historia. Porque la permanencia de tanto tiempo tiene un peso muy importante. El abandono de la calle histórica de la calle Florida nos preocupa.

– ¿Los problemas por las inundaciones preocupan?

Hay un Plan Maestro del Rio Salado que tiene como 30 años y no está hecho ni en la mitad. Es sumamente necesario, sobre todo porque a nivel país la provincia de Buenos Aires es una de las más productivas. Desaguaría también Santa Fe, La Pampa, el sur de Córdoba. Y hay tierras muy importantes para la producción, muy productivas. Que no se haya hecho nada, que con esa desidia de dejar se pierdan tierras totalmente productivas que el país necesita para generar divisas, y más con un nivel de pobreza tan alto. Hay que producir, producir y producir para sacar a la gente de ese nivel y llevarla a un nivel de vida razonable, y eso se hace con buenas tierras para producir, y no abandonadas que cada vez que llueve un poco demás se tapan de agua.

– Finalmente, ¿cómo analiza la acción de la Mesa de Enlace ante los problemas del sector?

No han aprovechado oportunidades, por ejemplo durante el último tractorazo, que movilizó mucha gente, tendría que haber sido aprovechado por la Mesa de Enlace poniéndose a la cabeza, se lo ofrecieron los organizadores. Nuestro grupo de Unidad y Acción estuvo al frente, convocó y participó. Pero la mesa de Enlace es la que tendría que haber estado al frente. No hay que desaprovechar las oportunidades porque no se dan, el tren pasa una vez, la gente se desanima y no se acerca a la estación.