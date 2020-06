Marcos Ibargüengoitia es Profesor de Educación Física y propietario de un Gimnasio. Junto al resto de los colegas formaron la “Agrupación de Gimnasios de la ciudad de Dolores” (AGD). Han intentado reunirse con responsables de la gestión municipal, sin obtener respuestas concretas hasta el momento.

¿Cómo viven este momento?

La realidad es que desde el 17 de marzo cuando el Municipio nos pidió que cerremos las puertas, no hemos obtenido respuesta positiva para retomar la actividad. Los gimnasios en Dolores estamos completamente cerrados, sin posibilidad de reactivar, de ninguna manera. Ahora estamos viendo el tema de alquilar bicicletas, algún plan online, pero no más que eso.

¿Presentaron alguna propuesta, ustedes o el municipio, para abrir aunque sea parcialmente?

Nosotros presentamos el 22 de abril pasado una propuesta por escrito que se iba a elevar a Provincia, con un protocolo de trabajo, tomando de modelo los protocolos de otros países como China, y el presentado por la Cámara Argentina de Gimnasios. Pero jamás obtuvimos una respuesta, excepto de palabra, de la gestión municipal. Nos dijeron que la Provincia no habilitaba nuestra actividad, pero nunca obtuvimos por escrito la negativa de la provincia.

Sí, me he contactado con gente que trabaja en Provincia, con directores de deportes de otras ciudades, gente allegada al gobierno de provincia. Y nos informan que la decisión es de cada municipio. La Municipalidad de Dolores debe decidir, en caso de habilitar y tomar las medidas correspondientes para permitirnos trabajar. Pero a nosotros no nos atiende el Municipio, ni desde la Secretaría de Deportes. En alguna ocasión a un colega, Eduardo Pequerul, lo atendió Jorge Gisondo, y la respuesta fue siempre la misma: “no nos permiten de Provincia”. Reclamamos la no autorización de provincia por escrito, pero no nos la muestran.

¿Se acercó alguien de Deportes de la Municipalidad para ver su situación?

No. Algún mensajito por teléfono que no suma, muy extraoficial, no más que eso. Nosotros estamos pidiendo una reunión como corresponde, con gente del oficialismo y que haya también gente de la oposición que escuche, para que se tome una determinación, una respuesta de hasta cuando no vamos a poder trabajar, y por qué. Necesitamos saber exactamente por qué los gimnasios no pueden estar abiertos, cuando circulando por Dolores encontras negocios con 20 personas adentro.

¿Cuántos gimnasios hay en Dolores? ¿Están conectados?

Estamos conectados, hicimos una agrupación. En Dolores hay seis gimnasios con aparatos, que están cerrados. Hay cuatro o cinco salas de funcional, cuatro chicas que dan clases de aeróbicos, una sala de spinning.

¿Qué presentaron ustedes al municipio?

El distanciamiento entre máquinas de dos metros, distancia de circulación dentro del gimnasio, y lo más importante, trabajar por turnos con las personas. Mi gimnasio tiene 9 metros por cuarenta, y pedimos trabajar de a cinco a seis personas, son espacios muy grandes que lo permiten. Esto nos permitiría cobrar una cuota y aunque sea solventar gastos de empleados, alquiler y servicios.

¿La mayoría de los gimnasios acá paga alquiler?

Si, la mayoría, y alquileres altos, hablamos de entre 25 y 35 mil pesos por mes. Son lugares que tienen espacios amplios porque los necesitan para trabajar. En algunos casos dueños de locales han decidido no cobrar por ahí algún mes de alquiler, pero no sé cuánto más podrán aguantar.

¿Cuándo fueron a hablar a la Municipalidad ya se habían unido?

Claro, desde los primeros días de abril, yo me contacte con la mayoría de los chicos, hable con Walter Ocampos y fuimos sumando gente, y nos pusimos en contacto, tenemos un grupo de whatsapp, hacemos las mismas publicaciones en nuestras redes, estamos en contacto todos, y muy preocupados por la situaciones.

¿Cuál es el paso siguiente ahora?

Hicimos una presentación a través de Concejales de la oposición, estamos a la espera de una respuesta. Se presentaron una nota y un petitorio, el lunes pasado, y no hay todavía respuesta. Queremos que nos atienda el Intendente, media hora, no más, que nos permita plantear nuestra situación, y esperar una respuesta positiva. Y si la respuesta no es positiva, que nos den por escrito lo que viene de Provincia, no de palabra. Necesitamos una respuesta escrita. Y después seguiremos otros caminos, será la vía legal u otra. Colegas me informan que el municipio el que debe evaluar las propuestas, enviarlas a provincia y provincia decide o pone la decisión en manos del municipio.

¿En otras ciudades similares a Dolores hubo aperturas de gimnasios?

Sé que ahora iban a abrir en Tres Arroyos y en Saladillo, en Verónica estarían trabajando en la sala de musculación y algunas salas funcionales, dando clases con protocolo. No sé qué pasos siguieron con provincia o municipio.

¿Qué esperan entonces de la gestión municipal local?

Acá en Dolores lo más urgente es que se concrete una reunión y nos atiendan. Que nos den las explicaciones que corresponden y quede clara la situación. Que nos digan por ejemplo “hasta tal mes no van a poder trabajar”. Entonces vemos que hacemos con nuestros comercios, si los bancamos, si hablamos con los propietarios de los inmuebles para ver que se hace con los alquileres, y también ver el sueldo de los empleados, que están esperando volver a trabajar y cobrar. Es nuestra economía y la de un tercero también. Nos gustaría que él o la responsable de Deportes nos hagan una reunión breve, y que haya gente del oficialismo y de la oposición también.