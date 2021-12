El pasado 8 de diciembre nuestra convecina María Inés Cremonte cumplió 45 años ininterrumpidos trabajando en su profesión de esteticista y cosmetóloga, y con ella charlamos para conocer de sus comienzos, la evolución de su trabajo y sobre la importancia de cuidar la salud a todo nivel.

Nos decía que había desarrollado su profesión siempre “actualizándose y estudiando para incorporar nuevos tratamientos y técnicas, sumado ello a los nuevos productos que siempre van saliendo y que yo los hago parte de los tratamientos para lograr efectividad”.

– ¿Cómo surgió su decisión de volcarse a esta profesión?

El trabajo de esteticista y cosmetóloga lo elegí a los 19 años, para ello estudié en un Instituto muy prestigioso de la época de la Dra. Beaugier, que estaba en calles Junín y Santa Fe de CABA, donde me fui capacitando en los distintos tratamientos, tanto en técnicas para masajes de distintas clases como reductores, relajantes. Y también en el manejo de los distintos aparatos que acompañan el tratamiento integral para el bienestar físico.

– ¿Cuándo comenzó en Dolores?

Al año siguiente comencé con mi propio gabinete, que fue el primero en Dolores. Conjuntamente con la estética me recibí de profesora de gimnasia, ejerciendo en distintos lugares hasta que pude tener mi propio gimnasio en calle Crámer 345. Ahí estuve 2 años dictando clases y atendiendo el gabinete a la par.

– ¿Cómo fueron los primeros tiempos?

Fueron muy intensos, ya que rápidamente la gente se volcó hacia esa nueva ventana que se estaba poniendo en marcha para mejorar siempre el aspecto físico de hombres y mujeres.

– ¿Trabajando siempre con innovaciones y aparatos nuevos?

Siempre me sigo actualizando e incorporando nuevos equipos, que combinados con lo anterior hacen maravillas en las personas que toman con seriedad el tratamiento. Porque está comprobado científicamente que el tratamiento ayuda a calmar dolores articulares. De hecho está indicado para numerosas patologías: artritis, reuma y demás afecciones.

– ¿Cuáles considera que deben ser los cuidados generales en la vida de una persona para mantenerse saludable?

Como primera medida tenemos que hablar de alimentación saludable, hidratación suficiente y actividad física. No sirven ninguna por separado, deben reunirse todos los aspectos para alcanzar un buen resultado y sostenerlo en el tiempo.

– ¿Atiende más gente adulta que jóvenes?

No hay edades para siempre tratar de estar mejor. Es más, tengo en mi gabinete una cápsula de ozono que sirve para quitar dolores en adultos mayores. He tratado de incorporarla para que PAMI les permita asistir y sentirse mejor. Pero no he conseguido respuestas.

– ¿Qué personas fueron importantes para ir creciendo en su trabajo?

Quienes que me impulsaron a superarme siempre fueron mis hijos y mis padres, todo lo obtuve de mi familia y mis propias ganas de seguir siempre aprendiendo y brindando un mejor servicio.

– ¿Después de estos años, volvería a elegir este trabajo? ¿Por qué?

Siempre lo volvería a elegir. Porque amo lo que hago, y cada día me levanto con más ganas, como si fuera la primera vez.

– ¿Qué mensaje querría enviar a través de esta nota?

Quiero agradecerles por haberme tenido en cuenta, y resaltar mi trabajo realizado durante más de cuatro décadas, donde han pasado abuelas, madres e hijas, a quienes les agradezco de todo corazón por haberme elegido. Vuelvo a insistir en mi gratitud a mis clientas, que me han acompañado a lo largo de la vida, donde tuve que atravesar etapas muy complicadas por cuestiones de salud. Nunca me han abandonado. A todas ellas todo mi cariño de siempre.