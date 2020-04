Los clubes dolorenses y su realidad en plena pandemia. El Presidente del Club Social en dialogo con Compromiso.

En estos días pudimos hacer un repaso de la realidad que traviesan nuestras instituciones sociales y deportivas. Los clubes dolorenses van llevando esta situación de diferentes formas y para conocer un poco más de la realidad charlamos con sus presidentes, que nos contaron de su realidad social, y de lo que vendrá en lo deportivo.

Y hablando del fútbol, la pregunta recurrente en Dolores en que la mayoría coincide: que sin público no se podría volver a jugar, ya que con entradas se solventan en algunos casos casi el 100 por ciento de los gastos de árbitros, policía en cada jornada, y si no es el 100 por 100 es el 80, el 60 en el peor del os casos nos contaban. Y como le sucedió a Independiente de Dolores, que en las dos finales se recaudó lo que fue el total de la filiación anual a la liga.

Martín Arrechea, presidente de Social nos fue claro a cerca de esta situación y de sus preocupaciones.

“Social por ahora bien. El personal de mantenimiento trabajando. Administrativos y deportes no, por las disposiciones de público y notorio conocimiento. Y los miembros de la comisión estamos haciendo las tareas administrativas. En este tiempo decidimos bajar la cuota un 25% para aliviar la economía de nuestros socios. Se están gestionando las ayudas gubernamentales pero por ejemplo el Banco Provincia no considera a los clubes pymes y no los ayuda con un peso”.

¿Se habla con el resto de las instituciones sociales y deportivas dolorenses?

Los clubes estamos en contacto y tenemos la idea de crear una cámara que nos agrupe y defienda, dada la escasa colaboración estatal.

¿Y cómo puede continuar esto?

Sobre el futuro poco y nada porque no creo que vuelva la actividad deportiva, con suerte, hasta el próximo semestre.

¿Y qué podes decir del fútbol?

En cuanto al fútbol, se están dando rutinas a los jugadores para mantener la actividad física y no mucho más.

¿Se podría volver a jugar sin público?

Yo creo que sí, habría que ver hablar para jugar sin policías, y que los árbitros revean sus aranceles. El fútbol se hace con el lomo de los clubes. Las entradas aportan poco, así que se podría jugar sin público. El fútbol se sustenta con el fondo de los clubes, si en la mayoría de las categorías cuando pasas la zaranda de las entradas no alcanzas a cubrir los árbitros. Y gastos sigue habiendo, porque ahora más allá que se ha reducido la filiación, hay que seguir pagándola. Igual no se qué va a pasar con este tema y no se puede hacer predicciones, pero que está complicado, está complicado. Yo creo que se viene un cambio grande, después de esto nada será igual. La liga tendrá que cambiar, el municipio, el gobierno provincial, la AFA.