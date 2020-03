No teníamos el gusto de conocer a la dolorense María Cremonte pero si sabíamos de su destacado trabajo en el Teatro Colon. Nos pusimos en contacto con ella para saber de su vida, de su trabajo, de Dolores, por lo que comenzamos preguntándole de su padre, que nos contara si él había sido clave para la reapertura del “Teatro Unione” en los 70.

Nuestra entrevistada decía: “Mi padre fue uno de los que participó del grupo que trabajó en la reapertura, en el año 1971. Un grupo de comerciantes, entre los que estaba él, fueron los que impulsaron esto, con la anuencia y el apoyo de la Municipalidad. Creo que Rafael Peñoñori era intendente y Rubén Etcheoun Director de Cultura. El Teatro de Dolores como la mayoría de los del interior, nació a partir de la necesidad de inmigrantes italianos de juntarse, de ver teatro. Alguien dijo “eran analfabetos pero se juntaban y hacían una asociación llamada Dante Alighieri”. Sabían cuál era el rumbo, a pesar de su carencia de preparación, sabían que el rumbo eran la cultura y la educación.

- ¿Eso pasaba en Dolores?

En Dolores había dos asociaciones italianas rivales por cuestiones políticas de Italia, quienes en algún momento se unieron y construyeron, primero una especie de salón de club, donde se juntaban, hasta que logran comprar el lugar y hacer un teatro. Como sucede siempre empezaron problemas de mantenimiento, se hicieron un par de intervenciones, se armó una comisión. Hasta que la Municipalidad compró el teatro que estaba arrumbado, y con un grupo de comerciantes entusiastas, entre los que como dije tengo la suerte que estuvo mi papá, hicieron una agrupación llamada ARTIS de apoyo al teatro, y se pudo reabrir. Con el paso de los años mi padre fue Director de Cultura de la Municipalidad.

- ¿Entonces usted vivió la magia del teatro de pequeña?

La anécdota que siempre cuento, es que yo nací en 1971, mi madre estaba embarazada, por tenerme, y me decía que era más importante el telón del teatro que la panza que tenía ella. Y yo le digo que hubiera hecho lo mismo. El teatro es así. El Colón es mi primera casa, la segunda es donde vivo. 24 años en el Teatro, 10 en la dirección técnica, a un promedio de catorce horas por día. Es mi primera casa.

- Los teatros, hasta vacíos tienen algo especial, como una catedral, o un templo, ¿por qué?

Alguna vez lo definió bien una de las personas que se postulaba a un cargo técnico, mientras tomábamos un concurso en mesa de examen. Dijo que cuando hicimos la reapertura del Teatro ella entró y se emocionó por el olor -es actual jefa de pintura del teatro-, porque le había quedado grabado y nunca más lo había sentido. Tienen olor los teatros, las telas, los telones, todo tienen algo especial. Los que somos apasionados por el teatro lo somos por todos los teatros. Cuando voy a alguno del interior me encanta conocerlos, ver como tienen hecha la embocadura, como hicieron el telón, porque hay distintos sistemas para abrir el telón. Me gusta saber todo eso.

- ¿Podemos estar orgullosos del Teatro Unione?

Totalmente. No solo porque soy dolorense y tengo el corazón en Dolores. Es uno de los teatros más lindos de la provincia, junto con los de Bahía Blanca y el de San Nicolás. Además su ranura a la italiana, tiene un telón de boca precioso, y además su historia. Muy orgullosos podemos estar los dolorenses de nuestro teatro.

- Hablemos de usted y el Teatro Colón

Ingresé en 1996, hace 24 años, en el rubro técnico trabajo hace 22. En el Colón te formas con los mejores profesionales que hay en el país y algunos en el mundo. Me formé con grandes maestros de la escenotecnia. El Colón estuvo cerrado cuatro años y reabrió en 2010. En esa reapertura estuve como Directora Escenotécnica, continuando hasta la temporada 2019, o sea diez temporadas.

- ¿Qué es la Dirección Escenotécnica de un teatro?

Es la responsable de hacer la escenografía, el vestuario, las luces, el video y lo necesario para que el espectáculo salga adelante. En el caso del ballet es a requerimiento del coreógrafo, que es la cabeza del espectáculo de ballet; generalmente se trabaja con un escenógrafo, un vestuarista y un iluminador. En el caso de las óperas hay un régisseur o director de escena, que dirige el equipo de diseñadores, escenógrafo, vestuarista e iluminador. El cuerpo escenotécnico y la dirección escenotécnica de un teatro, es la encargada de llevar a la realidad mediante planos y bocetos de vestuario, la producción, con las plantas de luces. Cada creativo, cada artista de diseño, en este caso vestuarista, escenógrafo, iluminador, y en algunos casos videasta, entregan el material. En el caso de un escenógrafo son planos tal cual los de una casa, para la realización de la escenografía, de la utilería.

