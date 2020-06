En el marco de la Pandemia del Coronavirus la provincia de Buenos Aires ha incluido a Dolores entre los distritos incluidos en la Fase 5, es decir, aquellos en los que se flexibilizaron mayoritariamente las restricciones impuestas al inicio de la cuarentena.

Y ello ha llevado lamentablemente a que muchos piensen o se autoconvenzan que el peligro ha pasado, situación a la que poco ayuda algunos de los controles impuestos por las autoridades locales.

Como lo hemos dicho en otras oportunidades, es el comercio el que en gran medida controla el cumplimiento de las normas sanitarias preventivas, ya sea disponiendo la cantidad de clientes que pueden permanecer en el interior del local como exigiendo que los mismos usen barbijos, es decir cumpliendo con el distanciamiento social necesario y la protección recomendada.

Pero no todos los dolorenses parecieran tener presentes estas recomendaciones, más aún, la del uso de tapabocas, pudiéndose apreciar que cada día son más quienes no lo usan, quizás los controles por parte de la autoridad de aplicación de las normas sanitarias vigentes deberían ser mas estrictos.

Por otra parte, la Municipalidad en el marco de las medidas de prevención para evitar el contagio, ha vuelto a implementar una prohibición, como es la de ingreso de vehículos que transportan mercaderías destinadas al comercio local, cuando quizas para no afectar su funcionamiento se debería instrumentar un protocolo que lo habilite.

Y esta restricción, que para algunos productos puede significar desabastecimiento, colisiona con una realidad que las autoridades no desconocen y que puede sin embargo significar el intersticio por donde cuele el coronavirus. Mientras por un lado no se permite el ingreso de aquellos transportes, por el otro y casi todos los días, distintas personas viajan a diversas localidades a realizar comisiones, vecinos que pertenecen a la fuerza de seguridad, policías o penitenciarios, cumplen servicios en distintas ciudades, o el caso puntual de médicos de la Unidad Penal 6 de Dolores que ante la falta de profesionales en el Penal de Batán deben realizar guardias en este establecimiento. A su vez gran cantidad de Policías deben prestar servicio en el Conurbano.

Sería bueno que se realicen las gestiones necesarias para que todos estas personas no viajen a lugares donde el virus tiene gran circulación, ya que al regresar a Dolores estamos expuestos a que el virus ingrese.

Y por qué los señalamos como contraposición a las prohibiciones establecidas por el Municipio, porque cualquiera de ellos con el solo hecho de justificar su localía ingresa a nuestra ciudad sin control preventivo alguno, preocupante sin dudas para aquellos que tienen contacto con grupos potencialmente de contagio por propagación comunitaria.

Más allá de compartir el levantamiento de muchas de las restricciones oportunamente dispuestas con la cuarentena, entendemos que no es aún tiempo para relajar ciertos controles, los riesgos de la pandemia están latentes, no se puede echar por tierra todo el esfuerzo que hasta aquí se ha realizado. Debemos tomar conciencia quizás, que hasta que se logre la vacuna que nos inmunice contra el Covid 19, deberemos convivir con su amenaza. Está en cada uno de nosotros hacer el esfuerzo para que no nos venza.