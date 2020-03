María Bovoli es una vecina de la Costa que hace muchos años concurre a la Fiesta Nacional de la Guitarra” para participar de la noche de cantores locales y zonales. Ayer, horas antes de que se presentara en el escenario mayor de nuestra Fiesta tuvimos oportunidad de charlar con ella, preguntarle sobre su vida y afición por el canto.

Nos contó que le dicen “María del Tuyú” porque vive ahí hace tiempo, que es natural de Mataderos, “pero me radiqué hace muchos años en La Costa. Hace once años que vengo a la Fiesta de la Guitarra, junto con unos amigos que bailan folklore. Yo canto tango y alguna melodía también. Siempre canté, pero para el público hace 13 o 14 años. Tengo hijo, nieto, la mayoría de la familia está en Buenos Aires·.

- ¿Cómo nació esa afición por cantar?

Siempre me gustó cantar, me gusta hacerlo. Unos amigos me pidieron que hiciera otra cosa de lo que hacía, que era trabajar en el comercio. Y empecé a cantar para el público. Mi repertorio en general son tangos, de los de antes. Canto con pistas o acompañada también por guitarra. En Mataderos cantaba en familia, pero al público empecé a contar desde que estuve en La Costa. Me dijeron que cantara para todos, y entonces comenzamos a recorrer los pueblos.

- ¿Canta con acompañamiento o pista?

De las dos formas, en la Fiesta lo hago con pista, las hace Pastorga, un guitarrista muy conocido de la Costa. Hoy traigo una pista para cantar un tango, “Amar y sufrir”, de Nelly Omar.

- ¿Qué le significa la Fiesta de la Guitarra, le gusta cantar ante tanta la gente?

Sí, me siento cómoda porque soy bienvenida.

- ¿No la atemoriza el escenario?

Tuve un ACV y me cuesta leer, pero mi memoria no falla.

- ¿Dolores los recibe bien?

Siempre. Canto por amor, me gusta hacerlo, soy feliz cantando, feliz haciendo lo que hago. Cuando venimos a Dolores nos encanta. Vecinos en la puerta, tomando mate, conversando.

-Aquí interviene su esposo Juan Sánchez, quien puntualizaba: “Nos encanta estar acá, este pueblo nos ilumina, lo recorremos y tenemos mucha nostalgia. Hay calidez humana, gente maravillosa con la que uno puede hablar. La Fiesta de la Guitarra nos recibió siempre muy bien, estamos muy agradecidos. El año pasado llegamos tarde, se había pasado el horario pero nos recibieron igual, la hicieron cantar diciendo que hacía diez años que estaba en la Fiesta. Venimos de un lugar simple, con padres simples, nos gustaba conversar con la gente, Dolores nos trae recuerdos de ello”.

- ¿Cuánto hace que están juntos?

Juan: Pasamos ya cincuenta años de casados, y nos dicen los novios, porque andamos siempre de la mano. En Mendoza estábamos saliendo de una iglesia y una pareja dijo “mirá, ahí van los novios”, era gente de la Costa. Recibimos respeto en todos lados, siempre nos toca gente linda.

- ¿Y María siempre cantando?

Juan: le cuento. Cuando estuvo tres días internada la doctora le dijo “qué le pasa a Ana María, qué le pasó”. Ella le contó, entonces la ayudó a sentarse en la cama, le tomó la mano, le pidió que se parara y se sentara en la silla. “Me quedo más tranquila, imagino que cantar podés” le dijo, ella respondió que sí y se puso a cantar. “Mañana te vas para tu casa” resolvió la médica.