- ¿Cuántas personas a su cargo?

En el Colón unas 400 personas de 18 áreas distintas, unas dieciocho disciplinas aproximadamente, ya que ningún espectáculo es igual a otro y siempre hay cosas nuevas para hacer que son distintas.

- ¿Dónde se realiza lo necesario para un espectáculo?

En los talleres del Teatro Colón, que es un teatro de producción propia, se realiza todo lo que se ve en escena. El cuerpo escenotécnico tiene todos los rubros: carpinteros, herreros, egresados de Bellas Artes que son los que pintan los telones, los que crean las texturas, un sector de utilería donde también hay ebanistas, otro sector de pintura y artesanía teatral, de efectos especiales. Los sectores de vestuario, que son sastrería, peluquería, maquillaje y caracterización, zapatería. También los sectores de video y de audio, otro de electricidad electrónica escénica que motoriza todos los dispositivos escenográficos, mantenimiento del escenario, tapicería que es todo ropa de tela, ropa de cama de los espectáculos, todos los trucos de tela que hay en el escenario también existen en el Teatro Colón.

- Es el sector que no se ve.

Claro, es la cocina, la “fábrica de ilusiones” como alguna vez la definiera Mujica Lainez, ahí se realiza todo. Por eso hay 400 personas en los talleres y la atención de función, que es el escenario, el montaje. Hay disciplinas estrictamente de escenario, como el sector de luminotecnia, todos los técnicos de luces que hacen el montaje de luces, su intensidad, que enfocan los tachos de luces. Los que manejan la consola, que hoy día es robótica y se maneja por computadora. Y toda la gente capacitada para manejar el equipamiento que mencioné. Esa disciplina es de escenario. Después está la maquinaria que es el taller, la fabricación de lo estructural en madera de las escenografías, el forrado. Y el montaje dentro del mismo sector, que son los que se encargan de poner todo eso sobre el escenario.

- ¿Quién distribuye las tareas cuando de conocen los requisitos de una producción?

Hay una oficina muy importante, la de producción escenotécnica, que nuclea toda la información de las producciones y la distribuye a los talleres y controla el seguimiento tanto en talleres como en el escenario, para que las cosas lleguen como quieren el escenógrafo, el vestuarista, el iluminador y todos los artistas de diseño necesarios para cada producción. Cada producción es distinta, algunas tienen video y otras no, unas son más complicadas, otras más sencillas. En el caso del Colón, una cosa es trabajar para el ballet, y otra para la ópera. La ropa de los bailarines no puede ser pesada porque tienen que saltar, hacer los movimientos que hacen, no pueden enredarse en una capa de las reinas de la ópera. La escenografía es más liviana también.

- ¿Cómo es para el ballet?

Se pone un sobrepiso, que es el piso de rebote, y el tapete, para que los bailarines desarrollen mejor su tarea. El piso tiene que ser de rebote para que no se lastimen. Es un equipamiento relativamente moderno que todas las grandes compañías utilizan. Este piso de rebote que usan las grandes compañías como la Opera de Paris, el Bolshoi, la Scala de Milán, es un cuidado más que se tiene. Antiguamente los bailarines bailaban sobre el piso del escenario con lo que nosotros llamamos un tapete, que es una especie de alfombra pintada de tela. Con el paso de los años se empezó a usar el vinilo, que no se arruga, porque no es cualquier vinilo sino uno de fabricación especial para danza. Son rollos de estos tapetes, algunos de 1 metro o 1 metro 10 cm, que van ensamblados con la cinta de tapete fabricada a tal fin, para que los bailarines no tropiecen. El vinilo mantiene el piso estirado, sin arrugarse como los tapetes antiguos de tela.

- ¿El equipo escenotécnico que tiene el Teatro Colón, es a nivel de los grandes teatros del mundo?

El Colón es uno de los mejores teatros del mundo de la lírica. El año pasado una revista de turismo italiano lo declaró número uno del mundo. Siempre se habló de los cinco mejores teatros del mundo: la Scala de Milán, el Covent Garden (Royal Opera House) de Londres, la Opera de París, el Metropolitan de New York, y el Colón de Buenos Aires. Todos tienen una infraestructura de equipamiento y personal que hace que sigan siéndolo. Teatros de producción propia.

- ¿Conoce esos teatros?

