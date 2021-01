La ciudad colapsó durante la madrugada de ayer a raíz de la intensa lluvia caída desde la tarde del martes, viviendo los vecinos en algunos sectores momentos verdaderamente de angustia y dramatismo al ingresar el agua a sus domicilios, a tal punto que los Bomberos del Cuartel local debieron acudir en auxilio en reiterados casos y en algunos proceder a evacuar a los moradores a los lugares destinados a evacuados –Club Ever Ready-, contándose para estas tareas con el apoyo y colaboración de personal de los Cuarteles de Gral. Guido, Tordillo y La Costa, cuya unidades se las podía ver recorriendo distintos sectores de la planta urbana.

Un fenómeno climático de estas características hacía años que no se registraban en Dolores (marzo de 1980), sin embargo es de resaltar que en la tarde de este martes distintos pronosticadores en base a “modelos de simulación” del clima, alertaban sobre lo que podría ocurrir con la lluvia en esta zona de la Provincia y los valores que podían alcanzar las precipitaciones, que respecto a nuestra ciudad fueron los milímetros de agua de lluvia que se pronosticaron y que lleva a preguntarse ¿por qué las autoridades no estuvieron alertas y preparadas para afrontar un extremo climático de esas características aunque fuera una probabilidad?.

Los más de 300 milímetros caídos en 12 horas, particularmente los más de 120 en unas dos horas, produjeron el colapso casi total del sistema de desagües, no solo por la cantidad de agua sino por la falta de previsión en su mantenimiento, o porque las zonas de escurrimiento natural fueron modificadas en pos de un emprendimientos turístico o por el tapado con tierra de las zanjas por donde el agua escurría hacia el Este, hacia la Laguna de Baraglia y luego al Canal “A”, esto último ante una manifiesta inacción por parte de las autoridades municipales.

El tema de los desagües desde nuestras páginas lo hemos venido denunciando desde hace muchos años, debiendo recordarse que en una entrevista que le realizáramos en octubre de 2013 a nuestro convecino Juan Verón –tildado por Camilo Etchevarren de “viejo para opinar”- nos alertaba sobre lo qué pasaría en ese sector de la ciudad si llovían más de 60 milímetros, particularmente en la zona del frigorífico y parte del Barrio 9 de Julio.

Más recientemente nos referíamos a la Planta de Bombeo construida por el Municipio para sacar agua de la zona del Predio Termal, mientras que a un sector muy poblado de calle Espora y aledaños no se le buscaba una solución o paliativo ante el problema permanente de anegamiento que los afecta. En este caso en particular sin dudas se sumó la imprevisión o la falta de una rápida respuesta por parte del Municipio, la que quedó patentizado ayer cuando en ese lugar que está taponado para que no ingrese agua, recién después de las 8 de la mañana personal municipal instalaba la bomba de agua que la extrae hacia el Canal de Inclán, pudiéndose como consecuencia de ello observar como un amplio sector del Oeste de la ciudad permanecía totalmente anegado.

Por su parte sectores ubicados en la zona Sur-Este de la ciudad –calle Lara y aledaños- permanecían ayer cubiertos de agua, ya la que precisamente su desagote es por donde se construyó el Predio Termal, que es de indicar se lo veía también anegado.

Lluvia caída desde la tarde del martes

Registros propios y el control que de ellos realizamos en forma permanente, nos permitió verificar que desde la tarde del martes y hasta la hora 21 de ayer cayeron 327 milímetros sobre nuestra ciudad, que discriminados horariamente mostraban lo siguiente:

Desde las 18 del martes y hasta las 20 hs. llovió 65 milímetros.

De 20 a la 0,30 del miércoles llovieron 57 milímetros.

De 0,30 a 2,30 horas 120 milímetros.

De las 2,30 a hasta las 3, fueron 45 los milímetros caídos.

De las 3 a hasta las 8, fueron 40 los milímetros caídos.

La lluvia del 2020 y ayer

Durante todo el año 2020, en Dolores se registraron 841 milímetros, cifra menor a la que es la media para esta zona. Entre 950 y 1100 mm al año.

Los 327 mm de ayer, hacen que nuestra ciudad haya recibido un tercio de la lluvia anual, en sólo 12 horas.