Sí, he tenido la suerte de estar y pude comprobar que el Colón no es menos que ninguno. Al contrario, en algunas cosas se lo ve mejor que a otros. Conocí estos teatros como espectadora y también detrás de escena, excepto en el de Londres, donde solo vi funciones. En el Metropolitan de Nueva York estuve varias veces, en una oportunidad tres días detrás del escenario viendo los montajes y desmontajes, los talleres. Y hace unas semanas volví a estar, porque tengo un amigo que es supervisor de escenario y trabaja allá hace 30 años. Cada vez que voy lo visito, y siempre, para despuntar el vicio, vamos por atrás. Lo mismo él cuando visita Buenos Aires. Estuve en la Opera de París recorriendo con el jefe de maquinaria, eso fue por cuestiones de trabajo. Desde el Colón fuimos a buscar una producción de Franco Zeffirelli para la Ópera de Roma, e hicimos unas reuniones de intercambio con la Opera de París. Estuve en el instituto de formación, la académie, y detrás del escenario con el jefe de maquinaria. Y también fui a los talleres de La Bastilla, que es el otro teatro, a cargo de la misma institución. Estuve en la Scala de Milán, que es el padre de todos, porque el Colón es descendiente directo en la parte técnica.

- ¿Eso se ve en muchos teatros de nuestro país?

Claro, inmigrantes italianos y españoles construyeron la mayoría de los teatros del interior, la mayoría fueron hechos por las colectividades italiana y española. En el caso de Dolores, la italiana, el Teatro Unione. En el Colón los técnicos eran todos italianos, aún hoy día se utilizan palabras en italiano que no tienen traducción en español, y es porque descendemos de ellos en ese sentido. Los primeros técnicos del Colón fueron de la Scala de Milán. Para mi ir ahí es todo, porque es el padre de todos los teatros. Es excelente en su producción, en su historia, la mano de obra, el tipo de construcción, que es a la italiana, como el nuestro. Ir a la Scala es como encontrarte con la descendencia de uno, en mi caso no solo por el apellido sino por la forma de trabajar y todo.

- Y las figuras que han pasado por los escenarios de los teatros, por el Colón especialmente.

Mundiales. Estuvieron los mejores directores del mundo como Toscanini, Herbert Von Karajan. En 2010 trajimos el coro, la orquesta de la Scala de Milán para hacer una ópera, en ese momento dirigió Daniel Baremboim. Han dirigido Ricardo Muti Zubin Mheta. Los cantantes lo mismo, han estado Montserrat Caballé, Teresa Berganza, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras. Ha bailado Maya Plisétskaya, Nureyev, lo mejor estuvo en el Colón, eso también lo hace uno de los mejores teatros del mundo.

- ¿Cuál es la rutina de trabajo?

Cada obra es distinta. En el Teatro Colón la dirección técnica tiene 18 jefaturas, con segundos jefes, son 400 personas. No hace falta ir a supervisar si un vestido o una capa están bien. Lo que sí hace falta es que el jefe que tiene que hacerlo tenga todos los elementos, y mediar entre el artista que diseñó eso y cada jefe. Lo más duro es estar, conciliar, manejar 400 personas, saber, poder explicar a tus superiores, al gobierno, a la gente política, cuales son los problemas que uno tiene y el rumbo que debería tomar el teatro. Y por supuesto gestionar desde lo técnico. El director escenotécnico tiene que saber de técnica. Yo entré a trabajar a la oficina de producción que nuclea todo, y pude aprender con la última camada de italianos que había quedado en el teatro, carpinteros, sastres. Tenía que recorrer los talleres y al paso iba aprendiendo con todos, lo mismo recibiendo a los escenógrafos, con los mejores que había entonces en el Colón. No es algo que se pueda estudiar fácilmente, se va aprendiendo.

- Finalmente, ¿cuéntenos qué momentos recuerda especialmente de su experiencia en el Colón?

Cuando tenía que recibir gente importante, los que estamos nombrando. Haber estado con Daniel Baremboim, participado de reuniones con él. Haber tenido encuentros con Plácido Domingo y otras figuras de nivel mundial. Haber traído por primera vez una producción de Franco Zeffirelli viajando a la Opera de Roma para reunirme con el director técnico de allá y ver si era compatible con nuestro escenario. Haber alquilado por primera y única vez una producción, hecha en el mismo Teatro Colón, un ballet llamado “El corsario”, al American Ballet Theatre para estar en el Metropolitan de Nueva York. Esa fue una de las cosas más importantes que pude vivir en mi gestión, una producción que hicimos para estrenar en 2011 y 2013, con Paloma herrera de figura del American Ballet. Vino una coreógrafa, la producción se diseñó en el Colón, con Roberto Oswald, uno de los grandes maestros que en aquel momento estaba en argentina. Se diseñó la producción para esta coreógrafa norteamericana. Quedó tan conforme con el diseño y realización de los diseñadores argentinos, grandes maestros del teatro, que la producción fue alquilada íntegra al American Ballet, y en 2013 estuvo sobre el Metropolitan de Nueva York, lo que fue un hito en la gestión, y un orgullo para el Teatro Colón y para todos.